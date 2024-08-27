Махачкалинское «Динамо» вышло на 1-е место в группе Кубка России благодаря победе над «Спартаком»
Махачкалинское «Динамо» возглавило таблицу своей группы в Фонбет Кубке России.
Сегодня команда Хасанби Биджиева обыграла «Спартак» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).
Махачкалинцы опередили красно-белых в таблице благодаря победе в личной встрече – у них по 6 очков.
Третье место занимает московское «Динамо» с 3 баллами при матче в запасе – завтра бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», которые еще не набирали очков.
У нас проблем нет, работаем дальше!
Тебя по кругу пустили что ли?
Надеюсь Динамо вылетит из РПЛ, только вроде Химки начали перестраиваться и играть в футбол, но нет вышла ещё одна команда, которая автобусы паркует и практикуется исключительно в борьбе