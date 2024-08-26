Мостовой о судействе в РПЛ: «Мажич, Фажич или Пухач – все одно и то же. Правила везде одинаковые – такое чувство, что наши арбитры на ходу их придумывают»
Александр Мостовой раскритиковал работу судей в Мир РПЛ.
«Судейских ошибок в России действительно много, и никто не знает, что с этим делать. Какая разница, Мажич, Фажич или Пухач, все одно и то же. Никаких изменений нет.
Такое чувство, что наши арбитры придумывают правила на ходу. Во всем мире правила одинаковы, ничего придумывать не нужно», – сказал бывший игрок сборной России.
А то придумали мифическую "планку борьбы",о которой в правилах ФУТБОЛА нет ни слова
Они хоть раз мяч пнули в жизни?
Естественно нет, у них и понимания футбола ноль.
Я прошел в футболе всё, он у меня в крови, поэтому смешно смотреть на этих "судей", как говорил классик - а судьи кто?
А судьи хоть одну игру, хоть один удар по мячу, хоть раз прочеканить смогут?