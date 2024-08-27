Наумов о Дзюбе: «Артем не вернулся на свой уровень – габаритный форвард быстро теряет форму, потом с трудом возвращает кондиции. «Локо» надо было по-хорошему с ним расстаться, он принес команде пользу»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Николай Наумов Оренбург Георгий Джикия Дмитрий Воробьев Спорт-Экспресс Футбол

Николай Наумов считает, что в «Локомотиве» Артем Дзюба не показывал свой уровень.

– Ожидали, что Воробьев так быстро впишется в игру команды?

Воробьев неплохо выглядел в «Оренбурге», но порой проваливал матчи. Так что у меня не было уверенности в том, что он с ходу заиграет в «Локо». Но пока Дмитрий весьма стабилен.

Видимо, понял: уровень ответственности здесь гораздо выше, чем в предыдущем клубе. Выглядит мобильным, агрессивным, нацелен на ворота. Признаюсь, видел в нем игрока ротации. Пока он приятно удивляет.

– Значит, «Локо» был прав, решив не продлевать контракт с Дзюбой?

– Полностью поддерживаю этот шаг клуба. Я еще в прошлом сезоне говорил, что Артем уже не тот. Ему давали шансы, он старался, но был не готов...

Габаритный форвард обычно быстро теряет форму, а потом с трудом возвращает кондиции. Дзюба так и не вернулся на свой уровень. Просто надо было по-хорошему с ним расстаться. Артем все-таки принес команде пользу.

– А нужен ли «Локомотиву» Джикия?

– Думаю, он бы пригодился. Опытный, тактически очень грамотный защитник. Все-таки к молодому Морозову есть вопросы – многовато ошибается. Ну как можно было пропустить первый гол от «Ростова»? Роналдо получил мяч по центру, продвинулся и ударил.

Так что Джикия усилил бы команду. Но, видимо, не сложилось. Надо играть теми, кто есть. Обидно, что Фассон выбыл из строя. Он уже набрал неплохую форму и получил травму, – сказал бывший президент «Локомотива». 

