«Барселона» сообщила Ла Лиге, что скоро может заключить сделку с Nike на 90 млн евро в год плюс 115 млн в виде бонуса. Это позволит подписать топ-игрока (Mundo Deportivo)

Теги Барселона Ла Лига бизнес Nike деньги Футбол

«Барселона» уверена, что договорится с Nike о спонсорской сделке.

Mundo Deportivo пишет, что «блауграна» еще не направляла никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, в Ла Лигу, но пообщалась с ее представителями, чтобы объяснить, как идут переговоры, и предупредить, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.

Отмечается, что от Nike каталонцы должны получить 115 млн евро за подписание контракта, также им ежегодно в течение 10 лет будет перечисляться по 90 млн евро плюс бонусы. В этом случае деятельность «Барселоны» будет соответствовать всем финансовым требованиям лиги, а клуб сможет позволить себе подписать топ-футболиста этим летом.

При этом Jijantes сообщает, что часть документов, касающихся сделки, все же направлена Ла Лиге с целью запуска процесса утверждения.

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72 комментария
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а через год будут всячески этого "топ игрока" сливать, чтобы освободить денюжку для регистрации другого топ игрока
в барсе ничего не меняется
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Муж приходит домой:
- Я завтра аванс получу, закажи себе все, что хочешь на ВБ
- Может долги заплатим или еды купим?
- Нет, платье вечернее себе закажи, люблю, когда ты красивая
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Вот можно без этих «топ-трансферов», пожалуйста!
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Ответ v@mpir
Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
Стерлинг, Кьеза, Бакаев, так то куча топовых вариантов за 100млн.
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Лапорте нужен Топ трансфер для имиджа, а не для игры в футбол. В такие тяжелые времена можно было бы и без этого обойтись и привести финансы в порядок, но надо де понтануться!
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Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
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Действующие лица: Неунывающий и мужественный Командор Лапорта
Изобретательный и находчивый спортдир Деку
В сериале Крутое Пике
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Такое ощущение, что авторы новостей спортс про Барсу, люди которые страдали с 2008 по 2011 от того что Барса выносила их любимые клубы.
Все новости про их деньги как бы со стебом.
Долги есть у всех топ-клубов и это нормальное явление. Трио грандов серии А Милан, Интер и Юве суммарно тоже должны лярдов 2. А команды АПЛ (кроме МС конечно)?
Барса продает то, Барса продает се. Барса отменяет завтрак, и.т.д.
Если приглядеться то во всех клубах есть урезание бюджета в той или иной сфере.
Барса должна раскидать долги за 8 лет. Все говорят надо перетерпеть и не покупать игроков.
Кто в бизнесе хоть маленько разбирается понимает, что, чтобы заработать, надо вложиться. Я не говорю про покупку игрока для последующей перепродажи. Надо сохранить имидж, чтобы шли спонсоры. Те же спотифай, найк думаете придут спонсировать Фати, Феррана, Иньиго Мартинеса, Кристенсена? Нет! Им, чтобы продвигать свой товар нужен именитый клуб с хорошими игроками.
Да, селекционеры конечно хромают на обе ноги совершая непонятные трансферы, но бизнес есть бизнес. Где то проиграешь, где то выиграешь.
В данный момент Барса конечно отстала от Реала в финансовом плане на годы вперед. Но думаю все наладиться. Просто нужен президент, который душой отдается клубу как Перес.
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Барсе не хватает стратегии, они как-то импульсивно работают. В том же Реале тоже были провальные трансферы типа Азара или йовича, но там есть бизнес стратегия и клуб финансово стабильный, ему ошибки не страшны

А в Барсе, которая потенциально может быть как Реал финансово успешной, всё управляется через эсс. И кажется их спасут только владельцы арабы как из МС
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Гюндогана будут обратно выкупать!)
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Ответ v@mpir
Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
Так не интересно
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А может и не заключить ))
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Ответ wonka.
Вот можно без этих «топ-трансферов», пожалуйста!
Так не интересно)
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Тоже потенциальным спутницам говорю что вот-вот разбогатею.
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Ответ wadwill13
И самое главное: для зави- ДЕНЕГ НЕТ, для других- пожалуйста... скоро локомотив угодно будем разводить народ.. и продавать имущество барсы... я помню когда весь мир оыигел что база реала в 2000 году вроде не принадлежала клубу вообще. И что по сути клуб был на грани банкротства. А здесь ещё хуже. Всем нужны доки слов а сами рюпопыскать и подумать как можно получать деньги просто так они на спортсе не хотят.. уже более 50 процентов имущество или почти 50 клуба этому самому клубу не принадлежит. Остальная часть или в залоге или в аренде... по сути имущество барсы это сейчас в их распоряжении процентов 10-20.. но кому это интересно... диванные аналитики даже не могут часа в сети потратить чтобы найти пробелы во всех экспертов схемах последних лет 3-4 при президенте..
О, у нас тут финансовый директор барсы нарисовался 🤣
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Значит покупаем кого-то за большие деньги и космическую зп, чтобы всё равно не могли зарегать игроков)
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У барсы судья по всему эсть денег, проблема в фэйр плей и это хорошо. Клуб выходит из кризиса постепенно.
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Ответ Леван Сиукаев
никакой топ игрок Барсе не нужен,команда укомплектована,единственное можно было топ нападающего,по моложе и по лучше Лёвы,но таких в мире к сожалению в очень ограниченном количестве,и вот так легко,с наскоком его не найдёшь,и не купишь,даже с деньгами.P.S.и просьба, умные мысли про отсутствие опорника слышат не хочется
На край обороны в любом случае нужен ещё один сильный игрок. Сейчас в Клубе по сути только один Бальде соответствует уровню старта. Кунде конечно тоже, но учитывая количество травм в центре и будь у тренера достойная замена на фланг - он бы мог играть иногда в центре(тем более Кунде сам говорил что ему там больше нравится)
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Ответ v@mpir
Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
откуда у Леау бешеная зп?
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Ответ wadwill13
Комментарий скрыт
Наркотики-зло, осуждаю.
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Ответ v@mpir
Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
Если будут деньги, то лучше всего купить Субименди зимой.

