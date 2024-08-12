Александр Мостовой: «Дзюба и Джикия усилят любой клуб РПЛ. Кроме «Зенита», где русские со скамейки смотрят на победы бразильцев»

Теги Спартак Локомотив Зенит Артем Дзюба Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Георгий Джикия Антон Миранчук Футбол

Александр Мостовой оценил уровень Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ. Ему 35 лет, это во-первых. Во-вторых, не все хотят иметь дело с ним – игрок авторитетный, с характером, поэтому брать на себя ответственность не хотят. Помимо Артема, Джикия и Миранчук еще без команды – не забываем, что заявка клубов открыта до сентября.

Джикия усилит любую команду РПЛ, кроме «Зенита», – у них там 15 иностранцев, а на замене все русские ребята сидят и получают удовольствие, наблюдая за победами бразильцев. Запасной состав команды Сергея Семака в РПЛ был бы в топ-5.

Дзюба усилит и «Динамо», и «Локо», и любую другую команду, кроме «Зенита». Порой смотришь на команду и думаешь: «А там есть нападающий?» Форвард два раз за тайм получает мяч, случайно забивает, и кричат про него. В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, Миранчука и Джикию в РПЛ!» – сказал бывший игрок сборной России.

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54 комментария
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Глушенков со скамейки смотрит наверное на победы бразильцев))
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-11
+54
Ответ Василиус
Глушенков со скамейки смотрит наверное на победы бразильцев))
Глушенков - тайный бразилец просто. Как и Латышонок. Их обоих подменили агенты Газпрома при переходе в Зенит. Только тс-с-с! Никто не должен об это знать!!
+37
-8
+29
вот ведь балаболка!
он в курсе, что лимит на легов одинаков для всех?
Саша, протрезвей и взгляни на мир по-другому)
+37
-9
+28
О, Царь, как и положено, проснулся к ужину...
Слуги подали рассол,
Сразу мысль:
"А, как футбол?..."
И стопарик подоспел,
А, как дела там в РПЛ?
+26
0
+26
А почему пациент ничего не сказал про Абаскаля?
+24
-5
+19
Ответ Александр Орлов
А в чем мост не прав? В основе только Глушенков и Караваев из полевых.
Да кто ж те все люди, которые требовали отмены лимита, Англию в пример приводили?
Куда ни зайди, везде слезы про бразилов Питера. Или у Питера лимит ужесточить, а очтальным отменить?
Ведь каждый первый требовал конкуренции паспортистам. Что ж такое-то?
+11
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Ответ Ебздрогыч
Они оба могут усилить только команды нижней половины таблицы, и то не факт
а нужны ли они спартаку по-новой?)
+14
-3
+11
Глушенков, Караваев, Латышонок смотрят на бразильцев. А Ерохин в свои 34 года насобирал целую стену трофеев и печальный выходит в конце карьеры стабильно на замены.
+10
-1
+9
Ответ Алексей Филиппов
15 килограмм, 15 иностранцев, что же будет дальше?
15 человек на сундук мертвеца!
+7
0
+7
А я бы усилил даже Зенит- добавил Царь и выпил еще соточку
+7
-1
+6
Они оба могут усилить только команды нижней половины таблицы, и то не факт
+9
-3
+6
Ответ Василиус
Глушенков со скамейки смотрит наверное на победы бразильцев))
А в чем мост не прав? В основе только Глушенков и Караваев из полевых.
+13
-8
+5
Быстроногий бразилец Глушенков и Латышонок.
+8
-4
+4
Саш, не закусываешь, так хоть занюхивай. Они бежать уже не в состоянии, и это не улюлюканье, это тупо констатация возраста и накопившейся усталости и изношенности организма. Химки, Ахмат, Пари и Махачкалу усилят конечно, там совсем все плохо, но это если по зп с небес спустятся
+4
0
+4
Ну да, конечно, а тем временем русский Глушенков уже 7 забил со скамейки.
+5
-1
+4
Ответ Konstantin Zorin
О, Царь, как и положено, проснулся к ужину... Слуги подали рассол, Сразу мысль: "А, как футбол?..." И стопарик подоспел, А, как дела там в РПЛ?
Как там тренеры в командах?
Побеждают али нет?
Этот точно не чеканил,
Быть провалу, мой ответ.
+3
0
+3
Джикия, Дзюба и примкнувший к ним Соболев сейчас как раз выбирают какой клуб усилить... М/лиги или ФНЛ
+3
0
+3
15 килограмм, 15 иностранцев, что же будет дальше?
+3
0
+3
Клуон
+3
0
+3
Дзюба не тянул в Локомотиве. Ему уже сложно быть активным, значит ему нужна команда, которая активно играет в финальной трети. А таких в РПЛ нет.
В целом, не думаю, что спрос на Джикию и Дзюбу отсутствует, но очевидно у ребят очень хорошие запросы.
+4
-2
+2
Любой бразилец из Зенита сильнее Мостового в лучшие годы!
+6
-5
+1
мангальца даже в Химки не взяли, о чем он?
+1
0
+1
Ответ Александр Васильев
вот ведь балаболка! он в курсе, что лимит на легов одинаков для всех? Саша, протрезвей и взгляни на мир по-другому)
Не трогайте царя, понедельник - день тяжёлый! Завтра отойдёт!
+2
-1
+1
Ответ superbro
А почему пациент ничего не сказал про Абаскаля?
Впервые по моему
+1
0
+1
Ответ superbro
А почему пациент ничего не сказал про Абаскаля?
Абас-абас-абас... Абаскаль! Абаскаль! Абас-абас-абас... Пивная... ещё парочку...
+1
0
+1
Медиа лигу они усидять не более тогл
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
Глушенков - тайный бразилец просто. Как и Латышонок. Их обоих подменили агенты Газпрома при переходе в Зенит. Только тс-с-с! Никто не должен об это знать!!
Бразилец под прикрытием 🕵️‍♂️
+1
0
+1
Ответ Marcus-light
Дзюба не тянул в Локомотиве. Ему уже сложно быть активным, значит ему нужна команда, которая активно играет в финальной трети. А таких в РПЛ нет. В целом, не думаю, что спрос на Джикию и Дзюбу отсутствует, но очевидно у ребят очень хорошие запросы.
В Махачкалу как вариант, они пытаются играть в финальной трети, но класса игроков не хватает
Конечно при условии что аппетиты раза так в 2 придется снизить
+2
-1
+1
Ответ Василиус
Глушенков со скамейки смотрит наверное на победы бразильцев))
4 россиянина то выпускают и то что один из них умеет играть в футбол, ну ок, ещё Латышонок не плох, это не отменяет того что Мостовой прав!
+1
0
+1
Ответ Циник Петербургский
Глушенков - тайный бразилец просто. Как и Латышонок. Их обоих подменили агенты Газпрома при переходе в Зенит. Только тс-с-с! Никто не должен об это знать!!
И вообще его фамилия - Халкшенков или Халкшенкинио
+1
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