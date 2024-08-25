У «Локомотива» 6 побед в 6 последних матчах с общим счетом 15:4

«Локомотив» продлил победную серию до 6 матчей.

Сегодня команда одержала домашнюю победу над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура Мир .

В 5 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России « » обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Оренбург» (3:2) и ЦСКА (1:0).

Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Химок» в Кубке России.