Экс-судья Федотов о стыке Ньямси и Осипенко: «Это скандал. Что такого мог увидеть Москалев, что для него это не 11-метровый? По всем рекомендациям это фол»

Игорь Федотов назвал скандальным решение не дать «Ростову» пробить пенальти.

Главный судья Владимир Москалев не зафиксировал нарушения правил, когда защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в своей штрафной шипами попал в голень Максиму Осипенко.

«Вроде нормально работал Москалев, а потом наступила 62-я минута – и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалев, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то ВАР не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому ВАР здесь винить не надо. Это чисто решение Москалева. Он посчитал так.

И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалеву понятно», – сказал бывший арбитр.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти