«Барса» сообщила Ла Лиге, что Кристенсен пропустит 4 месяца, – это позволит зарегистрировать Ольмо. В окружении датчанина считают, что он восстановится уже через месяц

«Барселона» могла завысить сроки отсутствия Андреаса Кристенсена.

Каталонский клуб направил в Ла Лигу медицинское заключение, в котором подтвердил, что защитник пропустит около четырех месяцев из-за проблем с ахилловым сухожилием. Ранее стало известно, что это позволит «блаугране» зарегистрировать Дани Ольмо.

При этом журналист COPE Виктор Наварро отмечает, что в окружении датского футболиста считают, что он сможет играть уже через месяц.

«Барселона» зарегистрирует Ольмо благодаря травме Кристенсена. Хавбек сможет сыграть с «Райо» 27-го