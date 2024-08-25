Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩

Тикнизян забил победный после «Ред Булла».

«Локомотив» в матче с «Ростовом» особо впечатлил комбинацией сразу после перерыва. За восемь секунд превратили розыгрыш с центра поля в третий гол.

Вот как это было (да, в скриншотах – у нас нет прав, чтобы показать вам видео прямо на этой странице, но ссылка ждет внизу).

После четырех касаний накоротке Дмитрий Баринов из центрального круга запустил разрезающий пас в центр чужой штрафной. Форвард «Локо» Дмитрий Воробьев явно знал, что так будет – он стартовал от центральной линии, чуть притормозил, чтобы остаться не убежать вперед Максима Осипенко, и оказался в нужной точке.

У него было много времени и пространства.

А рядом – Наир Тикнизян, оставалось только покатить ему на пустые ворота.

Вот и гол на восьмой секунде, причем приличную часть этого времени мяч просто летел от Баринова к Воробьеву через половину поля. Видео момента есть вот тут .

Шикарно!

«Еще две минуты назад я пил в раздевалке «Ред Булл», а тут уже забиваю – сам не понял, как так быстро все произошло, – признался Наир телеграм-каналу РПЛ (прямо как Джейми Варди , получается). – Думал, что по воротам не попаду, но слава богу попал и забил».

Этот гол стал еще и победным в матче, позволил «Локомотиву» стать лидером РПЛ.

«Локо» – лидер РПЛ. На что они способны?