«Барселона» зарегистрировала Ольмо, хавбек может сыграть сегодня с «Райо»

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Андреас Кристенсен Дани Ольмо Футбол

«Барселона» зарегистрировала Дани Ольмо в Ла Лиге.

Ранее сообщалось, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена.

По информации Mundo Deportivo, «Барселона» официально зарегистрировала Дани Ольмо в Ла Лиге

Также сообщается, что 26-летний полузащитник может дебютировать сегодня в составе каталонцев в гостевом матче 3-го тура против «Райо Вальекано». 

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58 комментариев
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А если Ольмо получит травму, Кристенсена можно будет зарегистрировать?
Или там какая-то другая очередь.
+46
-4
+42
Ответ Joker2104
А если Ольмо получит травму, Кристенсена можно будет зарегистрировать? Или там какая-то другая очередь.
Лапорта: Хочешь играть сынок? Тогда найди и сломай одного из наших игроков
+39
0
+39
Ответ Танцуй Вини
Какой ценой?
пришлось ломать Кристенсена(
+39
-5
+34
Ответ Танцуй Вини
Какой ценой?
Все, что нажито непосильным трудом! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки
+16
-3
+13
Ответ I10ff
но всё же это как минимум странно. Бесплатно отдать Гюндогана. Думаю это решение ни раз ещё аукнется клубным функционерам
Один и тот же комментарий повторять под сотым постом..
+14
-2
+12
но всё же это как минимум странно. Бесплатно отдать Гюндогана. Думаю это решение ни раз ещё аукнется клубным функционерам
+20
-12
+8
Есть ощущение, что под несмолкаемые смехуечки барса потихоньку начнет выигрывать лалигу
+20
-13
+7
Ответ Станислав Яцевич
Комментарий скрыт
Господи, какой Мбапе. Вы так ничего ещё не поняли про Мбапе и надеетесь на что-то. Мбапе всë. Это был игрок с нечеловеческой резкостью и больше у него нет вообще ничего. Мбапе идёт вниз с каждым днём и сделать тут ничего нельзя
+11
-7
+4
Приходится ломать игроков, чтобы вписать других. До чего же докатилась Барселона. В 2010 году, я бы не поверил, то что это возможно
+11
-7
+4
Кристенсен 🤔
+5
-2
+3
Ответ Hello Berlin
Один и тот же комментарий повторять под сотым постом..
Пока местные плюсуют можно писать!
+3
-1
+2
Ответ kokakoka
А когда Кристенсен вылечится, тогда что?
На днях объявят о подписании нового контракта с найк, это должно вернуть барсу к 1:1, после этого будет проведена регистрация всех игроков
+2
0
+2
Ответ kokakoka
А когда Кристенсен вылечится, тогда что?
На выход
+3
-1
+2
Ольмо, безусловно, усилит атакующий потенциал Барселоны - думаю, что многие видели его игру на Евро и в Лейпциге
+1
0
+1
Ответ Joker2104
А если Ольмо получит травму, Кристенсена можно будет зарегистрировать? Или там какая-то другая очередь.
Причём в отношении Ольмо даже не шутка. Он же тоже травматик.
+1
0
+1
А Гюндоган-то это ещё хорошо отделался по сравнению с Кристенсеном)) Тот видимо в отказ пошёл
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
разрегистрируют Ольмо взад
Странные у тебя хотелки
+1
0
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А когда Кристенсен вылечится, тогда что?
+3
-2
+1
Ответ pq
Есть ощущение, что под несмолкаемые смехуечки барса потихоньку начнет выигрывать лалигу
Так пишите будто Барса в последний раз выиграла Ла Лигу 5 лет назад, а не в позапрошлом сезоне
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Ответ Станислав Яцевич
Комментарий скрыт
"причем за счет индивидуальных действий". Серьезно? Первый гол, пожалуй. Второй - добил в пустые ворота после ошибки Пике, третий - расстрелял вратаря, будучи выведенным один на один.
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Ответ pq
Есть ощущение, что под несмолкаемые смехуечки барса потихоньку начнет выигрывать лалигу
Поздравляем с чемпионством!
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Ответ Станислав Яцевич
Комментарий скрыт
Ну наш Лева на Бернабеу покер оформлял было дело, Ольмо Баварии тоже хет-трик грузил. Ну и Гави уничтожал с 2+1 сливочных.
Кто знает, может под футбол Флика еще повторят?
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Ответ pq
Есть ощущение, что под несмолкаемые смехуечки барса потихоньку начнет выигрывать лалигу
Почему нет?
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Ответ kokakoka
А когда Кристенсен вылечится, тогда что?
запустится какой нибудь рычаг...
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Ответ гель кристины
Кристенсен будет сидеть на лавке
У стадиона))
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Ответ Nickolai
А Гюндоган-то это ещё хорошо отделался по сравнению с Кристенсеном)) Тот видимо в отказ пошёл
Неужели в тёмном переулке покараулили и того .... ?
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Ответ superbro
Но каждый год на осмотре только ты и твои одноклассники
И который год Перес приглашает к осмотру лица хейтеров Мадрида в конце сезона :)
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Ответ Эрик Оганезов
Прохладно
у нас норм пока...20 градусов. А у вас прохладно? )
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Ответ Ja BRITER
ну и черт с ним. одно печально: не продали его
Осталось два цз и Кунде
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Ответ Никита Малёк
Ещё и Гарсия сломан
ну и черт с ним. одно печально: не продали его
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