Канчельскис на месте Соболева расторг бы контракт со «Спартаком»: «Потерял бы в деньгах, но стал бы свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб. Надо играть, а не бегать по кругу»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Андрей Канчельскис советует Александру Соболеву уйти из «Спартака».

«Спартак» – это уникальная команда, которая всегда чем-то удивляет. Поэтому ситуация с Соболевым может закончиться по-любому.

Может быть, «Спартак» расторгнет контракт с Александром, но тогда ему придется платить компенсацию. В этом случае надо будет садиться за стол переговоров, так как сумма там наверняка приличная. Либо он продолжит отдельно тренироваться, но это не выход из ситуации.

На месте его агента я пошел бы на то, чтобы выплатили компенсацию и отпустили его. Да, потеряли бы в деньгах, но тогда бы он стал свободным агентом и мог бы перейти в любой клуб за игровой практикой. Ему надо играть, а не бегать по кругу», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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37 комментариев
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Самый мерзкий игрок в РПЛ за последние лет 10
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+41
Ответ Александр Колосов
Самый мерзкий игрок в РПЛ за последние лет 10
ну не, не мерзотнее Дзюбы и Глушакова
+36
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+21
А почему ему должны компенсацию платить, а не наоборот ?
+20
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+19
Ответ Pucheslav
ну не, не мерзотнее Дзюбы и Глушакова
Можно поспорить. Дзюба лучший бомбардир в истории РПЛ и Сборной. Глушаков - лучший игрок чемпионского сезона Спартака. А кто такой Соболев? Игрок, выдавший овер перфоманс типа Агаларова в одном сезоне. Даже пол сезона, и не за Спартак.
+21
-4
+17
В любой клуб второй лиги
+11
-1
+10
Сначала надо узнать жив ли Саня,а потом советы давать. Его никто не видел уже 35 дней
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+9
Ответ Pucheslav
ну не, не мерзотнее Дзюбы и Глушакова
Дзюба и Глушаков, хотя бы, полезные были. А этот переоцененный ныряльщик.
+10
-3
+7
Ответ Бонд0077
Сначала надо узнать жив ли Саня,а потом советы давать. Его никто не видел уже 35 дней
Вроде он дома дотет. Как писали тут
+2
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Ответ Александр Колосов
Ну лично я, болельщик Зенита, не хочу его перехода, и примерно все мои знакомые болелы такого же мнения
А вот я хочу, не надо раскидываться игроками уровня Соболева. Забьет с десяток голов, и мнения резко изменяется. Но реально ли это?
+2
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Чтобы оказаться на месте Соболева, нужно быть Соболевым.
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Ответ Александр Колосов
Можно поспорить. Дзюба лучший бомбардир в истории РПЛ и Сборной. Глушаков - лучший игрок чемпионского сезона Спартака. А кто такой Соболев? Игрок, выдавший овер перфоманс типа Агаларова в одном сезоне. Даже пол сезона, и не за Спартак.
Глушаков в чемпионский год был не лучше того же Самедова, который затащил весну.
Да и причем тут это вообще? Если ты в начале пишешь про «мерзость», а затем приводишь игровые достижения
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Деньги важнее! Соболев разочаровал по полной программе.
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В любой клуб? А кому такой нужен то?
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Ответ Pucheslav
А почему ему должны компенсацию платить, а не наоборот ?
У него контракт до такогота года.
То платить придется по-любому.
в договоре не прописано за что не платить.
А если прописано то только за параллельные занятием активным досугом где можно получить травму.
А так Дельфин хитрый ничего не нарушает.
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У дельфина своя среда обитания...
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Саня, ты в порядке
Ты скажи нам, ты в порядке, Саня?
Вот открытое окошко, как твой анус — потрепал немножко
Он проник в твою квартиру
Он настроен был немирно, Саня
Ты с локтя хотел ответить
Но бицуха была против, Саня
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Ответ Pucheslav
ну не, не мерзотнее Дзюбы и Глушакова
И все трое с ромбиком связаны.
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Ответ Гаврила Подгоренский
Да, он был таковым, но с переходом в Великий клуб произойдет очищение. Саша ждём, прояви себя, докажи на что ты способен. Опять же пример Дзюбы у всех в памяти, но это всё прилюдии. Если бы ему было комфортно в Спартаке он бы ни куда ни дёргался, ни за какие коврижки. А у Спартака есть невероятный талант профукивать шикарных игроков. Спасибо тебе Спартак за это, так держать!!!
Ну лично я, болельщик Зенита, не хочу его перехода, и примерно все мои знакомые болелы такого же мнения
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Да и принципиальности от Канчельскиса ждать не приходится, учитывая его игру за Ман Сити которую он всячески пытается обходить в своих интервью
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Ответ Pucheslav
ну не, не мерзотнее Дзюбы и Глушакова
Эти двое, не ныли на поле в каждой игре
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Ответ Александр Колосов
Можно поспорить. Дзюба лучший бомбардир в истории РПЛ и Сборной. Глушаков - лучший игрок чемпионского сезона Спартака. А кто такой Соболев? Игрок, выдавший овер перфоманс типа Агаларова в одном сезоне. Даже пол сезона, и не за Спартак.
Как связаны бомбардирские качества с мерзостью человека?
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Ответ Александр Колосов
Ну лично я, болельщик Зенита, не хочу его перехода, и примерно все мои знакомые болелы такого же мнения
Я фан ЦСКА и для меня такой переход выглядел бы дико зашкварно.
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Может из него бегун толковый получится...
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