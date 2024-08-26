«Барса» сообщила Ла Лиге, что Кристенсен пропустит 4 месяца, – это позволит зарегистрировать Ольмо. В окружении датчанина считают, что он восстановится уже через месяц

Теги Барселона Ла Лига травмы Андреас Кристенсен Дани Ольмо Футбол

«Барселона» могла завысить сроки отсутствия Андреаса Кристенсена.

Каталонский клуб направил в Ла Лигу медицинское заключение, в котором подтвердил, что защитник пропустит около четырех месяцев из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ранее стало известно, что это позволит «блаугране» зарегистрировать Дани Ольмо.

При этом журналист COPE Виктор Наварро отмечает, что в окружении датского футболиста считают, что он сможет играть уже через месяц. 

«Барселона» зарегистрирует Ольмо благодаря травме Кристенсена. Хавбек сможет сыграть с «Райо» 27-го

64 комментария
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Я бы на месте Кристенсена теперь по сторонам оглядывался и по ночам никуда не ходил
Кто знает на какое дно ещё способен Лапорта ради своих рычагов?
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Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
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Ответ Михо
Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
Никак, по голове сзади треснут
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
риго пытается адекватно объяснить. Спасибо, давно так не смеялся
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Больше чем камедиклуб
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Ничего нового у Барсы. Своих же игроков обманывают ради сиюминутной выгоды.
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эта Барселона просто обязана пройти очищение сегундой.
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Ответ Михо
Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
видимо сломают другого заявленного)))
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это просто неуважение, барса тупо срет на своих игроков
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Играешь такой за Барсу 2 сезона от звонка до звонка
Отдаёшься по максимуму, потому что любишь клуб💗

И Бац! - при первой же травме тебя выводят из заявки

ДНК😅🫠
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От этого за версту разит махинациями.
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Ответ brodovan
Комментарий удален модератором
Этот лучший игрок обещал, что будет играть за Барселону бесплатно, но 30 млн от ПСЖ в год лучше, чем играть бесплатно за проект негрейры)
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Сейчас те же люди, кто бегал и кричал все лето, что инфа в прессе про проблемы с регистрацией это "брехня и всех как обычно зарегистрируют к первому туру" снова прибегут рассказывать, что инфа в этой новости тоже брехня, и Лапорта чист как стёклышко.
Потешные.
Хотя настоящим олдовым болельщикам Барселоны, честно говоря, остаётся только почувствовать относительно того, что творит эта клоунская шайка с клубом.
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Ответ Михо
Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
скажут что теперь очередь Ольмы ломать ноги. полюбасу на новой арене уже и комната пыточная есть))
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А он наверное еще думал что у него ДНК барселоны) пробивают днище)
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Причем тут Лапорта?
При этом ты что-то пишешь про Гинера, бгг😁☝️
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Какой позорный рычаг, однако!
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Ответ Михо
Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
поломают кого-то другого на тренировке, делов то
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Ответ Михо
Мутные схемы от Барсы, ничего нового. А если Кристенсен восстановится через месяц, его как дозаявлять будут?
Это Барселона. Ты думаешь никто не отвалится на долгий срок что даст возможность дозаявить игрока?
+5
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В новости про Барсу только посмеяться можно заходить)
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- Я в порядке!
- Доктор сказал в морг - значит в морг!
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Доктор сказал в морг, значит в морг :)) что удумал, поправиться через месяц
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Ппц. Первый раз слышу что благодаря чьей то травме, кого то регистрируют. Разве Барса на таком дне ?
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а если восстановится раньше ,то они ему что-нибудь сломают
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бедный Эвертон
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@gerardromero

🗣️ "Существует лимит на расходы на состав, это максимальная сумма, которую может использовать клуб. Барса" воспользовалась статьей 77 (чтобы зарегистрировать минимум на 4 месяца травму другого игрока).

🗣️ "В случае, если Кристенсен восстановится раньше, его стоимость будет использована для целей лимита расходов на состав, и в случае наличия этого запаса он сможет быть перерегистрирован".

🗣️ "Тот же случай с Араужо".
https://x.com/carpetasFCB/status/1828121394980290798?t=YIQh6TySFzLi2m2n0dH7cw&s=19
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Ответ Фанат Доры Дуры
Никак, по голове сзади треснут
😂
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Ответ Турбонаддув
Больше чем камедиклуб
В камеди к резидентам получше относятся, максимум на СТС сливают.
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Ответ Barca10fan
ну по факту до сентября всех зарегистрируют...разве нет?) то что это цирк спорить сложно, но регистрация как бы есть)
Сезон начинается не в сентябре и нет, не всех зарегистрируют, Араухо и Кристенсен мимо, 2 футболиста основы в пролете, ещё распродажа половины молодежи, а другая половина играет в старте каждый матч, сломаются ребята ведь.
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какой же мерзкий и лицемерный клуб))

Поют сказки про какую-то семью, но с обескураживающей периодичностью просто вытирают ноги о своих игроков, которые им шли навстречу.
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