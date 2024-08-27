Жуков о Соболеве: «У меня, как у болельщика, нет желания видеть его в «Спартаке». Нужды в нем у клуба нет – пусть договаривается с «Зенитом» или кем-то еще»

Александр Жуков заявил, что не хочет видеть Александра Соболева в «Спартаке».

«Мне кажется, что у « » нет нужды в Соболеве. Его кто-то держит в клубе? Он же вроде бы какие-то переговоры ведет с « » или с кем-то еще. Пусть договаривается. Тем более, если он не хочет играть за красно-белых.

У меня, как у болельщика, нет желания видеть в «Спартаке», – сказал почетный президент Олимпийского комитета России.