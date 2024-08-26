Каманцев о стыке Осипенко и Ньямси в матче «Локо» – «Ростов»: «Обсудили со всеми в ЭСК, кроме Питаны – все считают, что Москалев ошибся. Фол был жестким – ВАР должен был помочь»

Павел Каманцев оценил работу судей на матче «Локомотив» – «Ростов».

Матч 6-го тура Мир завершился победой московской команды со счетом 3:2. На 61-й минуте в штрафной « » произошел жесткий контакт Ньямси и после удара защитника «Ростова» по воротам. Главный арбитр встречи не увидел оснований для назначения 11-метрового.

«Матч получился повышенной сложности, и до последних минут судья с ним неплохо справлялся. Но, к сожалению, в одном ключевом моменте в конце игры была допущена ошибка. Мы уже устно обсудили этот момент со всеми членами ЭСК за исключением Нестора Питаны, с которым пока не удалось поговорить из-за большой разницы во времени. Все считают, что это ошибка арбитра. Возможно, Владимир [Москалев] не видел всех деталей, но в таких эпизодах ему должен был помочь ВАР.

Понятно, что данное нарушение случилось уже после удара игрока « » по воротам, но это все равно считается нарушением, потому как фол был жестким. Можно говорить о желтой карточке по тому, как Ньямси вступил в единоборство и последствиях для бьющего. То есть этот момент нельзя считать легким фолом, который был совершен после окончания игрового действия.

Это ошибка судьи, и ВАР как раз и создан для того, чтобы помогать арбитру в поле исправлять такие решение. К сожалению, вчера этого сделано не было, что подпортило общее впечатление от тура, который в целом прошлой на достаточно высоком уровне, затмив например неплохой дебют Михаила Черемных», – сказал руководитель ЭСК РФС.

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