Мостовой о 0:0: «Соболев помог бы «Спартаку» на последних минутах. Мог бы сыграть как Дзюба в «Зените» – долбанули на него вперед, и все. Футбол прост»
Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не хватает Александра Соболева.
В июле 27-летний форвард московского клуба был отстранен от тренировок на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».
Матч 6-го тура Мир РПЛ между клубами (0:0) он пропустил.
«Видно, что «Спартаку» не хватает такого игрока как Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили.
В большинстве он бы мог сыграть как в свое время играл Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.
Футбол прост, когда не знаешь что делать – долбани вперед, и все. Вот сегодня бы Соболев помог на последних минутах», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.
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Ты видел мой гол Металлисту в кубке СССР?
А ты кто, чтобы такое мне писать?
И зениту точно бы помог, потому в него миллер вцепился, в любом случае спартаку точно нагадил