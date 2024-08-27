Наумов о Дзюбе: «Артем не вернулся на свой уровень – габаритный форвард быстро теряет форму, потом с трудом возвращает кондиции. «Локо» надо было по-хорошему с ним расстаться, он принес команде пользу»
Николай Наумов считает, что в «Локомотиве» Артем Дзюба не показывал свой уровень.
– Ожидали, что Воробьев так быстро впишется в игру команды?
– Воробьев неплохо выглядел в «Оренбурге», но порой проваливал матчи. Так что у меня не было уверенности в том, что он с ходу заиграет в «Локо». Но пока Дмитрий весьма стабилен.
Видимо, понял: уровень ответственности здесь гораздо выше, чем в предыдущем клубе. Выглядит мобильным, агрессивным, нацелен на ворота. Признаюсь, видел в нем игрока ротации. Пока он приятно удивляет.
– Значит, «Локо» был прав, решив не продлевать контракт с Дзюбой?
– Полностью поддерживаю этот шаг клуба. Я еще в прошлом сезоне говорил, что Артем уже не тот. Ему давали шансы, он старался, но был не готов...
Габаритный форвард обычно быстро теряет форму, а потом с трудом возвращает кондиции. Дзюба так и не вернулся на свой уровень. Просто надо было по-хорошему с ним расстаться. Артем все-таки принес команде пользу.
– А нужен ли «Локомотиву» Джикия?
– Думаю, он бы пригодился. Опытный, тактически очень грамотный защитник. Все-таки к молодому Морозову есть вопросы – многовато ошибается. Ну как можно было пропустить первый гол от «Ростова»? Роналдо получил мяч по центру, продвинулся и ударил.
Так что Джикия усилил бы команду. Но, видимо, не сложилось. Надо играть теми, кто есть. Обидно, что Фассон выбыл из строя. Он уже набрал неплохую форму и получил травму, – сказал бывший президент «Локомотива».
Точно так же и с Морозовым. Сколько там играть осталось Джикии ? 1-2 года, а запросы как у самого перспективного защитника в мире. Согласится пылить за 500 тысяч, его возьмут. Но он хочет 3 миллиона. Ну пусть и дальше хочет. Морозов с каждой игрой будет играть увереннее.
Со 2 восьмеркой шикарно смотрится,тут спору нет,но сказать,что он прям полноценно заиграл...С Динамо он не меньше Сарвели намазал