«Барселона» зарегистрировала Ольмо, хавбек может сыграть сегодня с «Райо»
«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо в Ла Лиге.
Ранее сообщалось, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.
По информации Mundo Deportivo, «Барселона» официально зарегистрировала Дани Ольмо в Ла Лиге.
Также сообщается, что 26-летний полузащитник может дебютировать сегодня в составе каталонцев в гостевом матче 3-го тура против «Райо Вальекано».
Или там какая-то другая очередь.
Кто знает, может под футбол Флика еще повторят?