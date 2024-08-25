Карпин о 2:3 с «Локомотивом»: «Просил пропустить сразу на первой секунде 2-го тайма. Одоевский мог поувереннее сыграть в некоторых моментах»

Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» в матче с «Локомотивом» (2:3).

– Как вам игра? В начале второго тайма что произошло? Почему так плохо вышли?

– Говорили о том, чтобы сразу на первой секунде пропустить гол. Просил об этом (смеется).

– Изменения в составе?

– Меня что‑то не устраивало. Что – говорить не буду.

– Как вам дебют Одоевского?

– С переменным успехом. В некоторых моментах он мог сыграть поувереннее, – сказал главный тренер « ».