Роман Павлюченко: «Локо» станет чемпионом, если так продолжит. Дзюба ушел, и команда заиграла»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Павел Павлюченко Спорт-Экспресс Футбол

Роман Павлюченко оценил игру «Локомотива».

«Если «Локомотив» так будет продолжать, станут чемпионами. Они очень хорошо начали сезон. Команда преобразилась, появилась легкость.

Дзюба ушел, и команда заиграла (смеется). Теме большой привет!

Несмотря на то, что ушли хорошие футболисты, команды показывает уровень», – сказал бывший форвард «Локо» Павлюченко.

Перед 6-м туром «Локомотив» с 12 очками занимает третье место в таблице Мир РПЛ.

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14 комментариев
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Дзюбу с возу - легче паровозу😎
+28
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+28
Ответ Z-14577478
Локомотив не станет чемпионом в этом сезоне! Есть команды посильнее - Зенит, Спартак, Динамо и Краснодар. Это как минимум. )
и хорошо, что нас никто в расчет не берёт
+6
0
+6
Что???
+6
-2
+4
Ответ T622222
Что???
Точнее: как?)
+1
0
+1
Ответ I LOVE SPORT
Шутки шутками,а без Дзюбы лучше играть стали.Совпадение или нет кто как думает?Только прошу без шуток
я думаю, что это не связанный бред
+2
-1
+1
Ну, чемпионами мы вряд ли станем. Все-таки, много молодых и неизвестно, хватит ли им стабильности на весь сезон.
Но очень надеюсь, что молодой российский костяк команды будет как можно дольше играть в привлекательный футбол и в пятерку попадем.
+2
-2
0
Шутки шутками,а без Дзюбы лучше играть стали.Совпадение или нет кто как думает?Только прошу без шуток
+1
-1
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Вот чего проснулся? Спи-спи дальше
+1
-1
0
Нет свободы выбора состава, тяжеловато локомотиву будет взять золото. Если не сказать больше, нереально. Им бы Ростов сегодня победить, уже неплохо было бы
0
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Ответ I LOVE SPORT
Шутки шутками,а без Дзюбы лучше играть стали.Совпадение или нет кто как думает?Только прошу без шуток
Нет, не совпадение. Весь прошлый сезон об этом писал. Дзюба был якорем команды. При нём команда впереди играла в медленный пешеходный футбол, без него в быстрый и атакующий.
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