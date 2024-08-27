Жуков о Соболеве: «У меня, как у болельщика, нет желания видеть его в «Спартаке». Нужды в нем у клуба нет – пусть договаривается с «Зенитом» или кем-то еще»
Александр Жуков заявил, что не хочет видеть Александра Соболева в «Спартаке».
«Мне кажется, что у «Спартака» нет нужды в Соболеве. Его кто-то держит в клубе? Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с «Зенитом» или с кем-то еще. Пусть договаривается. Тем более, если он не хочет играть за красно-белых.
У меня, как у болельщика, нет желания видеть Александра в «Спартаке», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.
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))) Ты, что ли, платишь???
В виде бегающего вокруг стадиона примера "как не надо себя вести" он принесёт сейчас больше пользы, чем те копейки, которые можно за него выручить...
Он даже не читает про себя плохое. Новый месяц на заработках стартовал . Копилка на отдыхе с семьёй в Подмосковье .
Зенитом голову уже закружили, щас Турцией добавят, осталась неделя до закрытия окна.
И будет в Доту рубиться за з/п.
Зачем ему з/п платить, неужели в таких больших и детальных контрактах не предусмотрено, как оштрафовать можно.