«Барса» сообщила Ла Лиге, что Кристенсен пропустит 4 месяца, – это позволит зарегистрировать Ольмо. В окружении датчанина считают, что он восстановится уже через месяц
«Барселона» могла завысить сроки отсутствия Андреаса Кристенсена.
Каталонский клуб направил в Ла Лигу медицинское заключение, в котором подтвердил, что защитник пропустит около четырех месяцев из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ранее стало известно, что это позволит «блаугране» зарегистрировать Дани Ольмо.
При этом журналист COPE Виктор Наварро отмечает, что в окружении датского футболиста считают, что он сможет играть уже через месяц.
«Барселона» зарегистрирует Ольмо благодаря травме Кристенсена. Хавбек сможет сыграть с «Райо» 27-го
Кто знает на какое дно ещё способен Лапорта ради своих рычагов?
Отдаёшься по максимуму, потому что любишь клуб💗
И Бац! - при первой же травме тебя выводят из заявки
ДНК😅🫠
Потешные.
Хотя настоящим олдовым болельщикам Барселоны, честно говоря, остаётся только почувствовать относительно того, что творит эта клоунская шайка с клубом.
При этом ты что-то пишешь про Гинера, бгг😁☝️
- Доктор сказал в морг - значит в морг!
🗣️ "Существует лимит на расходы на состав, это максимальная сумма, которую может использовать клуб. Барса" воспользовалась статьей 77 (чтобы зарегистрировать минимум на 4 месяца травму другого игрока).
🗣️ "В случае, если Кристенсен восстановится раньше, его стоимость будет использована для целей лимита расходов на состав, и в случае наличия этого запаса он сможет быть перерегистрирован".
🗣️ "Тот же случай с Араужо".
https://x.com/carpetasFCB/status/1828121394980290798?t=YIQh6TySFzLi2m2n0dH7cw&s=19
Поют сказки про какую-то семью, но с обескураживающей периодичностью просто вытирают ноги о своих игроков, которые им шли навстречу.