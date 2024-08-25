Мостовой о 0:0: «Соболев помог бы «Спартаку» на последних минутах. Мог бы сыграть как Дзюба в «Зените» – долбанули на него вперед, и все. Футбол прост»

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не хватает Александра Соболева.

В июле 27-летний форвард московского клуба был отстранен от тренировок на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

Матч 6-го тура Мир между клубами (0:0) он пропустил.

«Видно, что « » не хватает такого игрока как Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили.

В большинстве он бы мог сыграть как в свое время играл Дзюба: « » не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.

Футбол прост, когда не знаешь что делать – долбани вперед, и все. Вот сегодня бы помог на последних минутах», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России.

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