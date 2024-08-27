Канчельскис на месте Соболева расторг бы контракт со «Спартаком»: «Потерял бы в деньгах, но стал бы свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб. Надо играть, а не бегать по кругу»

Андрей Канчельскис советует Александру Соболеву уйти из «Спартака».

« » – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому.

Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с , но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации.

На месте его агента я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».