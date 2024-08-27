Канчельскис на месте Соболева расторг бы контракт со «Спартаком»: «Потерял бы в деньгах, но стал бы свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб. Надо играть, а не бегать по кругу»
Андрей Канчельскис советует Александру Соболеву уйти из «Спартака».
«Спартак» – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому.
Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации.
На месте его агента я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Да и причем тут это вообще? Если ты в начале пишешь про «мерзость», а затем приводишь игровые достижения
То платить придется по-любому.
в договоре не прописано за что не платить.
А если прописано то только за параллельные занятием активным досугом где можно получить травму.
А так Дельфин хитрый ничего не нарушает.
Ты скажи нам, ты в порядке, Саня?
Вот открытое окошко, как твой анус — потрепал немножко
Он проник в твою квартиру
Он настроен был немирно, Саня
Ты с локтя хотел ответить
Но бицуха была против, Саня