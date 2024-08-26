Каманцев о стыке Осипенко и Ньямси в матче «Локо» – «Ростов»: «Обсудили со всеми в ЭСК, кроме Питаны – все считают, что Москалев ошибся. Фол был жестким – ВАР должен был помочь»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев видеоповторы Нестор Питана Максим Осипенко Жерзино Ньямси ЭСК РФС Павел Каманцев Футбол

Павел Каманцев оценил работу судей на матче «Локомотив» – «Ростов».

Матч 6-го тура Мир РПЛ завершился победой московской команды со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной «Локомотива» произошел жесткий контакт Ньямси и Максима Осипенко после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи Владимир Москалев не увидел оснований для назначения 11-метрового.

«Матч получился повышенной сложности, и до последних минут судья с ним неплохо справлялся. Но, к сожалению, в одном ключевом моменте в конце игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир [Москалев] не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР.

Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока «Ростова» по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким. Можно говорить о желтой карточке по тому, как Ньямси вступил в единоборство и последствиях для бьющего. То есть этот момент нельзя считать легким фолом, который был совершен после окончания игрового действия.

Это ошибка судьи, и ВАР как раз и создан для того, чтобы помогать арбитру в поле исправлять такие решение. К сожалению, вчера этого сделано не было, что подпортило общее впечатление от тура, который в целом прошлой на достаточно высоком уровне, затмив например неплохой дебют Михаила Черемных», – сказал руководитель ЭСК РФС.

«Чувствуем себя идиотами». «Ростов» кипит из-за удара шипами в штрафной – в ворота «Локо» не дали пенальти

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68 комментариев
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Спортс, а за что удален коммент? Дублирую: у Питаны - работа мечты. Где то что то в России случилось, но я на другом конце света, так что ко мне не лезьте. Деньги, главное, присылайте

В чем и где здесь нарушение правил сайта?
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+17
Вы совсем далекие - зачем в составе комиссии человек, который недоступен в рабочее время? За что вы платите ему - за имя в составе?
+13
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А какой итог всей этой катавасии?!?!?! 🤔
Как по мне, так это отстранение от судейства всей бригады (включая VAR) на 2-3 месяца! Тем более, что у Москалева это уже второй прокол в его личном судейском "жетоне"! Первый, если кто помнит, был 10.08.24 в матче Краснодар - ЦСКА.

