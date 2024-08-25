РПЛ о 6 заменах «Краснодара» с «Динамо»: «По правилам. В случае экстренной замены из‑за черепно‑мозговой травмы дополнительную замену может сделать и соперник»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Динамо Москва Краснодар Андрей Лунев Матч ТВ Футбол

РПЛ выступила с заявлением после шести замен «Краснодара» в матче с «Динамо».

Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась победой гостей (1:0). По ходу встречи тренерский штаб «Краснодара» сделал 6 замен. В перерыве вместо Жоау Баши, Кевина Кастаньо и Сергея Петрова на поле вышли Олакунле Олусегун, Александр Черников и Джованни Гонсалес. Во 2-м тайме с поля ушли Эдуард Сперцян, Жоао Виктор и Джон Кордоба – вместо них появились Никита Кривцов, Мозес Кобнан Дэвид и Федор Смолов. 

Команда получила право на дополнительную замену из-за ухода с поля вратаря «Динамо» Андрея Лунева после удара коленом в голову от Кордобы.

«Согласно регламенту, если команда получает право экстренной замены из‑за черепно‑мозговой травмы, дополнительную замену может сделать и их соперник.

Для замен в связи с такой травмой есть специальный бланк – его начальник команды передает резервному судье. Судья, в свою очередь, оповещает соперников о возможности дополнительной замены. Таким образом, «Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче», – говорится в заявлении пресс‑службы лиги.

Мусаев о 6 заменах в матче с «Динамо»: «Арбитр подошел к скамейке и сказал, что можем сделать на одну больше – у Лунева была травма головы. Помнили об этом»

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9 комментариев
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Ответ ramoncarlos
Теперь все понятно. Игрок Краснодара вырубил вратаря Динамо и поэтому Краснодар может делать шесть замен. Хотя Динамо сделало пять. Вот это соблюдение спортивного принципа, мое увожение прям.
Ну без Смолова, который вышел на 40 секунд, Краснодар бы определенно проиграл, да
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+16
Много несправедливых правил, например когда одни матом кроют судь, их дисквалифицируют а других нет, потому что слова были обращены к воздуху. Это жизнь, суровая и беспощадная
+14
-5
+9
Теперь все понятно. Игрок Краснодара вырубил вратаря Динамо и поэтому Краснодар может делать шесть замен. Хотя Динамо сделало пять. Вот это соблюдение спортивного принципа, мое увожение прям.
+16
-8
+8
Глупое правило если честно.
+5
-1
+4
А причём здесь соперник то?! Несправедливое правило.
+6
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+3
Закон суров. Но закон есть закон.
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В современном футболе матч начинает одна команда, а заканчивает другая
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Автор йопут бёоблод! Копипастул, а что не понял! Ты хоть вникни в тему и почитай что к чему! Уровень статьи днище! Ты хоть уточни, что сыграло правило 4го слота при замене! А не то, что вратарь получил травму, и теперь сопернику можно 6ю замену делать... Вот реально дурнину написал без объяснений! Отвратительный уровень журналистики!
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