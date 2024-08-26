«Ростов» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в матче с «Локо»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев Максим Осипенко Жерзино Ньямси ЭСК РФС Футбол

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

Желто-синие попросили комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 61-й минуте, когда Жерзино Ньямси ударил Максима Осипенко по ноге. 

Отмечается, что ростовчане не считают, что проиграли из-за судейской ошибки, но хотят узнать мнение ЭСК по данному эпизоду. 

Матч «Локомотив» – «Ростов» в 6-м туре Мир РПЛ закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»

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23 комментария
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ЭСК скажет, что судья был прав.
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Ответ Railway/
Бред. Контакт уже после удара был.
А после удара что?
Воруй убивай,ломай ноги?
Где ты такие правила нашёл
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Ответ Бонд0077
Комментарий удален модератором
Судьям указание ты давал или подслушивал. Не стесняйся, признавайся.
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Жаль что ничего не изменится, и все останется как было
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Очень даже понимаю руководство Ростова!
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пенальти 100%
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Ответ Чебурашка от Гены
ЭСК скажет, что судья был прав.
Ага. А если не прав, смотреть пункт первый.
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ЭСК-эти судьи красавчики.
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Сейчас будет почти подряд 3 домашних матча РПЛ с Факелом, Акроном и Махачкалой. — Сыграем их удачно, будем бороться за тройку.
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Ещё никогда все эти обращения ни к чему не приводили.
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Вместе с Ростовом посмеёмся над ответом
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Не знаю, что там в итоге решат (по мне так это тоже пенальти и жёлтая).
Но Осипенко в этом матче сыграл, как днарь конкретный.
Всё 3 года были забиты из под него.
1. Вместо того, чтобы встретить Батракова, пятился назад и закрыл обзор своему киперу. Осипенко развел руки
2. Не заблокировал удар Самошникова на гол. Опять развел руки. Кому претензии?
3. Победный Тикнизяна - результат не только наигранной комбинации, но и того, что именно Осипенко вместо того чтобы создать вне игры для Воробьева курил бамбук у своей штрафной.
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Та нет, просто маскофские команды забижать низзя, в них деньги вложены всей России. И если ты имеешь чё против судейского беспредела ты враг
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Комментарий удален модератором
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Поясни.
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Ответ Ростовский
Сейчас будет почти подряд 3 домашних матча РПЛ с Факелом, Акроном и Махачкалой. — Сыграем их удачно, будем бороться за тройку.
За тройку. Ха-ха. Смешно
+3
-3
0
Комментарий удален пользователем
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