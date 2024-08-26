Радимов о 3-м голе «Локо» «Ростову»: «Безалаберность просто, #############. Игрок уровня Осипенко, вызывающийся в сборную, не имеет права на такой ляп»

Теги Локомотив Ростов Владислав Радимов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Воробьев Максим Осипенко Наир Тикнизян брань Это футбол, брат! Футбол

Владислав Радимов раскритиковал Максима Осипенко.

На первых секундах после перерыва в матче «Локомотив» – «Ростов» (3:2) защитник гостей упустил форварда Дмитрия Воробьева, и тот, забежав в штрафную площадь, ассистировал Наиру Тикнизяну.

«Безалаберность просто, ############# (разгильдяйство).

Игрок уровня Осипенко, вызывающийся в сборную, не имеет права допускать такой ляп», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».

Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩

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13 комментариев
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Ответ Всеволод Бобров
Не, нам ща Валера расскажет как Песьяков лучше всех играет ногами, а Осипенко новый Мальдини. Эстонский физрук с нулём трофеев никогда не врет.
Можно подумать, у многих тренеров РПЛ, кроме Семака, есть трофеи. Ну у Николича есть. У кого ещё из остальных 14?
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Ответ Dmitry Orlov
Можно подумать, у многих тренеров РПЛ, кроме Семака, есть трофеи. Ну у Николича есть. У кого ещё из остальных 14?
Личка и Станкович точно выигрывали чемпионаты.
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Хотелось бы поспорить с Радимовым, да сам так думаю.
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Ответ joe thornton 19
Готов назвать слово целиком
Достаточно синонима в скобках.
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Ответ Всеволод Бобров
А в РПЛ топ тренера работают? Такие же физруки, как и Валера
чё тогда переживаешь?Смотри еврочемпионаты!
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Ответ Всеволод Бобров
Не, нам ща Валера расскажет как Песьяков лучше всех играет ногами, а Осипенко новый Мальдини. Эстонский физрук с нулём трофеев никогда не врет.
У тебя пластинка заела. Другую поставить, умишко не позволяет?
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Ответ joe thornton 19
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Я называю все слово сразу. Вращай Барабан Леонид Аркадич!
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