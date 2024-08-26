«Ростов» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в матче с «Локо»
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».
Желто-синие попросили комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 61-й минуте, когда Жерзино Ньямси ударил Максима Осипенко по ноге.
Отмечается, что ростовчане не считают, что проиграли из-за судейской ошибки, но хотят узнать мнение ЭСК по данному эпизоду.
Матч «Локомотив» – «Ростов» в 6-м туре Мир РПЛ закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.
Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»
Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»
Воруй убивай,ломай ноги?
Где ты такие правила нашёл
Но Осипенко в этом матче сыграл, как днарь конкретный.
Всё 3 года были забиты из под него.
1. Вместо того, чтобы встретить Батракова, пятился назад и закрыл обзор своему киперу. Осипенко развел руки
2. Не заблокировал удар Самошникова на гол. Опять развел руки. Кому претензии?
3. Победный Тикнизяна - результат не только наигранной комбинации, но и того, что именно Осипенко вместо того чтобы создать вне игры для Воробьева курил бамбук у своей штрафной.