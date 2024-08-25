Чернов о том, нужно ли Соболеву извиниться перед игроками «Спартака»: «Хотелось бы услышать. Но, думаю, он просто ничего такого не скажет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Никита Чернов Александр Соболев Футбол

Никита Чернов высказался о ситуации с Александром Соболевым.

Нападающий «Спартака» отстранен от тренировок с первой командой на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

– Примет ли команда Соболева, если он захочет вернуться?

– Посмотрим, что он скажет нам. 

– Важны именно слова? Извинения?

– Хотелось бы что-то такое услышать, да.  

– Ты лично готов принять его обратно?

– Я думаю, что он просто ничего такого не скажет, вот и все, – заявил защитник «Спартака».

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67 комментариев
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Соболев редкостный чудак, играл в основе большого клуба, зарабатывал большие деньги а тут ему напели что можно за большие деньги уехать в Питер, конечно титулы имеют весомый аргумент только хотели ли его в Питере? Может он 10 был в шорт-листе. А теперь не Зенита, не Спартака а если будет бегать два года вокруг стадиона то максимум Химки. Как можно так карьеру профукать?
Самое интересное что Спартак без Джикии и Соболева намного более играющая и мобильная команда, больше чем уверен с таким Джикией прессинг не работал бы так, получается Спартак стал только сильнее
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Станкович правильно сделал, что отстранил звездуна.
+96
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Обманули дурачка на четыре кулачка. Эх Саня, ладно ладно 🙃
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+48
Ответ Ganibale
Соболев редкостный чудак, играл в основе большого клуба, зарабатывал большие деньги а тут ему напели что можно за большие деньги уехать в Питер, конечно титулы имеют весомый аргумент только хотели ли его в Питере? Может он 10 был в шорт-листе. А теперь не Зенита, не Спартака а если будет бегать два года вокруг стадиона то максимум Химки. Как можно так карьеру профукать? Самое интересное что Спартак без Джикии и Соболева намного более играющая и мобильная команда, больше чем уверен с таким Джикией прессинг не работал бы так, получается Спартак стал только сильнее
Там не в титулах дело, а в зп и агентских, при чем второе, как мне кажется намного важнее было
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С гнильцой человек, если от него извинений даже в теории невозможно услышать
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Видимо сильно он какнул если даже команда его принимать не хочет
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+25
Гнилой и глупый человек, у которого нет болельщиков. В общем, идеальный кандидат для Зенита
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+19
Ответ Amalfitano
Если честно, я так и не понял что Соболев сделал, за что его отстранили и почему он должен извиняться. Нет, я не оправдываю Соболева. Просто новостей на эту тему было столько, что я уже не понимаю ничего.
внутри команды виднее наверно
+14
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Ответ свободу попугаю
будет ныряющим львом )
Не просто лев ,а голубой лев ...
+10
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+10
Ответ Kerghoodoo
Гнилой и глупый человек, у которого нет болельщиков. В общем, идеальный кандидат для Зенита
будет ныряющим львом )
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+7
Получается, он и команду достал. Тогда точно на выход, других вариантов нет.
+7
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+7
да там походу конфликт в самой команде с дельфином, а не просто у ГТ. ну тогда однозначно нужно на выход
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Похоже, что характерец у Соболева одинаков при общении и с чужими, и со своими. Слишком уж однотипна (и в общем-то нестандартна) реакция на произошедшее его партнеров по "Спартаку".

Обычно футболисты в таких ситуациях склонны относиться к происходящему куда спокойнее чем руководство и тем более чем фанаты, а тут в каждом первом интервью между строк читается "свалит - и замечательно". Чтобы так достать всех, надо было еще постараться.
+5
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Ответ Amalfitano
Если честно, я так и не понял что Соболев сделал, за что его отстранили и почему он должен извиняться. Нет, я не оправдываю Соболева. Просто новостей на эту тему было столько, что я уже не понимаю ничего.
Но уже одно то, как он играет (причем не только матч в этом сезоне)
Такая вальяжность - это оскорбление других игроков, которые траву роют
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Ответ Директор ФК Свисток
Комментарий скрыт
Можно всю жизнь играть в совсем нечемпионском клубе, который любишь, и болельщиков которого уважаешь. И это не означает профукать карьеру.
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все что нужно знать кто такой Соболев.
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Дельфин любит не футбол, а себя в футболе и деньги, которые за эту любовь получает.
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Ответ Проблемы Аршавина
Да перейдет он в Зенит. Семак очень хочет его видеть. Семаку нужен форвард тараного типа плюс сверхмотированый паспортист. Я лично Соболева конечно не хочу видеть в Зените, но кто меня спрашивать будет)
"Сверхмотивированый паспортист" - звучит как оксюморон😀
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
А за что должен извиниться ? Что он сделал ?
Саботировал игру за Спартак.
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Саня ты как игрок мне нравился но в твоей ситуации разобраться можешь только ты, я болею за Спартак.
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Разочаровываться в людях всегда неприятно. Но, к сожалению, так бывает, что даже в крепких коллективах может оказаться предатель, тот, который ради своей призрачной выгоды готов подставить команду, перечеркнуть разом всё хорошее и наплевать на всех окружающих.
После всего случившегося Соболева не должно быть в Спартаке. Потому что гниль из него никуда не денется, а на коллективе это будет сказываться с не лучшей стороны. Да и извиняться Соболев не будет, потому что для искренних извинений человек должен иметь хоть немного совести, уважения, быть честным.
Так что единственным местом, где может оказаться этот персонаж, является Зенит. Так повелось, что именно в этом клубе оказывается вся мерзость российского футбола. Зенит - это прибежище для иудушек, меркантильных рвачей, лицемеров и лжецов.
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Судя по словам Чернова к Соболеву в команде неоднозначное отношение, даже до всей это истории с зенитом.
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
А за что должен извиниться ? Что он сделал ?
судя по всему, всем видом показывал свое желание переехать в Питер (недвусмысленные заявления Зобнина и Чернова - тому подтверждение)
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Какой бы он не был, никто не знает что у него впереди после этого "депресняка". Лет пять еще есть в запасе, чтобы дождаться своего "звездатого" часа. Можно и помариновать себя. Есть удачный пример культового транзитника в Лимасоле ))
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Соболев безусловно пригодился бы на дистанции, но команда важнее. Если не наступит на горло собственной песни, то пусть плывёт себе в голубые воды.
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Если даже такое говорится, то надо Соболя убирать из команды. Хватит на грабли наступать.
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Нужно заканчивать с бегом по кругу Саше, бег на месте новый рубеж !!!
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Зенит убрал игрока из команды конкурента не потратив ни копейки. Но, с другой стороны, против Спартака с Соболевым в составе вчера было бы намного легче.
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Ещё никому не доводилось встречать говорящего дельфина. Тем более, с извинениями 🤣
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У Соболева с психикой не всё норм, ему бы к врачу
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