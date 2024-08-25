Николаев о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Повод назначить пенальти у Карасева был, сходить посмотреть в монитор следовало. У Черникова нет желания сыграть в мяч, очевидная задержка»

Алексей Николаев оценил эпизод с падением в штрафной соперника Диего Лаксальта.

В 6-м туре Мир « » дома проиграло « » со счетом 0:1.

На 87‑й минуте матча защитник бело-голубых оказался на газоне после борьбы с в штрафной «быков». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

«Думаю, это единственный дискуссионный и обсуждаемый эпизод. Было время не раз посмотреть этот эпизод с разных ракурсов. Как смотрит на него Сергей Карасев: в принципе, думаю, у него были сомнения. А то, что мы сейчас видим как бы в разрезе, то главное, что у Черникова даже нет желания и возможности сыграть в мяч. Эта задержка не обоюдная, как мы порой видим, когда руками держат друг друга футболисты. Это очевидная задержка, а потом уже он дергает за руку Лаксальта. Как минимум сходить посмотреть в монитор следовало однозначно.

Чем занимались судьи на ВАР? Это хороший вопрос. Нужно слышать переговоры, понимать диалог. Сергей Карасев мог сказать, что уверен в своем решении и не то что своим авторитетом повлиять… Здесь есть и обратная ситуация, когда в прошлом туре два самых наших опытных специалиста Казарцев и Турбин позвали молодого Егора Егорова к монитору и он оставил свое решение. Здесь ситуация довольно‑таки сложная и о коммуникации можно только догадываться.

Думаю, если арбитр у монитора уверен, что это явная ошибка, то он позовет и Карасева, и Мажича к монитору. Момент дискуссионный, но повод назначить 11‑метровый удар, думаю, что у Карасева был», – сказал бывший арбитр ФИФА.