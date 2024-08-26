Мостовой о судействе в РПЛ: «Мажич, Фажич или Пухач – все одно и то же. Правила везде одинаковые – такое чувство, что наши арбитры на ходу их придумывают»

Теги премьер-лига Россия судьи Александр Мостовой Милорад Мажич Футбол

Александр Мостовой раскритиковал работу судей в Мир РПЛ.

«Судейских ошибок в России действительно много, и никто не знает, что с этим делать. Какая разница, Мажич, Фажич или Пухач, все одно и то же. Никаких изменений нет.

Такое чувство, что наши арбитры придумывают правила на ходу. Во всем мире правила одинаковы, ничего придумывать не нужно», – сказал бывший игрок сборной России.

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15 комментариев
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Царь, а как же Бухач?
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Мостовой: Какая разница, Ниф-Ниф, Наф-Наф или Нуф-Нуф. Все они спартаковцы!
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Все правильно,есть нарушение-свисти.
А то придумали мифическую "планку борьбы",о которой в правилах ФУТБОЛА нет ни слова
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Интересно, а судьи вообще чеканить умеют?
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Самая главная проблема этих судей в том, о чем я и говорил!
Они хоть раз мяч пнули в жизни?
Естественно нет, у них и понимания футбола ноль.
Я прошел в футболе всё, он у меня в крови, поэтому смешно смотреть на этих "судей", как говорил классик - а судьи кто?
А судьи хоть одну игру, хоть один удар по мячу, хоть раз прочеканить смогут?
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Ответ AllenatoreFirenze
Царь, а как же Бухач?
Это спортивный директор Динамо
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Лучше бы были Лосяш, Бараш, Карыч и Копатыч!
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Кто больше даст,того и правила.
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Не от большого ума переходят на коверканье имен/фамилий
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Мажич наверное не играл в футбол, отсюда и все беды.
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А почему всегда что-то придумывают? Типа накал матча, судья даёт бороться, согласно духу игры это не нарушение и прочий бред. Есть правила, действуй согласно правилам.
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Тогда московским клубам вообще нечего ловить будет. Они и так из-за ВАРа мимо чемпионства каждый год, а так и вовсе мимо всех медалей полетят, там кроме гонора ничего нет в игре у них. Хотя вот Локо вроде занялся делом, приятно посмотреть.
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Ответ AllenatoreFirenze
Царь, а как же Бухач?
Пихач, как вариант...
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Ответ Ебздрогыч
Лучше бы были Лосяш, Бараш, Карыч и Копатыч!
Такая милота от спартача- Нюшу не упомянул из Смешариков
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Ответ EVERGREEN
Интересно, а судьи вообще чеканить умеют?
Еще как умею. И получше Царя чеканят
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