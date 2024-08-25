РПЛ о 6 заменах «Краснодара» с «Динамо»: «По правилам. В случае экстренной замены из‑за черепно‑мозговой травмы дополнительную замену может сделать и соперник»
РПЛ выступила с заявлением после шести замен «Краснодара» в матче с «Динамо».
Встреча 6-го тура Мир РПЛ проходила в Москве и завершилась победой гостей (1:0). По ходу встречи тренерский штаб «Краснодара» сделал 6 замен. В перерыве вместо Жоау Баши, Кевина Кастаньо и Сергея Петрова на поле вышли Олакунле Олусегун, Александр Черников и Джованни Гонсалес. Во 2-м тайме с поля ушли Эдуард Сперцян, Жоао Виктор и Джон Кордоба – вместо них появились Никита Кривцов, Мозес Кобнан Дэвид и Федор Смолов.
Команда получила право на дополнительную замену из-за ухода с поля вратаря «Динамо» Андрея Лунева после удара коленом в голову от Кордобы.
«Согласно регламенту, если команда получает право экстренной замены из‑за черепно‑мозговой травмы, дополнительную замену может сделать и их соперник.
Для замен в связи с такой травмой есть специальный бланк – его начальник команды передает резервному судье. Судья, в свою очередь, оповещает соперников о возможности дополнительной замены. Таким образом, «Краснодар» по правилам сделал шесть замен в матче», – говорится в заявлении пресс‑службы лиги.
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