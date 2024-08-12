Александр Мостовой: «Дзюба и Джикия усилят любой клуб РПЛ. Кроме «Зенита», где русские со скамейки смотрят на победы бразильцев»
Александр Мостовой оценил уровень Артема Дзюбы и Георгия Джикии.
«Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ. Ему 35 лет, это во-первых. Во-вторых, не все хотят иметь дело с ним – игрок авторитетный, с характером, поэтому брать на себя ответственность не хотят. Помимо Артема, Джикия и Миранчук еще без команды – не забываем, что заявка клубов открыта до сентября.
Джикия усилит любую команду РПЛ, кроме «Зенита», – у них там 15 иностранцев, а на замене все русские ребята сидят и получают удовольствие, наблюдая за победами бразильцев. Запасной состав команды Сергея Семака в РПЛ был бы в топ-5.
Дзюба усилит и «Динамо», и «Локо», и любую другую команду, кроме «Зенита». Порой смотришь на команду и думаешь: «А там есть нападающий?» Форвард два раз за тайм получает мяч, случайно забивает, и кричат про него. В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ!» – сказал бывший игрок сборной России.
он в курсе, что лимит на легов одинаков для всех?
Саша, протрезвей и взгляни на мир по-другому)
Слуги подали рассол,
Сразу мысль:
"А, как футбол?..."
И стопарик подоспел,
А, как дела там в РПЛ?
Куда ни зайди, везде слезы про бразилов Питера. Или у Питера лимит ужесточить, а очтальным отменить?
Ведь каждый первый требовал конкуренции паспортистам. Что ж такое-то?
Побеждают али нет?
Этот точно не чеканил,
Быть провалу, мой ответ.
В целом, не думаю, что спрос на Джикию и Дзюбу отсутствует, но очевидно у ребят очень хорошие запросы.
Конечно при условии что аппетиты раза так в 2 придется снизить