У «Локомотива» 6 побед в 6 последних матчах с общим счетом 15:4

Теги Локомотив Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» продлил победную серию до 6 матчей.

Сегодня команда Михаила Галактионова одержала домашнюю победу над «Ростовом» (3:2) в матче 6-го тура Мир РПЛ.

В 5 предыдущих матчах в чемпионате и Фонбет Кубке России «Локомотив» обыграл «Ростов» (1:0), «Ахмат» (5:0), махачкалинское «Динамо» (2:0), «Оренбург» (3:2) и ЦСКА (1:0).

Следующий матч железнодорожники проведут дома против «Химок» в Кубке России.

31 комментарий
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Михаил Галактионов с «Локо» в РПЛ: 100 очков и 101 гол за 49 игр — лучший тренер в лиге на этом отрезке
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Супер ! Давно так команда не радовала !
Отличная серия, надеюсь продолжим. Трудяги 🚂
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Прекрасный новый лидер чемпионата, с отечественными воспитанниками! 👍Учитесь у Локомотива👆
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в следующем туре Краснодар наконец то Сергей Галицкий сможет посмотреть на команду из своих воспитанников и с красивой игрой - этим Локомотивом
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Самый лучший коллектив?
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Ответ БолельщикСоСтажем
Самый лучший коллектив?
Это наш Локомотив 🚇🚇🚇
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Тот случай, когда кричалка «русские вперед», полностью оправдана
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"Паровозы" прям красавчики! Непременно их игры посмотрю - заинтересовали.
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Спасибо руководству, что не приняли отставку Галактики в прошлом сезоне. Без него нынешний результат был бы невозможен, никто так классно не умеет работать с молодыми игроками.
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Ответ 45parallel
Тот случай, когда кричалка «русские вперед», полностью оправдана
Питеру надо запретить на законодательном уровне такое скандировать))))
Копакабанцы вперёд))
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Смородина всё равно будет недовольна и найдёт за что зацепиться))
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Паровозники молодцы!!! Следующий матч с КРАСНОДАРОМ.
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Мощно родной Локомотив играет! Молодежь, как приятно смотреть!
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Ответ SMART789
в следующем туре Краснодар наконец то Сергей Галицкий сможет посмотреть на команду из своих воспитанников и с красивой игрой - этим Локомотивом
Мощный панч)))
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С заслуженной победой Локомотив -успехов вам и далее по сезону !
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Ответ Иван Рыбаков
Имеется ввиду в целом среди всех тренеров, во время их прихода в клуб или конкретно с момента прихода Галактионова в "Локомотив"? Если второе, то да это 100-процентный факт. Если первое, то Семак такую дистанцию в 100 очков приодолел быстрее, когда пришëл в " Зенит".
С момента прихода Галактионова
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И это еще без Дзюбы😁
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Ответ Евгений Сидоров
Смородина всё равно будет недовольна и найдёт за что зацепиться))
Меня больше удивляет, что её мнение ещё и спрашивают.
Зачем, почему?))
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Питерские пошли деньги считать
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Как там Антоша Миранчук себя чувствует интересно
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Почём там Батраков?
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За Локо с детства
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Ответ Клирик
Все эксперты кричали, что капец Локо, всех лидеров продали, а Галактинову пофиг, делает своё дело, и делает отлично!
Да все круто, но понятно же, что Локо даже в тройке по итогу сезона не будет. Я в сказки давно уже не верю.
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Ответ Roman
Да, тут с момента, как Галактионов пришел в Локо у Семака 99 или 98 очков за этот период
👌. 99 очков у Семака, я точно помню, что до этой игры с "Ростовом" Галактионов отставал на 2 очка.
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Ответ Иван Рыбаков
Имеется ввиду в целом среди всех тренеров, во время их прихода в клуб или конкретно с момента прихода Галактионова в "Локомотив"? Если второе, то да это 100-процентный факт. Если первое, то Семак такую дистанцию в 100 очков приодолел быстрее, когда пришëл в " Зенит".
Да, тут с момента, как Галактионов пришел в Локо
у Семака 99 или 98 очков за этот период
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Ответ Roman
Михаил Галактионов с «Локо» в РПЛ: 100 очков и 101 гол за 49 игр — лучший тренер в лиге на этом отрезке
Имеется ввиду в целом среди всех тренеров, во время их прихода в клуб или конкретно с момента прихода Галактионова в "Локомотив"?

Если второе, то да это 100-процентный факт.

Если первое, то Семак такую дистанцию в 100 очков приодолел быстрее, когда пришëл в " Зенит".
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И это учитывая уход Глушенкова с Миранчуком, которые казались главными лидерами. И Дзюбы.
Галактионов молодец!
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Все эксперты кричали, что капец Локо, всех лидеров продали, а Галактинову пофиг, делает своё дело, и делает отлично!
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Локомотив очень приятно играет и избавились от ненужных игроков, которые хотели тупо много денег.
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После первого круга поздравлю.
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