Глава «Зенита» Медведев о трансферах: «Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна»

Александр Медведев высказался о летней трансферной кампании «Зенита».

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе из «Архентинос Хуниорс».

Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

– С переходом Гонду трансферная кампания «Зенита» завершена? Или можно ждать еще подписания?

– Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна, – сказал председатель правления « ».