Глава «Зенита» Медведев о трансферах: «Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Лусиано Гонду Футбол

Александр Медведев высказался о летней трансферной кампании «Зенита».

Сегодня петербургский клуб объявил о переходе Лусиано Гонду из «Архентинос Хуниорс».

Аргентинский нападающий подписал контракт на 4 года с возможностью продления еще на один сезон.

– С переходом Гонду трансферная кампания «Зенита» завершена? Или можно ждать еще подписания?

– Кампания заканчивается с закрытием трансферного окна, – сказал председатель правления «Зенита». 

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9 комментариев
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Ответ Ебздрогыч
Еще не всех Гондоу посмотрели, добавил Медведев
У тебя вообще жизнь за пределами Спортса есть?
Ощущение, что ты здесь круглосуточно.
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Ох уж этот стиль ответов Медведева)
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+2
Ответ JaidonGames
Лучше бы Ваню Сергеева пристроили,а то,не себе,ни людям.Киснет парень на скамейке.Отдайте Крыльям в аренду.Там его любят,да и он не заржавеет.
Осталось только выяснить хочет ли он сам в Крылья
+1
0
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Будет и в дельфинарии праздник!!!
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Лучше бы Ваню Сергеева пристроили,а то,не себе,ни людям.Киснет парень на скамейке.Отдайте Крыльям в аренду.Там его любят,да и он не заржавеет.
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Мудрит хитровыделанный старец
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Набросил, так набросил)) 👆🤣
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