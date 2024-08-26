Каманцев о стыке Осипенко и Ньямси в матче «Локо» – «Ростов»: «Обсудили со всеми в ЭСК, кроме Питаны – все считают, что Москалев ошибся. Фол был жестким – ВАР должен был помочь»
Павел Каманцев оценил работу судей на матче «Локомотив» – «Ростов».
Матч 6-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной «Локомотива» произошел жесткий контакт Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.
«Матч получился повышенной сложности, и до последних минут судья с ним неплохо справлялся. Но, к сожалению, в одном ключевом моменте в конце игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир [Москалев] не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР.
Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока «Ростова» по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким. Можно говорить о желтой карточке по тому, как Ньямси вступил в единоборство и последствиях для бьющего. То есть этот момент нельзя считать легким фолом, который был совершен после окончания игрового действия.
Это ошибка судьи, и ВАР как раз и создан для того, чтобы помогать арбитру в поле исправлять такие решение. К сожалению, вчера этого сделано не было, что подпортило общее впечатление от тура, который в целом прошлой на достаточно высоком уровне, затмив например неплохой дебют Михаила Черемных», – сказал руководитель ЭСК РФС.
«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти
В чем и где здесь нарушение правил сайта?
Как по мне, так это отстранение от судейства всей бригады (включая VAR) на 2-3 месяца! Тем более, что у Москалева это уже второй прокол в его личном судейском "жетоне"! Первый, если кто помнит, был 10.08.24 в матче Краснодар - ЦСКА.
К бригаде работавшей на VAR, вообще, есть отдельные вопросы! Что за квалификация у Шадыханова (арбитр VAR), если он даже через повторы в разных ракурсах не смог увидеть явный фол Ньямси на Осипенко?! Возможно, у него был личный интерес в этом матче?!🤔 Пора уже, наконец, навести порядок в судейском департаменте и повысить уровень ответственности судей за подобные проколы.🫵 Иначе, не вижу смысла футболистам выходить на поле и выкладываться за результат, если результат уже известен до матча!
Раз - не водолаз. Второй раз - уже тридвараз.