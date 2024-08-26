«Ростов» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после стыка Ньямси и Осипенко в матче с «Локо»

«Ростов» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

Желто-синие попросили комиссию рассмотреть момент с неназначенным пенальти на 61-й минуте, когда Жерзино Ньямси ударил Максима Осипенко по ноге.

Отмечается, что ростовчане не считают, что проиграли из-за судейской ошибки, но хотят узнать мнение ЭСК по данному эпизоду.

Матч «Локомотив» – «Ростов» в 6-м туре Мир РПЛ закончился победой железнодорожников со счетом 3:2. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым.

Директор «Ростова» Рыскин о стыке Ньямси и Осипенко: «Напишем в ЭСК и узнаем, почему это не пенальти. Чувствуем себя идиотами, прошлый сезон был лучше в плане судейства»

Ньямси о стыке с Осипенко в штрафной «Локо»: «Фола не было – это он меня ударил по инерции, а не я его. Судейство в РПЛ на хорошем уровне»