Карпин о 2:3 с «Локомотивом»: «Просил пропустить сразу на первой секунде 2-го тайма. Одоевский мог поувереннее сыграть в некоторых моментах»
Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» в матче с «Локомотивом» (2:3).
– Как вам игра? В начале второго тайма что произошло? Почему так плохо вышли?
– Говорили о том, чтобы сразу на первой секунде пропустить гол. Просил об этом (смеется).
– Изменения в составе?
– Меня что‑то не устраивало. Что – говорить не буду.
– Как вам дебют Одоевского?
– С переменным успехом. В некоторых моментах он мог сыграть поувереннее, – сказал главный тренер «Ростова».
Хорошо,что без вечных жалоб на судейство. Карпин видит проблемы и видит решения