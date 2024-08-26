Экс-судья Федотов о стыке Ньямси и Осипенко: «Это скандал. Что такого мог увидеть Москалев, что для него это не 11-метровый? По всем рекомендациям это фол»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Павел Шадыханов Владимир Москалев видеоповторы Максим Осипенко Жерзино Ньямси Чемпионат.com Футбол

Игорь Федотов назвал скандальным решение не дать «Ростову» пробить пенальти.

Главный судья Владимир Москалев не зафиксировал нарушения правил, когда защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси в своей штрафной шипами попал в голень Максиму Осипенко.

«Вроде нормально работал Москалев, а потом наступила 62-я минута – и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалев, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то ВАР не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому ВАР здесь винить не надо. Это чисто решение Москалева. Он посчитал так.

И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалеву понятно», – сказал бывший арбитр.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

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29 комментариев
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ВАР должен был потребовать просмотр.Там даже по ТВ просмотру стопроцентный пендаль.
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Что Карась, что Москалев не поставили очевиднейшие пенальти
+24
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Раз Москалёв лишил явной возможности забить гол, его следовало удалить, согласно правил.🤣
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Ответ Umnik9
Комментарий скрыт
Осипенко надо дать красную
+12
-2
+10
Ответ mascinista
Комментарий скрыт
Я где-то писал, что Ростов из-за этого проиграл? Умей понимать прочитанное.
+12
-2
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Ответ mascinista
Если ты не против итогового счёта, в чём проблема?
Проблема в том, что забей Ростов пенальти, была бы другая игра, были бы другие шансы. А судья этого лишил. А то что по игре Локо должен выиграть, это факт. Но футбол такая штука, что не всегда так происходит. Вмешивается его величество случай, фарт...
+10
-1
+9
ВАР нее надо оправдывать - одна шайка-лейка с москалёвым.
+7
0
+7
ну вообще да это фол и до этого в 5 турах еще 2 соперникам Локомотива не дали
немного пахнет Сухиной
+15
-12
+3
Ответ mascinista
Нет. Такие случаи почему-то решаются 50/50. Мяч потерян, потом фол.
Пока мяч в поле любой фол в своей штрафной это пенальти. Не знал?
+3
0
+3
Ответ Гаврила Подгоренский
Осипенко надо дать красную
конешно, он мог травмировать Ньямси.
+2
0
+2
Ответ mascinista
Мяч заигран и уже не важно. Контакт был негрубый, едва коснулся. Кто-то даёт за это пенку (но дураки не все), лично я против пенок за заигранные мячи.
Еле коснулся? Тебя в детстве не учили, что врать нехорошо? Мои слова про "мяч в поле" не смог прочесть или понять?
+2
0
+2
Ответ mascinista
Но итоговый счёт по делу получился?
Судьи допустили серьёзную ошибку в пользу Локомотива? Да или нет?
+3
-1
+2
Ответ trashbox
И что, ####, характерно - ни один из этих вопящих даже не вспомнил о полёте Глебова прямой ногой и шипами в опорную ногу Сулейманова. Ни один. Что как бы намекает.
А кроме тебя ещё кто-то вспоминает?
+6
-4
+2
Важно не то , увидел ли фол Москалев , а то , какие рекомендации эти люди получают перед игрой . Это касается судьи в поле и того кто на ВАР .
+2
-1
+1
Точно. И дисквалифицировать до конца сезона 😁
+2
-1
+1
Ответ mascinista
А забей Воробьёв в 1 тайме после прострела, а попади Ньямси в ворота после углового, а не засри Раков несколько эпизодов? Стопоритесь на моменте, а игру просмотрели.
Ты говоришь об ошибках футболистов, а я говорю о ошибки судьи. Совсем не понимаешь разницы?
+1
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Ответ mascinista
Но итоговый счёт по делу получился?
Да по делу. Но мог быть и другим.
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Ответ mihail.gvozdev2020
ВАР должен был потребовать просмотр.Там даже по ТВ просмотру стопроцентный пендаль.
ВАР не может ничего требовать, они могут только подсказать.
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А когда Москалёв хоть раз а жизни принимал решения не в пользу столичных клубов??? Его давно уже пора пожизненно отстранить. Но кто ж его посадит, он же памятник! Он де на столицу пашет! Если от Зенит и Ростов судил, его давно уже пожизненно отстранили как Еськова и Вилкова. Но это же другое. Это же по понятиям.
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