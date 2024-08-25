Личка про 0:1 от «Краснодара»: «Хороший матч «Динамо» в плане прессинга и игры с мячом. Не всегда побеждает команда, которая играла лучше – решают голы»
Марцел Личка высказался после поражения от «Краснодара» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
– Первые 5-8 минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.
– Было сложнее играть до тройной замены у «Краснодара» или после?
– Олусегун – игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2-3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко.
Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх, – сказал главный тренер «Динамо».