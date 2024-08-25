Гол на 8-й секунде тайма: мегарозыгрыш «Локо» с центра! Пас Баринова через полполя – 🤩
Тикнизян забил победный после «Ред Булла».
«Локомотив» в матче с «Ростовом» особо впечатлил комбинацией сразу после перерыва. За восемь секунд превратили розыгрыш с центра поля в третий гол.
Вот как это было (да, в скриншотах – у нас нет прав, чтобы показать вам видео прямо на этой странице, но ссылка ждет внизу).
После четырех касаний накоротке Дмитрий Баринов из центрального круга запустил разрезающий пас в центр чужой штрафной. Форвард «Локо» Дмитрий Воробьев явно знал, что так будет – он стартовал от центральной линии, чуть притормозил, чтобы остаться не убежать вперед Максима Осипенко, и оказался в нужной точке.
У него было много времени и пространства.
А рядом – Наир Тикнизян, оставалось только покатить ему на пустые ворота.
Вот и гол на восьмой секунде, причем приличную часть этого времени мяч просто летел от Баринова к Воробьеву через половину поля. Видео момента есть вот тут.
Шикарно!
«Еще две минуты назад я пил в раздевалке «Ред Булл», а тут уже забиваю – сам не понял, как так быстро все произошло, – признался Наир телеграм-каналу РПЛ (прямо как Джейми Варди, получается). – Думал, что по воротам не попаду, но слава богу попал и забил».
Этот гол стал еще и победным в матче, позволил «Локомотиву» стать лидером РПЛ.
Спортс, не останавливайся!!!
Парень заработает бабки + выиграет титулы.
По сути отличный вариант.
Дальше идёт её развитие.
Воспитанником считается игрок, который провёл минимум 3 года в системе клуба с 15 до 21 года.
Самое главное, что в Локомотиве играют СВОИ ребята, а не копакабанцы с огромной зарплатой.
Отличная возможность выиграть титулы , плюс в несколько раз подняли зарплату)))
играть он будет, потому что в питере Русских раз два и обчёлся)))
Я прекрасно понимаю, почему ушёл Максим.
Хоть и болею за Локомотив)
И Глушенкову не привыкать, он так в Спартак уходил
Окстись
И кто играть будет вместо него?))
Сейчас Глушенков - самый сильный Русский игрок) Их минимум 3 на поле должно быть)
В этом переходе , у меня вопросы ТОЛЬКО к руководству Локомотива.
Что допустили, что зенит получил игрока ЗА КОПЕЙКИ.
Хотя их доить и доить надо, раз не хотят своих воспитывать.