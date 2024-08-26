Радимов о 3-м голе «Локо» «Ростову»: «Безалаберность просто, #############. Игрок уровня Осипенко, вызывающийся в сборную, не имеет права на такой ляп»
Владислав Радимов раскритиковал Максима Осипенко.
На первых секундах после перерыва в матче «Локомотив» – «Ростов» (3:2) защитник гостей упустил форварда Дмитрия Воробьева, и тот, забежав в штрафную площадь, ассистировал Наиру Тикнизяну.
«Безалаберность просто, ############# (разгильдяйство).
Игрок уровня Осипенко, вызывающийся в сборную, не имеет права допускать такой ляп», – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший полузащитник «Зенита».
Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