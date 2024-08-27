«Барселона» сообщила Ла Лиге, что скоро может заключить сделку с Nike на 90 млн евро в год плюс 115 млн в виде бонуса. Это позволит подписать топ-игрока (Mundo Deportivo)

«Барселона» уверена, что договорится с Nike о спонсорской сделке.

Mundo Deportivo пишет, что «блауграна» еще не направляла никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, в , но пообщалась с ее представителями, чтобы объяснить, как идут переговоры, и предупредить, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что от каталонцы должны получить 115 млн евро за подписание контракта, также им ежегодно в течение 10 лет будет перечисляться по 90 млн евро плюс бонусы. В этом случае деятельность «Барселоны» будет соответствовать всем финансовым требованиям лиги, а клуб сможет позволить себе подписать топ-футболиста этим летом.

При этом Jijantes сообщает, что часть документов, касающихся сделки, все же направлена Ла Лиге с целью запуска процесса утверждения.