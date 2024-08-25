Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»

Никита Чернов высказался о ситуации с Александром Соболевым.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?

– Посмотрим, что он скажет нам.

– Важны именно слова? Извинения?

– Хотелось бы что-то такое услышать, да.

– Ты лично готов принять его обратно?

– Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все, – заявил защитник «Спартака».

Соболев еще может уйти в «Зенит». Неужели трансфер близок?

Инсайды про Соболева: почему не перешел в «Зенит» и что будет дальше?