Мостовой о Соболеве: «Зениту» он теперь не нужен – глупо иметь столько нападающих. «Спартак» принимать Александра не настроен, нужно другой клуб искать»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Мостовой Матч ТВ Александр Соболев Лусиано Гонду Футбол

Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не нужен «Зениту».

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».

«Конечно, теперь Соболев «Зениту» не нужен. Было бы глупо иметь столько нападающих. Зачем? Его и в «Спартак» теперь не настроены принимать, и в «Зените» он не нужен. Значит, нужно искать другой клуб. Он еще любой команде пригодится.

Думаю, эту ситуацию решат. Станкович – опытный тренер и футболист, он видел сотни таких ситуаций», – сказал бывший игрок сборной России.

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27 комментариев
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… А Абаскаль не футболист, он не видел таких ситуаций
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Он никому не нужен кроме алуштинского дельфинария
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Ни слова про Абаскаля. Фейк.
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Ответ Ебздрогыч
Химки. В случае Соболева - Хихихимки
И пропеть, как в мультике про мишек Мимишек - Химки хихихимки
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Обманули дурака на четыре кулака
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Нужно продолжать стримить на Твиче.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Зачем ? Два года в Спартаке, потом еще лет семь-восемь в Сегунде в удовольствие поиграть может и остаться жить в Испании.

Сапатер так в Локомотиве три года просидел, примерно в возрасте Соболева, и в Сегунду ушел. А кога Сапатеру предлагали аренды - он наотрез отказывался.

Зачем Химки.. Тем более, Ростов... Краснодар может еще и потянет зарплату Соболева.
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Столько это сколько? Сергеев уходит, француз ушёл, Касьера под вопросом, там не так и много нападающих.
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На Кипр вместе с Аджикой ехать к Кокорину
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Эх Саша, Саша! Подвела тебя твоя интуиция. Теперь - Химики, если повезёт!
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Химки. В случае Соболева - Хихихимки
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Ответ Ndrew
Ни слова про Абаскаля. Фейк.
Косвенно есть
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Завуалированный Абаскаль
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Ответ Трент Резнор
Он никому не нужен кроме алуштинского дельфинария
Тот же Карпин Соболева с удовольствием возьмет. Он любит тренировать ныряющих игроков.
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Смотря какая доплата будет.
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Ееее, бать!!
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Ротенбергу это скажи
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зенит все подбирает
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а я бы дал шанс...любому человеку надо давать шанс
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Станкович – Абаскаль со знаком минус, у Мостового.
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Чел собственноручно начал хоронить свою карьеру, видать не очень она важна для него. Что бы там не было мужик должен понимать что поступать так со своими не красит его. Потерпел бы ещё может его и продали бы хоть в Питер хоть в Стамбул. С почестями проводили бы и никаких разговоров лишних. А тут сам признаётся тренеру что не может собраться мыслями из-за трансфера. Деян технично послал его и правильно сделал, думаю и мягкий Кононов не стал бы держать такого игрока в обойме не то что Станкович.
Для него остаётся один вариант, собрать команду и штаб и попросить прощения у всех. Уходит или не уходит это уже дело десятое, а вот обелить свое имя НАДО. Мужики меня поймут.
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Соболев сам себе злобный буратин.
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За Соболева уже решают ,где он должен играть.
А если все таки он решил нигде не играть,а получать контрактные деньги. Уже за месяц простоя получил 18 милл рублей. 2й месяц идёт халявного заработка.
Соболев: Вы говорите,а мне денежки до 2026г
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Станкович, возьми ты уже царя хотя бы инвентарь носить, он тебе еще с твоего прихода нализывает будь здоров
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Можно подумать,что в Зените прям думали " брать- не брать Соболева?!" Кто-то " одаренный" ляпнул ( Карпов?) и пошла байка. журналистам раздолье!
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Комментарий удален пользователем
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