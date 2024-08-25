Роман Павлюченко: «Локо» станет чемпионом, если так продолжит. Дзюба ушел, и команда заиграла»
Роман Павлюченко оценил игру «Локомотива».
«Если «Локомотив» так будет продолжать, станут чемпионами. Они очень хорошо начали сезон. Команда преобразилась, появилась легкость.
Дзюба ушел, и команда заиграла (смеется). Теме большой привет!
Несмотря на то, что ушли хорошие футболисты, команды показывает уровень», – сказал бывший форвард «Локо» Павлюченко.
Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице Мир РПЛ.
Но очень надеюсь, что молодой российский костяк команды будет как можно дольше играть в привлекательный футбол и в пятерку попадем.