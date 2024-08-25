Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»
Никита Чернов высказался о ситуации с Александром Соболевым.
Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
– Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?
– Посмотрим, что он скажет нам.
– Важны именно слова? Извинения?
– Хотелось бы что-то такое услышать, да.
– Ты лично готов принять его обратно?
– Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все, – заявил защитник «Спартака».
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Самое интересное что Спартак без Джикии и Соболева намного более играющая и мобильная команда, больше чем уверен с таким Джикией прессинг не работал бы так, получается Спартак стал только сильнее
Обычно футболисты в таких ситуациях склонны относиться к происходящему куда спокойнее чем руководство и тем более чем фанаты, а тут в каждом первом интервью между строк читается "свалит - и замечательно". Чтобы так достать всех, надо было еще постараться.
Такая вальяжность - это оскорбление других игроков, которые траву роют
После всего случившегося Соболева не должно быть в Спартаке. Потому что гниль из него никуда не денется, а на коллективе это будет сказываться с не лучшей стороны. Да и извиняться Соболев не будет, потому что для искренних извинений человек должен иметь хоть немного совести, уважения, быть честным.
Так что единственным местом, где может оказаться этот персонаж, является Зенит. Так повелось, что именно в этом клубе оказывается вся мерзость российского футбола. Зенит - это прибежище для иудушек, меркантильных рвачей, лицемеров и лжецов.