Махачкалинское «Динамо» вышло на 1-е место в группе Кубка России благодаря победе над «Спартаком»

Махачкалинское «Динамо» возглавило таблицу своей группы в Фонбет Кубке России.

Сегодня команда Хасанби Биджиева обыграла «Спартак» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Махачкалинцы опередили красно-белых в таблице благодаря победе в личной встрече – у них по 6 очков.

Третье место занимает московское «Динамо» с 3 баллами при матче в запасе – завтра бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», которые еще не набирали очков.