Александр Мостовой: «Дзюба и Джикия усилят любой клуб РПЛ. Кроме «Зенита», где русские со скамейки смотрят на победы бразильцев»

Александр Мостовой оценил уровень Артема Дзюбы и Георгия Джикии.

«Я понимаю, почему Дзюба не играет в РПЛ. Ему 35 лет, это во-первых. Во-вторых, не все хотят иметь дело с ним – игрок авторитетный, с характером, поэтому брать на себя ответственность не хотят. Помимо Артема, и Миранчук еще без команды – не забываем, что заявка клубов открыта до сентября.

Джикия усилит любую команду РПЛ, кроме «Зенита», – у них там 15 иностранцев, а на замене все русские ребята сидят и получают удовольствие, наблюдая за победами бразильцев. Запасной состав команды в РПЛ был бы в топ-5.

Дзюба усилит и «Динамо», и « », и любую другую команду, кроме « ». Порой смотришь на команду и думаешь: «А там есть нападающий?» Форвард два раз за тайм получает мяч, случайно забивает, и кричат про него. В футболе есть много нефутбольных вещей, сами понимаете. Ждем Дзюбу, и Джикию в РПЛ!» – сказал бывший игрок сборной России.