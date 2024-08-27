Мостовой о Соболеве: «Зениту» он теперь не нужен – глупо иметь столько нападающих. «Спартак» принимать Александра не настроен, нужно другой клуб искать»

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не нужен «Зениту».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».

«Конечно, теперь «Зениту» не нужен. Было бы глупо иметь столько нападающих. Зачем? Его и в « » теперь не настроены принимать, и в « » он не нужен. Значит, нужно искать другой клуб. Он еще любой команде пригодится.

Думаю, эту ситуацию решат. Станкович – опытный тренер и футболист, он видел сотни таких ситуаций», – сказал бывший игрок сборной России.