Мотта о 3:0 с «Вероной»: «Первый гол – показатель настроя «Ювентуса». Прессинг – это риск, но в конечном счете он оправдан. Наши молодые парни – главные герои»
Тиаго Мотта высказался о победе «Ювентуса» над «Вероной» (3:0).
Туринцы разгромили соперника во 2-м туре Серии А и лидируют в турнирной таблице. Сербский форвард Душан Влахович сделал дубль.
«Первый гол – это показатель нашего настроя. Прессинг – это риск, потому что мы создавали свободные зоны, но в конечном счете он оправдан, потому что можно перехватить мяч на половине соперника и пойти прямо к воротам.
Мы рады за Влаховича. Он заслужил это за всю ту работу, которую он проделывает как в атаке, так и в обороне. Нам нужно, чтобы все помогали в защите. Наши нападающие помогают нам поддерживать давление на соперника и быстро отбирать мяч. Важно сохранять баланс между атакой и защитой.
Наши молодые ребята – парни с большим талантом. Мы помогаем им прийти в наилучшее состояние. Можно сказать, что они главные герои. Когда они могут играть так, как сегодня, то создают разницу.
Чтение игры очень важно. В начале «Верона» старалась дождаться наших ошибок. Когда они нас немного прижали, Кенан, Савона и Мбангула очень хорошо себя проявили», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Но, все таки, сезон длинный, турниров много, всем игрового времени должно хватить!
я просто надеюсь, что вот это эйфоричное стадо болел, которое восхваляет Мотту сейчас, не поменяет свое мнение в трудные моменты. Мне нравится Мотта и то, что он далает, ещё с прошлого сезона, и я буду с интересом наблюдать за этим сезоном, независимо от результатов.
Думаю никто не сможет повторить его достижения в ближайшем будущем, если только это не Пеп Гвардиола
А еще чел поспорил на бабки и пропал, хотя сам бравировал "только не пропадай"))
Да и молодые не факт, что вот так весь сезон смогут рвать, как на старте.
И для вариативности, когда перед командой будет не "Комо" и даже не "Верона", а "Сити" или "Мадрид".