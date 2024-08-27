Мотта о 3:0 с «Вероной»: «Первый гол – показатель настроя «Ювентуса». Прессинг – это риск, но в конечном счете он оправдан. Наши молодые парни – главные герои»

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Верона Душан Влахович Николо Савона Кенан Йылдыз Самюэль Мбангула Футбол

Тиаго Мотта высказался о победе «Ювентуса» над «Вероной» (3:0).

Туринцы разгромили соперника во 2-м туре Серии А и лидируют в турнирной таблице. Сербский форвард Душан Влахович сделал дубль. 

«Первый гол – это показатель нашего настроя. Прессинг – это риск, потому что мы создавали свободные зоны, но в конечном счете он оправдан, потому что можно перехватить мяч на половине соперника и пойти прямо к воротам. 

Мы рады за Влаховича. Он заслужил это за всю ту работу, которую он проделывает как в атаке, так и в обороне. Нам нужно, чтобы все помогали в защите. Наши нападающие помогают нам поддерживать давление на соперника и быстро отбирать мяч. Важно сохранять баланс между атакой и защитой.

Наши молодые ребята – парни с большим талантом. Мы помогаем им прийти в наилучшее состояние. Можно сказать, что они главные герои. Когда они могут играть так, как сегодня, то создают разницу.

Чтение игры очень важно. В начале «Верона» старалась дождаться наших ошибок. Когда они нас немного прижали, Кенан, Савона и Мбангула очень хорошо себя проявили», – сказал главный тренер «Ювентуса». 

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14 комментариев
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Надеюсь, Юве и руководство понимает, что клуб так и должен играть, а такие анахронизмы, как Аллегри больше никогда не будут в клубе.
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3 года адепты Аллегри доказывали, что это максимум, что по-другому играть нельзя, а тут, с другим тренером и кроме Кабрала, все те же футболисты играют в абсолютно другой футбол и результат на лицо, Аллегри после 1-0 отдал бы мяч и сидел бы в 352 до талого, пока Верона не забьет.
+7
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Молодежь так хорошо играет, что уже даже задаешься вопросов: нужно ли усиление?

Но, все таки, сезон длинный, турниров много, всем игрового времени должно хватить!
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Ответ JuVero
Это присуще таким, как ты, которые любят аллегробол и подобное г.
Я не люблю Аллегрибол, но любой тренер оценивается по результатам

я просто надеюсь, что вот это эйфоричное стадо болел, которое восхваляет Мотту сейчас, не поменяет свое мнение в трудные моменты. Мне нравится Мотта и то, что он далает, ещё с прошлого сезона, и я буду с интересом наблюдать за этим сезоном, независимо от результатов.
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Ответ JuVero
Надеюсь, Юве и руководство понимает, что клуб так и должен играть, а такие анахронизмы, как Аллегри больше никогда не будут в клубе.
Такие как Аллегри 2 раза выводил Ювентус в финал лиги чемпионом, где оба раза проиграли топовой Барселоне и Реалу, 5 раз подряд выиграл чемпионат Италии, а так же стал первым тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль» — чемпионат страны и национальный кубок: по итогам сезонов 2014/15, 2015/16, 2016/17 и 2017/18.
Думаю никто не сможет повторить его достижения в ближайшем будущем, если только это не Пеп Гвардиола
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на Евро мне Арда больше понравился, чем Йылдыз, но за счет практики и доверия Кенан сейчас увереннее смотрится
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Ответ JuVero
Надеюсь, Юве и руководство понимает, что клуб так и должен играть, а такие анахронизмы, как Аллегри больше никогда не будут в клубе.
Надеюсь, такие болельщики как ты, которые дают советы руководству, не поменяют своё мнение после первого же невнятного, проигранного матча.
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Ответ Адепт Суперлиги
Надеюсь, такие болельщики как ты, которые дают советы руководству, не поменяют своё мнение после первого же невнятного, проигранного матча.
Это присуще таким, как ты, которые любят аллегробол и подобное г.
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Ответ Адепт Суперлиги
Я не люблю Аллегрибол, но любой тренер оценивается по результатам я просто надеюсь, что вот это эйфоричное стадо болел, которое восхваляет Мотту сейчас, не поменяет свое мнение в трудные моменты. Мне нравится Мотта и то, что он далает, ещё с прошлого сезона, и я буду с интересом наблюдать за этим сезоном, независимо от результатов.
Так люди соскучились по нормальному футболу. Лично я запарился последние 2 года смотреть эти пытки. Понятное дело, что будут неудачные игры, но команда бежит, а не страдает. Так и должно быть.
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Ответ Адепт Суперлиги
Надеюсь, такие болельщики как ты, которые дают советы руководству, не поменяют своё мнение после первого же невнятного, проигранного матча.
Поменяет конечно)
А еще чел поспорил на бабки и пропал, хотя сам бравировал "только не пропадай"))
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Ответ JuVero
Надеюсь, Юве и руководство понимает, что клуб так и должен играть, а такие анахронизмы, как Аллегри больше никогда не будут в клубе.
Если бы ты хоть чуточку понимал футбол, видел в нём что то инное, кроме людей и мяча, и тактики бей биги, то не писал бы так, как Алегри чемпионаты чтопал и в финалах лч играл ,так ты и такие как ты, советчики, рты свои не открывали!!! а теперь как стадо баранов, один вякнул и все заним!
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Ответ Адепт Суперлиги
Я не люблю Аллегрибол, но любой тренер оценивается по результатам я просто надеюсь, что вот это эйфоричное стадо болел, которое восхваляет Мотту сейчас, не поменяет свое мнение в трудные моменты. Мне нравится Мотта и то, что он далает, ещё с прошлого сезона, и я буду с интересом наблюдать за этим сезоном, независимо от результатов.
Это глорье, орать и визжать их основное качество. Все они поменяют, матчи смотрят черкз ЖО, видят то чего нет.
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Ответ Sasha_Ubriaco
Молодежь так хорошо играет, что уже даже задаешься вопросов: нужно ли усиление? Но, все таки, сезон длинный, турниров много, всем игрового времени должно хватить!
Да надо, конечно. В атаке без альтернатив (ну Милик выйдет, если что, но это явно не усиление).
Да и молодые не факт, что вот так весь сезон смогут рвать, как на старте.
И для вариативности, когда перед командой будет не "Комо" и даже не "Верона", а "Сити" или "Мадрид".
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