Жуков о Соболеве: «У меня, как у болельщика, нет желания видеть его в «Спартаке». Нужды в нем у клуба нет – пусть договаривается с «Зенитом» или кем-то еще»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Жуков Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Жуков заявил, что не хочет видеть Александра Соболева в «Спартаке».

«Мне кажется, что у «Спартака» нет нужды в Соболеве. Его кто-то держит в клубе? Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с «Зенитом» или с кем-то еще. Пусть договаривается. Тем более, если он не хочет играть за красно-белых.

У меня, как у болельщика, нет желания видеть Александра в «Спартаке», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.

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93 комментария
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Соболев своим поведением отвернул от себя партнеров по команде, чего уж говорить о простых болельщиках.
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+85
Ответ ТрактоПоктер
Комментарий скрыт
В этой цитате говорит как болельщик, имеет право
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+37
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Где ты видишь, чтоб кто-то умолял его забрать? Зачем нести чушь откровенную. У него контракт еще 2 года, пусть сидит в дубле и катает в онлайн игры, а потом валит на все 4 стороны, навстречу ему уже никто не пойдёт. А удасться продать это полено - только выиграют все, но он не особо кому то нужен.
+34
-4
+30
Смешно будет в итоге если окажется в условных Химках👌
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+21
Что ж вы все эту грязь в Зенит тащите? Себе оставьте, пусть вокруг стадиона бегает. В назидание.
+20
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+13
Спартак-2 отличный вариант, покатается по стране, сравнит как другие, и какие деньги зарабатывают люди в футболе в глубинке, может что нибудь поймёт его мажорская натура
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Ответ Алексей Полиенков
Ну как, позорному клубу - позорные игроки. Всё сходится.
Все сходится, там он и находится.
+10
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+8
Ответ Liver0910
Где ты видишь, чтоб кто-то умолял его забрать? Зачем нести чушь откровенную. У него контракт еще 2 года, пусть сидит в дубле и катает в онлайн игры, а потом валит на все 4 стороны, навстречу ему уже никто не пойдёт. А удасться продать это полено - только выиграют все, но он не особо кому то нужен.
В дубле за такую зарплату... Не слишком ли... Так что руководству Спартака нужно очень постараться от него избавиться уже в это ТО.
+10
-2
+8
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
+11
-4
+7
Ответ Александр Поливенко
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
Неа
+5
0
+5
Ответ Александр Поливенко
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
Поздно уже. На эту позицию взяли игрока.
+4
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+4
Ответ ПавелПавел
Спартак-2 отличный вариант, покатается по стране, сравнит как другие, и какие деньги зарабатывают люди в футболе в глубинке, может что нибудь поймёт его мажорская натура
Ты, кажется позабыл, что кататься по стране он будет за прежнюю зарплату. От него нужно избавляться как можно скорее. И идти на компромисс Зениту (если они действительно готовы за него выложить хотя бы 8 лямов)
+7
-3
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Пусть встает на ворота....На базу будет ворота открывать и закрывать)
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Ответ Алексей Полиенков
Ну как, позорному клубу - позорные игроки. Всё сходится.
Когда за вас забивал в жопу готовы были целовать,а сейчас быстро переобулись Ну и кто позорный клуб ?
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Ответ Александр Поливенко
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
"...платим"
----
))) Ты, что ли, платишь???
В виде бегающего вокруг стадиона примера "как не надо себя вести" он принесёт сейчас больше пользы, чем те копейки, которые можно за него выручить...
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Тем временем Соболев продолжает беззаботно хасанить на своём гелике по Москве, зарабатывая всё новые штрафы
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Ответ Ксяоми Ноутов
Заболотный более сильный? Чем? Посмотри последние сезоны по г+п Соболева и Заболотного, чтобы не пороть чушь.
Заба просто человек не овно. в отличии от дельфина. причем спартачам это говорилось еще давно, но пока тот их не кинул - спорили.
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Да он свой положил на всех . Контрактных 18 милл рублей за месяц отстранения заработал. Поди плохо. Кто бы отказался от таких.
Он даже не читает про себя плохое. Новый месяц на заработках стартовал . Копилка на отдыхе с семьёй в Подмосковье .
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Ответ Owen_the_Simple
А Зенит тут при чём?
Как причем? Вы же как дети😜 все лучшее вам
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Ответ Александр Поливенко
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
Да поймите вы уже , тут уже не деньги главное , а прецедент , чтобы другим не повадно было. Один попытался рулить клубом, сейчас хинкали ест на улице. Второй на подходе, не хотел за Спартак с действующим контрактом играть , пускай сидит два года ждёт, а потом он и не нужен никому будет
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Ответ sd4fmwrvz8
Смешно будет в итоге если окажется в условных Химках👌
смешно будет если извинится, его вернут в состав он забьет и все будут надрачивать на него как и раньше
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В зените как оказалось он тоже не нужен. В фнл возьмут с руками и ногами
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Ответ Андрей Александров
Это еще что за хрен с горы вылез со своим никому не нужным мнением?
Хрен это ты, он за Спартак более больше, чем тебе лет, малыш
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Соседняя новость же, что Моуриньо спит и видит Соболева тренировать.

Зенитом голову уже закружили, щас Турцией добавят, осталась неделя до закрытия окна.

И будет в Доту рубиться за з/п.

Зачем ему з/п платить, неужели в таких больших и детальных контрактах не предусмотрено, как оштрафовать можно.
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Почему в 90-ых Соболевых не было? Потому что услуги киллера оформлялись проще и дешевле, чем контракт потерявшего берега ногомячиста.
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Ответ Александр Поливенко
Ты, кажется позабыл, что кататься по стране он будет за прежнюю зарплату. От него нужно избавляться как можно скорее. И идти на компромисс Зениту (если они действительно готовы за него выложить хотя бы 8 лямов)
в смысле избавляться? контракт есть - пусть спартак его выполняет
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Сам себе закопал карьеру. Другим наука будет
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Пусть соболь выполняет контракт ещё два года, в назидание подобным типам, если не желает, физкультура во дворе за бесплатно, может тогда появится мотивация
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Ответ Александр Поливенко
В дубле за такую зарплату... Не слишком ли... Так что руководству Спартака нужно очень постараться от него избавиться уже в это ТО.
Слишком, а кто потянет его зарплату и трансферную стоимость зная токсичность этого человека?
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Ответ Александр Поливенко
Спартаку лучше договариаться с Зенитом по Соболеву. И идти на уступки в цене. Потому что НИКТО больше за него не даст. Так хоть восемь лямов выручим, чем впустую ему платить зарплату
А зачем? Показать всем другим игрокам, что любой может игрок прогнуть на свои условия? Все игроки видят эту ситуацию. Пойти на поводу игрока и условия ниже сумма выкупа в контракте? Зачем тогда такой контракт? Поддержать саботаж игрока и усилить конкурента? Клуб платил без задержек зп, в Спартаке классные бытовые условия, от нахождения в Спартаке он получил медиактив, он подписывал контракт добровольно, почему не должен выполнять свои обязательства. Есть Промес и его клуб поддерживал до последнего, а есть ты ведешь себя как Соболь или как агент Джикии себя вел, то отношения другое-ищу клуб кто даст сколько мы хотим
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