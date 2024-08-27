Махачкалинское «Динамо» вышло на 1-е место в группе Кубка России благодаря победе над «Спартаком»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Хасанби Биджиев Динамо Махачкала Футбол

Махачкалинское «Динамо» возглавило таблицу своей группы в Фонбет Кубке России.

Сегодня команда Хасанби Биджиева обыграла «Спартак» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:0).

Махачкалинцы опередили красно-белых в таблице благодаря победе в личной встрече – у них по 6 очков.

Третье место занимает московское «Динамо» с 3 баллами при матче в запасе – завтра бело-голубые сыграют с «Крыльями Советов», которые еще не набирали очков.

46 комментариев
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Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Да не сказал бы, что удивили. Получили право на сомнительный пенальти, а дальше плотнейший автобус и огромное количество фолов, если не успевают. Судья позволял фолить, карточки не показывал. Ну и очередная феерия голкипера.
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Да-да, без шансов. Брешешь как бабка на базаре, уныло и с преувеличениями
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Абена - неплох. Похоже что он будет в паре с Бабичем в основе. Чернов медленный для такой высокой линии обороны.
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Нормально, теперь Станкович думаю понимает, что у него от силы 9 качественных игроков. Агбена не совсем Мукунку это радует. С другой стороны огорчает, что на фоне Маслова и Чернова он выглядел как игрок намного превосходящий их в классе и понимании игры.
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С победой всех болельщиков Динамо Мх! Честно говоря не ожидал, что махачкалинцы сумеют выстоять и выиграть, тем более на чужом поле и еще против такого гранда . Но проявили волю и спортивный дух, бились до последнего, просто МОЛОДЦЫ! Так держать!
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
Цикл только у вас в голове запустился или вы так пытайтесь отвлечь что три матча выиграть не можете?
У нас проблем нет, работаем дальше!
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Ответ Пользователь Имени
Лучшие Маркиньос и Абена, Барко за скобками. Жаль пропустили. Надеюсь Динамо вылетит из РПЛ, только вроде Химки начали перестраиваться и играть в футбол, но нет вышла ещё одна команда, которая автобусы паркует и практикуется исключительно в борьбе
Лучший это зверюга по фамилии Волк!))
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Ответ Max Maximus
Комментарий скрыт
Реал в первом туре не смог обыграть Мальорку, в футболе бывают такие матчи. Вы за своим Киевом следите лучше
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Ответ Сергей48
Комментарий удален пользователем
Тем что лупили по ногам весь матч и выбивали вперед)
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Ответ Ganibale
Реал в первом туре не смог обыграть Мальорку, в футболе бывают такие матчи. Вы за своим Киевом следите лучше
А чего за Киевом следить? Он сегодня покидает ЛЧ.
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В Махачкале праздник наверняка не только у футбольных болел !
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Будулая Стакановича надо увольнять и отправлять обратно на Балканы. Физрук балканский.
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Ответ Сергей Сергеевич
Да не сказал бы, что удивили. Получили право на сомнительный пенальти, а дальше плотнейший автобус и огромное количество фолов, если не успевают. Судья позволял фолить, карточки не показывал. Ну и очередная феерия голкипера.
кто мешал Спартаку играть также на характере ,не кто им не запрещал же,так что что сами виноваты ,Динамо молодцы.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Нормально, теперь Станкович думаю понимает, что у него от силы 9 качественных игроков. Агбена не совсем Мукунку это радует. С другой стороны огорчает, что на фоне Маслова и Чернова он выглядел как игрок намного превосходящий их в классе и понимании игры.
С таким бюджетом и масштабами, они должны были снести этот автобус, а в итоге присели
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Ответ gazimagomed.gamzatov@icloud.com
С таким бюджетом и масштабами, они должны были снести этот автобус, а в итоге присели
Думаешь они не вынесут его вперёд ногами в чемпионате?:))) Вынесут, никто особо даже не переживает на этот счёт.
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Ответ Спартак Чемпион
грязно играло Динамо, был бы судья на поле, а не мальчик со свистком, нахватали бы карточек
согласен на всё 100
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Ответ Evgeny Trifonov
Комментарий скрыт
Жень, у меня пакет есть и картонная коробка от телевизора, забирай пригодится..
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Ответ Огюст
В Махачкале праздник наверняка не только у футбольных болел !
в Махачкале вроде проезжал, все тихо...☺️😅
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Ответ Спартак Чемпион
грязно играло Динамо, был бы судья на поле, а не мальчик со свистком, нахватали бы карточек
Наш спартачок надо вообще расформировать или на крайний случай отправить в ФНЛ, для очищения.
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Ответ Замир Зайналов
Так у Вас ненависть к кавказцам? Ну что вы, ну мы чуть чуть поиграем и уйдем может быть, имейте терпение
Ни за что, уважаемый) я ко всем национальностям одинаково лоялен, просто не нравятся команды, которые не могут в открытый футбол в и без того печальной обстановке РПЛ
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Ответ Axelrock
Еще бы соседи этих динамовцев тоже в Лучшую лигу отправились - было бы замечательно)
Так у Вас ненависть к кавказцам? Ну что вы, ну мы чуть чуть поиграем и уйдем может быть, имейте терпение
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Ответ Спартак Чемпион
грязно играло Динамо, был бы судья на поле, а не мальчик со свистком, нахватали бы карточек
Наш спартачок надо вообще расформировать или на крайний случай отправить в ФНЛ, для очищения.
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Ответ юра георгиевский
Будулая Стакановича надо увольнять и отправлять обратно на Балканы. Физрук балканский.
давно пора назначить царя😅😂🔥✋
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Ответ Пользователь Имени
Лучшие Маркиньос и Абена, Барко за скобками. Жаль пропустили. Надеюсь Динамо вылетит из РПЛ, только вроде Химки начали перестраиваться и играть в футбол, но нет вышла ещё одна команда, которая автобусы паркует и практикуется исключительно в борьбе
А вот не вылетит Динамо Мх. А Спартаку желаю чтоб стали чемпионами наконец с таким бюджетом
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Ответ Казеич
Жень, у меня пакет есть и картонная коробка от телевизора, забирай пригодится..
Я знаком с твоими родителями, отличные мужики!
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Комментарий удален пользователем
Ответ Max Maximus
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Что такого сделал с тобой Спартак, что ты не болея за Спартак под каждой новостью оставляешь какой то бред?
Тебя по кругу пустили что ли?
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А где найти таблицу кубка России?
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Кошда молодцы,тогда молдцы.!
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Лучшие Маркиньос и Абена, Барко за скобками. Жаль пропустили.
Надеюсь Динамо вылетит из РПЛ, только вроде Химки начали перестраиваться и играть в футбол, но нет вышла ещё одна команда, которая автобусы паркует и практикуется исключительно в борьбе
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