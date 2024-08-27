Мостовой о Соболеве: «Зениту» он теперь не нужен – глупо иметь столько нападающих. «Спартак» принимать Александра не настроен, нужно другой клуб искать»
Александр Мостовой считает, что Александр Соболев не нужен «Зениту».
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании нападающего Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».
«Конечно, теперь Соболев «Зениту» не нужен. Было бы глупо иметь столько нападающих. Зачем? Его и в «Спартак» теперь не настроены принимать, и в «Зените» он не нужен. Значит, нужно искать другой клуб. Он еще любой команде пригодится.
Думаю, эту ситуацию решат. Станкович – опытный тренер и футболист, он видел сотни таких ситуаций», – сказал бывший игрок сборной России.
Сапатер так в Локомотиве три года просидел, примерно в возрасте Соболева, и в Сегунду ушел. А кога Сапатеру предлагали аренды - он наотрез отказывался.
Зачем Химки.. Тем более, Ростов... Краснодар может еще и потянет зарплату Соболева.
Для него остаётся один вариант, собрать команду и штаб и попросить прощения у всех. Уходит или не уходит это уже дело десятое, а вот обелить свое имя НАДО. Мужики меня поймут.
А если все таки он решил нигде не играть,а получать контрактные деньги. Уже за месяц простоя получил 18 милл рублей. 2й месяц идёт халявного заработка.
Соболев: Вы говорите,а мне денежки до 2026г