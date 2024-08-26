Радимов о 3-м голе «Локо» «Ростову»: «Безалаберность просто, #############. Игрок уровня Осипенко, вызывающийся в сборную, не имеет права на такой ляп»

Владислав Радимов раскритиковал Максима Осипенко.

На первых секундах после перерыва в матче « » – « » (3:2) защитник гостей упустил форварда , и тот, забежав в штрафную площадь, ассистировал .

«Безалаберность просто, ############# (разгильдяйство).

Игрок уровня , вызывающийся в сборную, не имеет права допускать такой ляп», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».

Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