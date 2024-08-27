Наумов посоветовал Антону Миранчуку вернуться в «Локо»: «Все ошиблись – клуб, игрок и его агент Шпинев. Вовремя исправить ошибку – это тоже большое искусство»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Николай Наумов Антон Миранчук Вадим Шпинев Спорт-Экспресс Футбол

Николай Наумов считает, что Антону Миранчуку нужно проситься назад в «Локомотив».

– Не впору ли Антону Миранчуку сейчас кусать локти? Отказался продлевать контракт с «Локо» и никак не может найти себе новый клуб.

– Думаю, все стороны ошиблись в этом вопросе. Клуб, игрок и его агент. Надо было договориться. Футболиста такого уровня, как Миранчук, найти на рынке непросто. Вернее можно, но он стоит больших денег. Экономнее было поднять ему зарплату. Все допустили просчет.

Не надо было диктовать свои условия. Это касается и агента Антона. Знаю Вадима Шпинева. Он всегда поступал разумно, а в этой ситуации ошибся. Если у тебя нет нового клуба, нет верного варианта, тогда лучше остаться в «Локо». А вот так – взять уйти, хлопнуть дверью, но остаться у разбитого корыта – неправильно. Какой теперь выход? Попробовать договориться с «Локо»?

– Попроситься назад?

– Ну а почему нет? Вовремя исправить ошибку – это тоже большое искусство. А это точно была ошибка. Ну придется пойти на небольшое понижение зарплаты. Не страшно. Это лучше, чем вообще сидеть без команды, – сказал бывший президент «Локо». 

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16 комментариев
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Думаю, что со Шпинёвым ни один нормальный клуб не захочет в будущем выстраивать рабочие отношения. Абсолютно неадекватные финансовые запросы, да и рот постоянно открывает в сторону клубов и тренеров
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Да он уже не особо и нужен.
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А Локомотив ошибся, что не захотел деньгами заваливать Антона?😀
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А в каком месте клуб ошибся? Насколько могу судить, Локо ввел потолок зарплат и открыто говорил, что дают ему самую большую зп, которую могут. Там скорее вопросики к агенту и самому игроку. Думаю, что это не тот игрок, ради которого стоит делать исключение и сыпать деньгами
+4
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Клуб всё делал согласно уже устоявшейся зарплатной политике. И то, для Антона готовы были сделать исключение по потолку зп. Но игрок отказался, агент, наверняка, запросил круглую сумму за подписание нового контракта (этого я вообще не понимаю,одно дело если бы клуб обратился к Шпиневу с просьбой найти игрока на конкретную позицию, а тот бы его нашел, провёл предварительные переговоры,предоставил бы клубу статистические данные за последние 2-3 сезона с видеонарезками...Тогда вообще зеро вопросов!!) и начал петь песни про 100500 вариантов от зарубежных клубов и том какое глупое жадное руководство Локомотива. Антон бы не помешал для глубины состава, но я всё равно считаю, что все доступные средства надо потратить на приглашение более качественного ЦЗ!
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+4
Ответ Magmi
А в каком месте клуб ошибся? Насколько могу судить, Локо ввел потолок зарплат и открыто говорил, что дают ему самую большую зп, которую могут. Там скорее вопросики к агенту и самому игроку. Думаю, что это не тот игрок, ради которого стоит делать исключение и сыпать деньгами
Так Антону и так хорошо готовы были насыпать - вдвое больше потолка зарплат. Да, это было меньше предыдущей зарплаты, но с учётом существующих реалий в клубе - очень достойное предложение.
Поэтому как и многие болелы Локомотива считаю, что клуб не допустил никакой ошибки в отношении Антона.
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Вывод один: агент Шпинев неадекватно оценивал ситуацию. Он не согласился на предложенные условия контракта, думая что легко сможет найти более выгодное место. А рынок оказалось уже изменился. Теперь и Джикия и Миранчук без контрактов.
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Как можно было уходить в никуда? Сейчас команда без него на взлёте, все козыри у них.
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А зачем это Локо? В команде сейчас появился баланс и они на ходу. Если Антон хочет обратно в Локо, то пускай разрывает отношения со Шпиневым и подписывает контракт с Локо на условиях клуба. Тем более, что даже по условиям клуба он будет самым высокооплачевыемым в Локо.
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Колян фигни не посоветует.
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Не нужен сейчас Антон. Команда быстрая,а Антон будет эту игру тормозить. Единственный варианТ ,где он готов к понижению зп и роли выходящего на замену.
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В клуб ошибся, я не понимаю.
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Батраков заменил его уже
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Да Шпинев застрял в прошлом. Ситуация в стране поменялась. Никто ему не будет столько платить в России и за бугром. Только Спартак или Зенит. Остальные стараются сократить затраты и более менее быть окупаемыми
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Ему почти 29. Делайте выводы сами.
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Ответ Spaten
Как можно было уходить в никуда? Сейчас команда без него на взлёте, все козыри у них.
Так его агент виноват
Мол нами интересуются клубы из турции и Европы
А сам бабки потребовал неимоверные , все клубы отказались
И Шпинев просто руками махнул и сказал , пофиг посидит дома пока мне не дадут что я хочу а не Антон !
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