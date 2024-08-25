Николаев о падении Лаксальта в штрафной «Краснодара»: «Повод назначить пенальти у Карасева был, сходить посмотреть в монитор следовало. У Черникова нет желания сыграть в мяч, очевидная задержка»

Теги премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Алексей Николаев Сергей Карасев Краснодар Диего Лаксальт Матч ТВ Александр Черников Футбол

Алексей Николаев оценил эпизод с падением в штрафной соперника Диего Лаксальта.

В 6-м туре Мир РПЛ «Динамо» дома проиграло «Краснодару» со счетом 0:1. 

На 87‑й минуте матча защитник бело-голубых Диего Лаксальт оказался на газоне после борьбы с Александром Черниковым в штрафной «быков». Главный арбитр встречи Сергей Карасев не увидел нарушения правил, арбитр ВАР Сергей Иванов не стал вмешиваться в эпизод.

«Думаю, это единственный дискуссионный и обсуждаемый эпизод. Было время не раз посмотреть этот эпизод с разных ракурсов. Как смотрит на него Сергей Карасев: в принципе, думаю, у него были сомнения. А то, что мы сейчас видим как бы в разрезе, то главное, что у Черникова даже нет желания и возможности сыграть в мяч. Эта задержка не обоюдная, как мы порой видим, когда руками держат друг друга футболисты. Это очевидная задержка, а потом уже он дергает за руку Лаксальта. Как минимум сходить посмотреть в монитор следовало однозначно.

Чем занимались судьи на ВАР? Это хороший вопрос. Нужно слышать переговоры, понимать диалог. Сергей Карасев мог сказать, что уверен в своем решении и не то что своим авторитетом повлиять… Здесь есть и обратная ситуация, когда в прошлом туре два самых наших опытных специалиста Казарцев и Турбин позвали молодого Егора Егорова к монитору и он оставил свое решение. Здесь ситуация довольно‑таки сложная и о коммуникации можно только догадываться.

Думаю, если арбитр у монитора уверен, что это явная ошибка, то он позовет и Карасева, и Мажича к монитору. Момент дискуссионный, но повод назначить 11‑метровый удар, думаю, что у Карасева был», – сказал бывший арбитр ФИФА.

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29 комментариев
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Лысый поставил на гостей
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и снова всё размазываем. Пенальти был. А бригаду в полном составе матчей на пять отстранить. И штравчик на лямчик как минимум.
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Ответ Mark Anisimov
Лысый поставил на гостей
Скорее гости крупно поставили лысому
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Ответ cleverman_1
Так он падать раньше начал, Николаев. Смотреть момент нужно внимательно и справедливо.
Он не начинал падать, а по дуге на скорости обходил, поэтому корпус был наклонен к земле. Но когда на левой "нижней" в моменте руке висит человек, сложно устоять
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Матч не смотрел, но по скрин-шотам очень похоже на пенальти. Как по мне, странно, что рефери, как минимум, не стал смотреть повторы.
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Ответ vikluk
Игрок Динамо уже терял равновесие и без Черникова упал бы все-равно. Опасности уж точно не создал бы, поэтому и не поставили пенальти ни Карасев, ни ВАР.
Зачем Черников в руку Лаксальта вцепился тогда? Вам все божья роса…
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Повод???
Если за такое не будут назначать пенальти, то во что превратится футбол?
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Когда этого Иванова со страбизмом глаз выгонят, сколько можно косячить?!
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Карась конечно чудак, нарушение прям перел ним. Как так может судить претендующий на что то арбитр.
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Ответ cleverman_1
Комментарий скрыт
Не дали - значит не было (с) Тюкавин. Но судья и лысый, и на ВАр от этого не стали меньшими средствами контрацепции
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Надо наказывать рублём. Тогда может лучше судить будут. А то зарплата растёт а судят всё хуже и хуже. Не один тур без скандала не обходится.
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Если и тут отмажут то можно вообще не обращаться в этот орган. Только с оторванной рукой
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Интересно что думали судьи на вар пересматривая эпизод? Симуляция?)
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Ответ ДудьСдулся
Повод??? Если за такое не будут назначать пенальти, то во что превратится футбол?
Во что превратиться футбол, если за такое не будут ставить пенальти?! Здесь и спорить не о чем. Пенальти, 100%!
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Ответ vikluk
Игрок Динамо уже терял равновесие и без Черникова упал бы все-равно. Опасности уж точно не создал бы, поэтому и не поставили пенальти ни Карасев, ни ВАР.
знаток, послушай что говорят специалисты и бывшие игроки
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Ответ леннорыч-абрамович
Краснодар - хозяин Динамо.
Краснодар - хозяин Карасева
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Там фол был виден даже с общего плана в игре и без последующего увеличенного повтора и стоп кадров.
Очень удивился, что вар не позвал Карасева даже посмотреть момент.
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Ответ freeman123
Не, Ласкальт начал падать раньше того как Черников его руки коснулся
Я ж говорю, сужу только по скриншотам :)
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Эск отмажет.
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Смотрел матч, комментатор тоже утверждал, что Лаксальт уже заваливался и упал по собственной инициативе. А руку Черникова как бы не видел.
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Да кто нибудь объясните этим миллиардерам что смотреть монитор судья идёт тогда когда на вареишоаорчт что гол точно был или бюджет точно был фол. Если оба судьи одного мнения- никто не должен никуда ходить. Что они такие тугие то? Был фол или не был- пусть разбираются после матча. Но простые вещи во время матча зачем обсуждать сейчас?
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Ответ Циник Петербургский
Матч не смотрел, но по скрин-шотам очень похоже на пенальти. Как по мне, странно, что рефери, как минимум, не стал смотреть повторы.
Динамику на скриншотах смотреть, то же самое , что и силу контакта по фото определять!!!!
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Ответ Циник Петербургский
Матч не смотрел, но по скрин-шотам очень похоже на пенальти. Как по мне, странно, что рефери, как минимум, не стал смотреть повторы.
Не, Ласкальт начал падать раньше того как Черников его руки коснулся
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Ответ Евгений Кравченко
Динамику на скриншотах смотреть, то же самое , что и силу контакта по фото определять!!!!
Возможно, Вы правы. Повторю, сам момент я не видел. Посмотрим, что скажет ЭСК... Но в любом случае единого мнения среди болельщиков не будет :)
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