А в следующем году уже можно рассмотреть Нико.
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Ответ Леван Сиукаев
никакой топ игрок Барсе не нужен,команда укомплектована,единственное можно было топ нападающего,по моложе и по лучше Лёвы,но таких в мире к сожалению в очень ограниченном количестве,и вот так легко,с наскоком его не найдёшь,и не купишь,даже с деньгами.P.S.и просьба, умные мысли про отсутствие опорника слышат не хочется
Глушенкова можем за 60млн отдать)))
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Ответ Леван Сиукаев
никакой топ игрок Барсе не нужен,команда укомплектована,единственное можно было топ нападающего,по моложе и по лучше Лёвы,но таких в мире к сожалению в очень ограниченном количестве,и вот так легко,с наскоком его не найдёшь,и не купишь,даже с деньгами.P.S.и просьба, умные мысли про отсутствие опорника слышат не хочется
Вы все хором требовали опорника весь прошлый сезон. Сделали этот фактор чуть ли не главным почему Хави не пришёл к успеху
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Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
На край обороны в любом случае нужен ещё один сильный игрок. Сейчас в Клубе по сути только один Бальде соответствует уровню старта. Кунде конечно тоже, но учитывая количество травм в центре и будь у тренера достойная замена на фланг - он бы мог играть иногда в центре(тем более Кунде сам говорил что ему там больше нравится)
центр обороны и без Кунде перенасыщен игроками(когда все в строю),так что пусть француз остаётся на фланге,тем более он прекрасно справляется.а на счёт Бальде да,может сильный сменщик ему не помешал бы но,этот игрок не должен быть слабее Алекса,а это значит что ты покупаешь игрока под основу,и куда тогда деть самого Бальде? а если предполагаемый новичок будет уровнем чуть ниже,тогда мы уже видели такого в лице Маркуса Алонсо,согласитесь,не очень впечатлила.так что, лучше пусть Алекса подменяет всё тот же Эктор Форт
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Ответ gamechanger
Скуфские анекдоты. Без негатива
К школе готов?))
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Ответ brno2020
Вся эта эпопея с Найк напоминает ситуацию что кто-то кого-то хочет взять на понт.
Если Найк будет выпендриваться перед Барсой и препятствовать развитию клуба в угоду своих интересов, они чертовски сильно пожалеть могут!
Их оппонент в лице Адидас, спонсор Реала, Барса просто сменит спонсора на ту же пуму, которая предлагала больше денег, ну или любой другой крупный бренд с радостью подпишет контракт с Барсой,потомут что все понимают, что выхлоп будет крутой, так как Барса имеет многомиллионную аудиторию по миру, это всемирно известный бренд, топ клуб как ни крути, так что тут больше Барса имеет возможность маневрировать и если бы не запрет, то Барса уже этим летом расторгла бы контракт с Найк .
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Ответ Мельников Михаил
Барселона занимается какой-то дурью. Зачем они рвут все жилы? Для чего? В команде отличная молодеж. Есть и опытные игроки. Что за одержимость постоянно подписывать и подписывать футболистов? Уже сейчас состав Барсы для борьбы за все титулы. Да - не главные фавориты. Но вполне себе. Какая-то болезнь у Лапорты. Мания
Это болезнь не Лапорты. Большинство видит футбол трансферами. Если устроить опрос, половина здешних болельщиков потребуют десяток покупок все равно кого. Насчет испанских не знаю)
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Ответ zer
Барсе не хватает стратегии, они как-то импульсивно работают. В том же Реале тоже были провальные трансферы типа Азара или йовича, но там есть бизнес стратегия и клуб финансово стабильный, ему ошибки не страшны А в Барсе, которая потенциально может быть как Реал финансово успешной, всё управляется через эсс. И кажется их спасут только владельцы арабы как из МС
Правильно написал. Только не через эсс, а через кулес.
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Ответ Nike of FW
Угадайте сколько будет Ла Лига рассматривать документы?
Сколько бы не было, в итоге будет: Мы не успели рассмотреть)
А если серьёзно, то это только руководство виновато, что не делают свою работу своевременно!
Не нужно ни на кого полагаться, просто нужно самим грамотно выполнять свою работу, чтобы в конце не валить вину на кого-то другого!
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Ответ v@mpir
Только не Леау за 70+ и бешеной з-п, пожалуйста! Возьмёте Уильямса в следующем году за 50. И без всяких лишних схем и перегрузов.
а мы бы отдали Леао) у нас есть толковый Окафор и старательный Пулишич налево)) только сомневаюсь, что за 70+ Леао отдадут. Около ста минимум
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