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26 комментариев
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Народ начал запасаться попкорном и занимать места в первых рядах. Приближается дедлайн. Кино с участием Дзюбы, Миранчука, Соболева и Джикии обещает быть интересным.
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В 1м голе Ростова виноват, не Морозов, а Сильянов, который сломал линию офсайда и Лантратов, который сначала пошел сокращать дистанцию, а затем остановился и остался в полупозиции
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Братья Березуцкие тоже часто в молодости ошибались и Газзаева критиковали, зачем он эти поленья выпускает. Но жизнь доказала, что Газзаев был прав. Братаны выросли в отличных защитников.
Точно так же и с Морозовым. Сколько там играть осталось Джикии ? 1-2 года, а запросы как у самого перспективного защитника в мире. Согласится пылить за 500 тысяч, его возьмут. Но он хочет 3 миллиона. Ну пусть и дальше хочет. Морозов с каждой игрой будет играть увереннее.
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Если бы не Шпинёв, то я был бы не против Джикии, при условии скромной зп и подписного бонуса, ибо есть риски.
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Ответ Григорий Лоншаков
по мне конечно было бы не плохо вернуть миранчука и взять джикию был бы конечно полный комплект у Локо. но только на приемлемую зп а не на космос. Морозов еще молод его можно было наигрывать на матчах не с топами а со средниками.
Наигрывать игрока нужно на матчах с топами
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Ответ Чётко_как_чечётка
Думаю при первых попытках мутить воду он в таблец от Бары получит или Наира. Да и вообще, с чего вдруг ему настраивать команду против тренера, ещё и будучи новичком в команде?
Затем, что он. Глушаков и Соболев, видятся мне ягодами одного поля.
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Ответ тот самый Кадрус
Подписание Джикии опасно тем, что этот деятель может обстановку в раздевалке испортить. Команду против тренера настроить и так далее. У нас сейчас команда вокруг тренера сплотилась, бьется за каждый мяч. Если защитники ошибаются и привозят мячи, полузащитники и нападающие бегут отыгрываться во что бы то не стало. Не надо всю эту магию ломать присутствием капитана-хинкали. Тем более его агент... у нас есть его клиент, Сулейманов. Но хорошо, что Сулик отличный парень и не позволяет Шпиневу пудрить себе мозги, как допускают Миранчуки и Джикия.
Думаю при первых попытках мутить воду он в таблец от Бары получит или Наира. Да и вообще, с чего вдруг ему настраивать команду против тренера, ещё и будучи новичком в команде?
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Ответ Чётко_как_чечётка
Да лишь к Ненахову вопросов нет.
Ненахов во обще не нравится стабильно фолит на карточку слабый в точности в скорости. Просто я думаю если бы подписать джикию в цент и миранчука в принципе состав был бы не плохой. Погостов во обще как палка в кубке против Оренбурга. Мороз даже по убедительнее смотрится. Вопросы есть ко всем с тем же Ростовом Раков мог два забивать или отдавать две голевых делай 4:1 и не было нервов
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Ответ Григорий Лоншаков
ошибаються все. Сильянов в обще не плох. А морозов частенько ошибаеться
Да лишь к Ненахову вопросов нет.
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Ответ Чётко_как_чечётка
А ещё лучше в аренду, они вчера с Сильяновым в очередной раз показали свой уровень при первом голе середняка Ростова.
ошибаються все. Сильянов в обще не плох. А морозов частенько ошибаеться
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Ответ Григорий Лоншаков
по мне конечно было бы не плохо вернуть миранчука и взять джикию был бы конечно полный комплект у Локо. но только на приемлемую зп а не на космос. Морозов еще молод его можно было наигрывать на матчах не с топами а со средниками.
А ещё лучше в аренду, они вчера с Сильяновым в очередной раз показали свой уровень при первом голе середняка Ростова.
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Ответ Чётко_как_чечётка
Амкар.
Я про Дзюбу.
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Ответ Ковид 07.10.52
А с этим типом кто-нибудь расставался по нормальному
Амкар.
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Ответ igor.igorev
Какой опыт у абсолютного середняка Джикии? Чисто распиаренный игрок.
Какой опыт у Морозова?
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Ответ igor.igorev
Начинали Березуцкие в 2002 году вместе с Шершуном, Евсиковым, Соломатиным. Игнашевич пришёл в ЦСКА в 2004 году когда братаны уже были твёрдыми игроками основы.
Только тогда результата не было, а вот с приходом Игнаша все и началось.
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Ответ Ковид 07.10.52
Березы играли,, потому что Игнашевич был, с ним даже Кутепов стал змс.
Начинали Березуцкие в 2002 году вместе с Шершуном, Евсиковым, Соломатиным. Игнашевич пришёл в ЦСКА в 2004 году когда братаны уже были твёрдыми игроками основы.
0
0
0
Ответ igor.igorev
Братья Березуцкие тоже часто в молодости ошибались и Газзаева критиковали, зачем он эти поленья выпускает. Но жизнь доказала, что Газзаев был прав. Братаны выросли в отличных защитников. Точно так же и с Морозовым. Сколько там играть осталось Джикии ? 1-2 года, а запросы как у самого перспективного защитника в мире. Согласится пылить за 500 тысяч, его возьмут. Но он хочет 3 миллиона. Ну пусть и дальше хочет. Морозов с каждой игрой будет играть увереннее.
Березы играли,, потому что Игнашевич был, с ним даже Кутепов стал змс.
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Кажется, Шпинев делает зондаж через Наумова
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Воробьеву агрессии не хватает...вот так как с розыгрыша забить убежать он может...это на дурнячка...а чтоб с сильно командой все его финты проходили,то тут проблема.
Со 2 восьмеркой шикарно смотрится,тут спору нет,но сказать,что он прям полноценно заиграл...С Динамо он не меньше Сарвели намазал
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А,вообще,прикол...если напрмер..Джикия.Дзюба,Гильерме,Миранчук согласятся до конца года на небольшие деньги в Химки,то те уже станут серьезным конкурентом))
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Нет,ну если Джикия согласен на 1,5 ляма и 1+1 ,то велкам. Лишним не будет.Но он наверное хочет года на 3 контракт и ляма 2-3 зп. С такими запросами он тупо закончит карьеру.
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Подписание Джикии опасно тем, что этот деятель может обстановку в раздевалке испортить. Команду против тренера настроить и так далее. У нас сейчас команда вокруг тренера сплотилась, бьется за каждый мяч. Если защитники ошибаются и привозят мячи, полузащитники и нападающие бегут отыгрываться во что бы то не стало. Не надо всю эту магию ломать присутствием капитана-хинкали. Тем более его агент... у нас есть его клиент, Сулейманов. Но хорошо, что Сулик отличный парень и не позволяет Шпиневу пудрить себе мозги, как допускают Миранчуки и Джикия.
0
0
0
по мне конечно было бы не плохо вернуть миранчука и взять джикию был бы конечно полный комплект у Локо. но только на приемлемую зп а не на космос. Морозов еще молод его можно было наигрывать на матчах не с топами а со средниками.
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А с этим типом кто-нибудь расставался по нормальному
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