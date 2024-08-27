«Барселона» зарегистрировала Ольмо, хавбек может сыграть сегодня с «Райо»

«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника .

По информации Mundo Deportivo, « » официально зарегистрировала в .

Также сообщается, что 26-летний полузащитник может дебютировать сегодня в составе каталонцев в гостевом матче 3-го тура против «Райо Вальекано».