Глава «Зенита» Медведев о мероприятии в честь 80-летия Кубка СССР: «Впервые футбольный матч покажут в филармонии. Шостакович сам был болельщиком – вел записи матчей от руки»

Александр Медведев рассказал о мероприятии «Зенита» в филармонии.

Сегодня в Большом зале Филармонии имени Д.Д. Шостаковича в Санкт-Петербурге проходит выставка Кубка СССР 1944 года. По окончании мероприятия гости смогут увидеть прямую трансляцию матча « » – «Зенит» Фонбет Кубка России.

– Александр Иванович, это год знаменательный для истории « » и Санкт-Петербурга. 27 августа – не менее знаменательная дата. По этому поводу клуб решил устроить настоящий праздник. Расскажите об этом поподробнее.

– Это год легендарных побед: в 1944 году «Зенит» выиграл свой первый трофей – кубок СССР. Конечно же, это еще и первое чемпионство в 1984 году, и кубковая победа в 1999. Так совпало, что 27 августа – ровно 80 лет со дня нашей первой победы, которая особенная, потому что состоялась она сразу после снятия блокады Ленинграда. К сожалению, очевидцев той победы практически не осталось. Но в памяти ленинградцев эта победа будет навсегда. Мы вступаем в юбилейный год с празднованием именно этого кубка.

– Можете рассказать, что будет происходить в филармонии?

– Мы не случайно выбрали это уникальное место, которое помнит Шостаковича и Мравинского. Сегодня в первый раз произойдет показ футбольного матча в филармонии. До этого тоже произошло много интересного. Самое главное, прозвучал отрывок из симфонии №7 Шостаковича, который сам был заядлым болельщиком. Он от руки вел записи матчей, за которыми следил.

Кроме того, была представлена точная копия кубка 1944 года. Она очень красивая. Я бы даже привел ее в пример современным авторам кубков, потому что она очень гармоничная и красивая.

Конечно, была лекция про то, как «Зенит» завоевал этот кубок. Удалось найти хроникальные кадры с того легендарного матча и окунуться в еще военную атмосферу. Все, кто пришел, прикоснулись к истории нашего города и к истории футбольного клуба «Зенит». Мы будем использовать этот опыт и дальше. Когда есть выбор, смотреть футбол в спортивном баре либо в таком историческом месте, как филармония, мне кажется, второй вариант очень интересный.

– Как вы относитесь к подобным идеям?

– Трудно найти хоть один аргумент, почему не надо этого делать. Наши коллеги из филармонии тоже с энтузиазмом отнеслись к этой идее. Такие события сами становятся историей и продолжают историю футбольного клуба «Зенит», – сказал председатель правления сине-бело-голубых.