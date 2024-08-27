Глава «Зенита» Медведев о мероприятии в честь 80-летия Кубка СССР: «Впервые футбольный матч покажут в филармонии. Шостакович сам был болельщиком – вел записи матчей от руки»

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Медведев Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Александр Медведев рассказал о мероприятии «Зенита» в филармонии.

Сегодня в Большом зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге проходит выставка Кубка СССР 1944 года. По окончании мероприятия гости смогут увидеть прямую трансляцию матча «Акрон» – «Зенит» Фонбет Кубка России.

– Александр Иванович, это год знаменательный для истории «Зенита» и Санкт-Петербурга. 27 августа – не менее знаменательная дата. По этому поводу клуб решил устроить настоящий праздник. Расскажите об этом поподробнее.

– Это год легендарных побед: в 1944 году «Зенит» выиграл свой первый трофей – кубок СССР. Конечно же, это еще и первое чемпионство в 1984 году, и кубковая победа в 1999. Так совпало, что 27 августа – ровно 80 лет со дня нашей первой победы, которая особенная, потому что состоялась она сразу после снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очевидцев той победы практически не осталось. Но в памяти ленинградцев эта победа будет навсегда. Мы вступаем в юбилейный год с празднованием именно этого кубка.

– Можете рассказать, что будет происходить в филармонии?

– Мы не случайно выбрали это уникальное место, которое помнит Шостаковича и Мравинского. Сегодня в первый раз произойдет показ футбольного матча в филармонии. До этого тоже произошло много интересного. Самое главное, прозвучал отрывок из симфонии №7 Шостаковича, который сам был заядлым болельщиком. Он от руки вел записи матчей, за которыми следил.

Кроме того, была представлена точная копия кубка 1944 года. Она очень красивая. Я бы даже привел ее в пример современным авторам кубков, потому что она очень гармоничная и красивая.

Конечно, была лекция про то, как «Зенит» завоевал этот кубок. Удалось найти хроникальные кадры с того легендарного матча и окунуться в еще военную атмосферу. Все, кто пришел, прикоснулись к истории нашего города и к истории футбольного клуба «Зенит». Мы будем использовать этот опыт и дальше. Когда есть выбор, смотреть футбол в спортивном баре либо в таком историческом месте, как филармония, мне кажется, второй вариант очень интересный.

– Как вы относитесь к подобным идеям?

– Трудно найти хоть один аргумент, почему не надо этого делать. Наши коллеги из филармонии тоже с энтузиазмом отнеслись к этой идее. Такие события сами становятся историей и продолжают историю футбольного клуба «Зенит», – сказал председатель правления сине-бело-голубых.

18 комментариев
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Представляю, как фк зенит заколебал, город санкт-петербург
+37
-13
+24
Никогда не думал, что Медведв знаком с Шостаковичем))
+13
-2
+11
А матч Махачкалы сегодня покажут в синагоге.
+10
-3
+7
У киевского Динамо - 9 из 10 выигранных финалов Кубка СССР в период 1954-1991

Уникальный рекорд даже сегодня и второй результат по победам в этом турнире после московского спартака (10 побед в 15 финалах)

Адекватные болельщики Киева до сих пор ценят эти достижения🏆💫👏👏👏
+13
-9
+4
Ответ Tom_York
Ну и)?
Тут статья про Кубок СССР
Поэтому и пишу :)
+8
-4
+4
Ответ Max Maximus
У киевского Динамо - 9 из 10 выигранных финалов Кубка СССР в период 1954-1991 Уникальный рекорд даже сегодня и второй результат по победам в этом турнире после московского спартака (10 побед в 15 финалах) Адекватные болельщики Киева до сих пор ценят эти достижения🏆💫👏👏👏
Ну и)?
+6
-4
+2
Ответ Slavnov
Представляю, как фк зенит заколебал, город санкт-петербург
Не только их.
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Судя по результату, филармония всё же место не фартовое🤪
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Ответ Slavnov
Представляю, как фк зенит заколебал, город санкт-петербург
Зенит - религия Санкт-Петербурга. Один город - одна команда!
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Ответ Chernoy
Вот, что значит мировое признание. Покажи Медведеву тетрадь дяди 60-70 лет с записями футбольных матчей от руки и он подумает, если дядя не с приветом, то с чудинкой точно. А покажет человек-глыба типа Шостаковича, и он признает это чем-то невероятным! В этом тексте нет иронии или сарказма, и уж тем более злобы. Просто констатация моего видения.
Шостакович ещё и выезда пробивал с Зенитом. А статистика его была на проф уровне.
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Ответ Дух 7партака
Зенит - религия Санкт-Петербурга. Один город - одна команда!
Видео есть в ютюбе и не одно, парад какой-то зенит устраивал, перегородили дороги, и люди в пробках, в машинах,оооочень сильно их благодарили и признавались в любви и это массово было
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