Карпин о 2:3 с «Локомотивом»: «Просил пропустить сразу на первой секунде 2-го тайма. Одоевский мог поувереннее сыграть в некоторых моментах»

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ ахахаха Даниил Одоевский Футбол

Валерий Карпин высказался о поражении «Ростова» в матче с «Локомотивом» (2:3).

– Как вам игра? В начале второго тайма что произошло? Почему так плохо вышли?

– Говорили о том, чтобы сразу на первой секунде пропустить гол. Просил об этом (смеется).

– Изменения в составе?

– Меня что‑то не устраивало. Что – говорить не буду.

– Как вам дебют Одоевского?

– С переменным успехом. В некоторых моментах он мог сыграть поувереннее, – сказал главный тренер «Ростова».

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30 комментариев
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хорошо, когда команда слушает тренера!
+62
0
+62
Ответ sp.msk.86
хорошо, когда команда слушает тренера!
Совершенно не слушает. В восемь раз больше потратили времени на пропуск гола, чем просил Валерий Георгиевич
+35
-1
+34
Одоевский очень слабый вратарь, как его вобще подписали, его уровень фнл
+24
-4
+20
Работа Кафанова вызывает много вопросов. Своего вратаря за время работы не подготовил ни одного. Опытных отпустили, двоих непонятно кого купили, третьего в аренду на вырост взяли. Теперь не знает, кого в основу ставить. А сегодня игра Ростова понравилась и боролись до конца. Подводят плохие удары по воротам. Даже опытный Сутормин три раза из выгодных положений ни разу в ворота не попал.
+19
0
+19
Ответ Liver0910
Такое ощущение, что Карпину проще стебаться, чем тренировать. Как тренер абсолютная баранка
Хороший Валера тренер. Ростов занимает довольно высокие места при ограниченном бюджете и играет хорошо. Игры интересно и приятно смотреть, в отличие от многих команд.
+6
-1
+5
Ответ Ковид 07.10.52
Что-то пошло не так, он же про вратарей всегда к Кафанову отсылал.
Вратари стали один хуже другого. На их фоне Песьяков выглядит чуть ли не как Буффоном
+6
-1
+5
На самом деле далеко не самая плохая игра «Ростова».Но «можно сыграть и поувереннее».
Хорошо,что без вечных жалоб на судейство. Карпин видит проблемы и видит решения
+4
-1
+3
Ответ KataDiaz
Одоевский очень слабый вратарь, как его вобще подписали, его уровень фнл
Возможно, у Кафанова подтянет свой уровень. Что-то ж в нем увидели, раз взяли.
+3
-1
+2
Ответ KataDiaz
Одоевский очень слабый вратарь, как его вобще подписали, его уровень фнл
Да какой ФНЛ ,он в прошлом сезоне в волгаре по ходу сезона бабочек напускал,и на лавку сел,закономерно вылетел во вторую лигу
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+2
Ответ hammers
ну, Медведев оказался вратарем ОДНОГО сезона. поэтому его и отправили. а после ухода Песьякова выяснилось, что вообще в воротах стоять некому. мне вот только неясно, а ДО ухода Песьякова это никому очевидно не было???
Медведев только при Кафанове хорошо играл. Но там и защита была отличная. В Локо почти не играл, а как играл, косячил. И в Ростове также. Я рад, что он ушел в НН. Да и там особо не блещет. Никто не ожидал, что Песьяков уйдёт. А где их, достойных найти?Хотели Латышонка подписать, но тут Зенит подсуетился.
+2
-1
+1
Ответ hammers
ну, Медведев оказался вратарем ОДНОГО сезона. поэтому его и отправили. а после ухода Песьякова выяснилось, что вообще в воротах стоять некому. мне вот только неясно, а ДО ухода Песьякова это никому очевидно не было???
У нас Цулая из молодёжки неплохо смотрелся. Фиг его знает. У Ятимова хорошая пресса, за сборную хорошо играет. В Таджикистане даже лучшим ИГРОКОМ признавался. Ханкич опытный босниец... Может адаптируются. Надеюсь.
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Ну и.....
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Ответ Чебурашка от Гены
Выпнули Медведева. Песьяков сам, неожиданно ушёл. Ему предлагали продление контракта. Игра со Спартаком надломила и переезды замучили.
ну, Медведев оказался вратарем ОДНОГО сезона. поэтому его и отправили. а после ухода Песьякова выяснилось, что вообще в воротах стоять некому. мне вот только неясно, а ДО ухода Песьякова это никому очевидно не было???
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Ответ Simbad
Ну такое, публично критиковать молодого игрока, Одоевскому еще 21. Мог бы публично сдержанно его поддержать, а «напихать» уже наедине. Вообще, на мой взгляд, следующим тренером сборной должен быть Галактионов, идеальный кандидат по всем пунктам.
Да где же он его критикует? Тактично и ответил.
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Ответ KataDiaz
Одоевский очень слабый вратарь, как его вобще подписали, его уровень фнл
Я был сильно удивлён. По Кубку было видно, что сыроват. Есть опытный босниец Ханкич. Кафанов перемудрил.
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Ответ hammers
про Одоевского. Ростов еще долго будет вспоминать выпнутого Песьякова. хотя, справедливости ради тот тож далеко не образец надежности...
Про "выпнутого" поподробнее расскажешь: как именно "выпнули"?
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Ответ hammers
про Одоевского. Ростов еще долго будет вспоминать выпнутого Песьякова. хотя, справедливости ради тот тож далеко не образец надежности...
Выпнули Медведева. Песьяков сам, неожиданно ушёл. Ему предлагали продление контракта. Игра со Спартаком надломила и переезды замучили.
+1
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0
Ответ KataDiaz
Одоевский очень слабый вратарь, как его вобще подписали, его уровень фнл
Он вообще не вратарь.
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Ответ Antagonist
Вратари стали один хуже другого. На их фоне Песьяков выглядит чуть ли не как Буффоном
Ну в этой игре оба постарались.
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Ответ Liver0910
Значит вы клуб без амбиций
Амбиции у того, у кого денег много. Или не так? А мы от матча к матчу.
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Ответ Liver0910
Такое ощущение, что Карпину проще стебаться, чем тренировать. Как тренер абсолютная баранка
Главное, нам нравится наш тренер.
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про Одоевского. Ростов еще долго будет вспоминать выпнутого Песьякова. хотя, справедливости ради тот тож далеко не образец надежности...
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Что-то пошло не так, он же про вратарей всегда к Кафанову отсылал.
+1
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Не понял
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