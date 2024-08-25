Мостовой о 0:0: «Соболев помог бы «Спартаку» на последних минутах. Мог бы сыграть как Дзюба в «Зените» – долбанули на него вперед, и все. Футбол прост»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Советский спорт Александр Соболев Футбол

Александр Мостовой считает, что «Спартаку» не хватает Александра Соболева.

В июле 27-летний форвард московского клуба был отстранен от тренировок на фоне слухов о возможном переходе в «Зенит».

Матч 6-го тура Мир РПЛ между клубами (0:0) он пропустил. 

«Видно, что «Спартаку» не хватает такого игрока как Соболев. Не хватает его в каких-то моментах, как бы не говорили.

В большинстве он бы мог сыграть как в свое время играл Дзюба: «Зенит» не знал что делать, долбанули мяч на 50 метров, Дзюба головой скинул, кто-то подбежал, принял и забил.

Футбол прост, когда не знаешь что делать – долбани вперед, и все. Вот сегодня бы Соболев помог на последних минутах», – сказал бывший игрок «Спартака» и сборной России. 

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39 комментариев
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Вот поэтому ты не тренер🤣
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Мостовой: в атаке пошире, в защите поуже. Дали мяч - ***чь.
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Футбол прост, говорит Мост. Но с Сельтой он ни одного титула не выиграл. Получается Мостовой в простых вещах ничего не умеет.
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Ответ Турбомарсоход
Мостовой: в атаке пошире, в защите поуже. Дали мяч - ***чь.
Пивка для рывка и водочки для обводочки
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Ответ Турбомарсоход
Мостовой: в атаке пошире, в защите поуже. Дали мяч - ***чь.
Бей вперед - игра придет!
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Ответ dreamstep
Футбол прост, говорит Мост. Но с Сельтой он ни одного титула не выиграл. Получается Мостовой в простых вещах ничего не умеет.
Гари Невилл в Валенсии примерно по таким конспектам тренировал. Но тот хоть свои ошибки признал
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Ответ seka@
Соболева можно только пожалеть, теперь он и в Спартаке чужой и Зениту не нужен, можно обратно в Крылья
И с чего жалеть его? Сам виноват, пусть думает. Жалеть ещё будем его 🤣
+9
-2
+7
Ответ dreamstep
Футбол прост, говорит Мост. Но с Сельтой он ни одного титула не выиграл. Получается Мостовой в простых вещах ничего не умеет.
Кому ты это говоришь, ты хоть раз по мячу то бил?
Ты видел мой гол Металлисту в кубке СССР?
+7
0
+7
Вопрос царю: а если футбол прост, то почему Абаскаль в него не играл?
+8
-2
+6
Ответ TRUMAN88
Вот поэтому ты не тренер🤣
Я тренер, потому что играл в футбол и всё в нем знаю.
А ты кто, чтобы такое мне писать?
+6
-3
+3
Ответ Dima67
Пивка для рывка и водочки для обводочки
для подачи углового нужен нам стакан сухого
+3
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+3
Футбол прост:когда не знаешь что делать- спроси у Мостового....))
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Ответ Dima67
Пивка для рывка и водочки для обводочки
Ркацители чтобы ноги не потели.
+2
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Соболев бы упал.
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+2
А сколько раз Соболев так выручил за последние два года?
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Ответ Царь Чеканки
Я тренер, потому что играл в футбол и всё в нем знаю. А ты кто, чтобы такое мне писать?
На каком уровне играл? Я надеюсь, на самом высоком
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Спартаку очень не хватает большого нападающего. Малогабаритного легче закрыть, отодвинуть, свалить. помешать.
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" Футбол игра простая. Получил, отдал, открылся." ( Э.А. Стрельцов. )
+2
-1
+1
Соболева можно только пожалеть, теперь он и в Спартаке чужой и Зениту не нужен, можно обратно в Крылья
+5
-4
+1
Ответ Царь Чеканки
Кому ты это говоришь, ты хоть раз по мячу то бил? Ты видел мой гол Металлисту в кубке СССР?
Прости, Царь!
+1
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+1
Ответ Bartez1986
Вопрос царю: а если футбол прост, то почему Абаскаль в него не играл?
А кто такой Абаскаль, чтобы играть? Он от мяча шарахается, его не то что к футболу - его к мячу нельзя на километр подпускать!
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Ответ Павел Ермаков
Мостовой,нам тупой футбол в стиле Карпина не нужен.
Ермаков! "Нам" - говорить не надо! Говори от своего имени! )
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Может Абаскаля вернуть? Тот Соболева постоянно ставил. Мостовой иногда как скажет, словно в лужу...
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Ответ ПрОфИ в старом стиле.
Интересный парадокс,Мостовой как футболист,был крутым,а как медийная личность ДНО.Очень жаль,у нас и так идиотов хватает,спасибо Болонской системе образования.
Зато с Большой буквы.....))
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Ответ seka@
Соболева можно только пожалеть, теперь он и в Спартаке чужой и Зениту не нужен, можно обратно в Крылья
Жалеть миллионера за его тупость?
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Ответ N. Vidich
И с чего жалеть его? Сам виноват, пусть думает. Жалеть ещё будем его 🤣
Согласен. Взрослый мужик, это его выбор.
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Ответ Леонид Вилькин
Футбол прост:когда не знаешь что делать- спроси у Мостового....))
Точно!
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Уже не просто долбанули, а забили на Соболева и игра попёрла у Спартака, футбол прост, главное убрать лишнее звено, которое постоянно тянет одеяло на себя и заоарывает моменты, созданные всей командой...
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Царь!!!!!
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Он Зарему прочёл, и они оба правы, в таких играх без столба, такого как соболь, тяжело, а у СМ теперь много шкетов в районе 170см.
И зениту точно бы помог, потому в него миллер вцепился, в любом случае спартаку точно нагадил
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