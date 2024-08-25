Роман Павлюченко: «Локо» станет чемпионом, если так продолжит. Дзюба ушел, и команда заиграла»

Роман Павлюченко оценил игру «Локомотива».

«Если « » так будет продолжать, станут чемпионами. Они очень хорошо начали сезон. Команда преобразилась, появилась легкость.

Дзюба ушел, и команда заиграла (смеется). Теме большой привет!

Несмотря на то, что ушли хорошие футболисты, команды показывает уровень», – сказал бывший форвард «Локо» .

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице Мир .