«Барселона» сообщила Ла Лиге, что скоро может заключить сделку с Nike на 90 млн евро в год плюс 115 млн в виде бонуса. Это позволит подписать топ-игрока (Mundo Deportivo)
«Барселона» уверена, что договорится с Nike о спонсорской сделке.
Mundo Deportivo пишет, что «блауграна» еще не направляла никаких документов, связанных с потенциальным соглашением, в Ла Лигу, но пообщалась с ее представителями, чтобы объяснить, как идут переговоры, и предупредить, что стороны могут договориться до закрытия трансферного окна.
Отмечается, что от Nike каталонцы должны получить 115 млн евро за подписание контракта, также им ежегодно в течение 10 лет будет перечисляться по 90 млн евро плюс бонусы. В этом случае деятельность «Барселоны» будет соответствовать всем финансовым требованиям лиги, а клуб сможет позволить себе подписать топ-футболиста этим летом.
При этом Jijantes сообщает, что часть документов, касающихся сделки, все же направлена Ла Лиге с целью запуска процесса утверждения.
в барсе ничего не меняется
- Я завтра аванс получу, закажи себе все, что хочешь на ВБ
- Может долги заплатим или еды купим?
- Нет, платье вечернее себе закажи, люблю, когда ты красивая
Изобретательный и находчивый спортдир Деку
В сериале Крутое Пике
Все новости про их деньги как бы со стебом.
Долги есть у всех топ-клубов и это нормальное явление. Трио грандов серии А Милан, Интер и Юве суммарно тоже должны лярдов 2. А команды АПЛ (кроме МС конечно)?
Барса продает то, Барса продает се. Барса отменяет завтрак, и.т.д.
Если приглядеться то во всех клубах есть урезание бюджета в той или иной сфере.
Барса должна раскидать долги за 8 лет. Все говорят надо перетерпеть и не покупать игроков.
Кто в бизнесе хоть маленько разбирается понимает, что, чтобы заработать, надо вложиться. Я не говорю про покупку игрока для последующей перепродажи. Надо сохранить имидж, чтобы шли спонсоры. Те же спотифай, найк думаете придут спонсировать Фати, Феррана, Иньиго Мартинеса, Кристенсена? Нет! Им, чтобы продвигать свой товар нужен именитый клуб с хорошими игроками.
Да, селекционеры конечно хромают на обе ноги совершая непонятные трансферы, но бизнес есть бизнес. Где то проиграешь, где то выиграешь.
В данный момент Барса конечно отстала от Реала в финансовом плане на годы вперед. Но думаю все наладиться. Просто нужен президент, который душой отдается клубу как Перес.
А в Барсе, которая потенциально может быть как Реал финансово успешной, всё управляется через эсс. И кажется их спасут только владельцы арабы как из МС
А в следующем году уже можно рассмотреть Нико.
Их оппонент в лице Адидас, спонсор Реала, Барса просто сменит спонсора на ту же пуму, которая предлагала больше денег, ну или любой другой крупный бренд с радостью подпишет контракт с Барсой,потомут что все понимают, что выхлоп будет крутой, так как Барса имеет многомиллионную аудиторию по миру, это всемирно известный бренд, топ клуб как ни крути, так что тут больше Барса имеет возможность маневрировать и если бы не запрет, то Барса уже этим летом расторгла бы контракт с Найк .
А если серьёзно, то это только руководство виновато, что не делают свою работу своевременно!
Не нужно ни на кого полагаться, просто нужно самим грамотно выполнять свою работу, чтобы в конце не валить вину на кого-то другого!