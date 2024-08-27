Глава «Зенита» Медведев о трансферах: «Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна»
Александр Медведев высказался о летней трансферной кампании «Зенита».
Сегодня петербургский клуб объявил о переходе Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».
Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.
– С переходом Гонду трансферная кампания «Зенита» завершена? Или можно ждать еще подписания?
– Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна, – сказал председатель правления «Зенита».
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