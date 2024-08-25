У «Локомотива» 6 побед в 6 последних матчах с общим счетом 15:4
«Локомотив» продлил победную серию до 6 матчей.
Сегодня команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.
В 5 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Оренбург» (3:2) и ЦСКА (1:0).
Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Химок» в Кубке России.
Отличная серия, надеюсь продолжим. Трудяги 🚂
Копакабанцы вперёд))
Зачем, почему?))
у Семака 99 или 98 очков за этот период
Если второе, то да это 100-процентный факт.
Если первое, то Семак такую дистанцию в 100 очков приодолел быстрее, когда пришëл в " Зенит".
Галактионов молодец!