К бригаде работавшей на VAR, вообще, есть отдельные вопросы! Что за квалификация у Шадыханова (арбитр VAR), если он даже через повторы в разных ракурсах не смог увидеть явный фол Ньямси на Осипенко?! Возможно, у него был личный интерес в этом матче?!🤔 Пора уже, наконец, навести порядок в судейском департаменте и повысить уровень ответственности судей за подобные проколы.🫵 Иначе, не вижу смысла футболистам выходить на поле и выкладываться за результат, если результат уже известен до матча!
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+10
Судейская победа получается. Не очень хорошо, конечно. Там на Варе курили бамбук, что ли? Или сериал включили
+18
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+8
Вот интересно получается, тур назад Москалёв пропустил точно такой же фол (Сперцян на Роше), ЭСК оправдали его каким-то бредом, типо недостаточной силой удара или что-то в этом роде, через тур Москалёв допускает точно такую же ошибку и это видимо будет признано как ошибка...Так в чём разница?!?!?!?!
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+8
На мой взгляд для подобных нарушений давно нужно сделать четкое объяснение - удар нанесен раньше и мяч ушел - удар от ворот и желтая/красная, за неосторожную игру, защитнику. А то получается двойное наказание и арбитры вынуждены принимать непростые решения.
+9
-2
+7
Ответ Петрович_1
Ну в данном случае, сложно сказать, был ли удар нанесен свободно или в завершающей фазе удара нога защитника помешала закончить движение. Кроме того, когда нападающий видит перед собой шипы, очко то играет.
Так Осипенко не нападающий😁
+6
0
+6
Ответ Тралл из Питера
Судейская победа получается. Не очень хорошо, конечно. Там на Варе курили бамбук, что ли? Или сериал включили
Играли в карты в очко, а может и не в карты, просто в очко
+9
-3
+6
А Ростову очко кто вернет?
+15
-10
+5
Ответ ANDI
Москалев и вар вытащили паравоз.
из чего?
+5
-1
+4
Ответ JackDaniels
На мой взгляд для подобных нарушений давно нужно сделать четкое объяснение - удар нанесен раньше и мяч ушел - удар от ворот и желтая/красная, за неосторожную игру, защитнику. А то получается двойное наказание и арбитры вынуждены принимать непростые решения.
Ну в данном случае, сложно сказать, был ли удар нанесен свободно или в завершающей фазе удара нога защитника помешала закончить движение. Кроме того, когда нападающий видит перед собой шипы, очко то играет.
+5
-1
+4
А Черникова с Лаксальтом не обсудили??
+4
0
+4
Ответ Umnik9
бредовая ситуация, один бьёт, наносит удар по воротам, нога движется по инерции, второй блокирует удар, мяч идёт мимо, блокирующий игрок по всём законам физики опускает ногу на землю, что бы вернуть точку опоры, атакующий игрок продолжая по инерции бьёт его по ноге. На выходе попадает по шипам, всё кричат фол, это просто стык или вы хотите отменить законы физики, тогда лучше балет.
Не надо про физику! Это классическая накладка! Стало быть - фол и пенальти!
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То есть, крутую формулировку оправдания судьи мы не услышим? А жаль))
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Ответ bomzerub
Неужели ЭСК признала ошибку судейки? Что то случилось?
На самом деле они признают ошибки судей. Иногда.
+3
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Ответ Михаил Лавров
Какое очко? Пенальти должны были ставить при счете 3-1. Кто знает, что после этого могло быть, уже неизвестно.
Естественно неизвестно и уже не узнать. Но как в старом анекдоте: И ложечки нашлись, а осадочек остался.
+5
-2
+3
Как по мне это пенальти.
+8
-5
+3
А толку этот свист ? Ну давайте отнимите у Локо два очка ,слабо
+2
0
+2
Ответ Сергей Кондратьев
Вот интересно получается, тур назад Москалёв пропустил точно такой же фол (Сперцян на Роше), ЭСК оправдали его каким-то бредом, типо недостаточной силой удара или что-то в этом роде, через тур Москалёв допускает точно такую же ошибку и это видимо будет признано как ошибка...Так в чём разница?!?!?!?!
У него было право на одну ошибку. Он её использовал.
Раз - не водолаз. Второй раз - уже тридвараз.
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Ответ Роман Борошко
Только толку от этого никакого. Итог матча не изменить
С этим не поспоришь, но и молчать нельзя, иначе тот же Вилков до сих пор бы судил.
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0
+2
ВАР- москвич Павел Шадыханов...
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Так Осипенко не нападающий😁
Но в нападении лучше получается, чем в обороне.
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Ответ Ruslan Kireev
дайте переиграть матч, может Ростов все таки забьет 3 мяча, и проиграет 5-3
Ты переигровки в РПЛ как часто видел?
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0
+2
Ответ Владислав88
Это так Москалёв затащил московский клуб))) Никогда такого не было и вот опять)))
Видимо Москалёв по Вилкову соскучился.
+3
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+2
Ответ Дмитрий9779
ВАР- москвич Павел Шадыханов...
Это тот самый, который был на ВАР в матче Химки-КС, Пари-КС, ЦСКА-Спартак, когда он проигнорировал писюн Соболев, Из-за чего Карасёву пришлось спрашивать бокового, и в итоге Роше не за что выгнали. Не судья, а профи.
+5
-3
+2
Ответ ANDI
Москалев и вар вытащили паравоз.
Типо если бы поставили пенальти, то Ростов не примерно выиграл бы? в чем истерика то ваша?
+4
-3
+1
Ответ Umnik9
бредовая ситуация, один бьёт, наносит удар по воротам, нога движется по инерции, второй блокирует удар, мяч идёт мимо, блокирующий игрок по всём законам физики опускает ногу на землю, что бы вернуть точку опоры, атакующий игрок продолжая по инерции бьёт его по ноге. На выходе попадает по шипам, всё кричат фол, это просто стык или вы хотите отменить законы физики, тогда лучше балет.
Скажу тебе по секрету. Законы физики и правила футбола не всегда совпадают.
+2
-1
+1
Ответ trashbox
А расскажи-ка, неграмотей, чем блокировать мяч если не ставить ногу на его пути ?
Но блокировки то не получилось, Осипенко оказался быстрее. Ньямси опоздал. А кто опоздал, тот и сфолил. Не в курсе?
+2
-1
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Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
На самом деле они признают ошибки судей. Иногда.
Только толку от этого никакого. Итог матча не изменить
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Ответ Ruslan Kireev
нет, но можно сделать исключение, пенальти же не поставили, а так глядишь Ростов бы и выиграл
На основании какого пункта Регламента проведения Чемпионата России ты собираешься сделать исключение? Может хватит бред постить?
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