Личка про 0:1 от «Краснодара»: «Хороший матч «Динамо» в плане прессинга и игры с мячом. Не всегда побеждает команда, которая играла лучше – решают голы»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Эли Даса Джон Кордоба Фабиан Бальбуэна Матч ТВ Марцел Личка Олакунле Олусегун Милан Майсторович Футбол

Марцел Личка высказался после поражения от «Краснодара» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

– Первые 5-8 минут матча мы проспали. Мы неуверенно вошли в игру. Со временем команда стала играть лучше. Думаю, ребята провели хороший матч на высоком уровне в плане прессинга, игры с мячом. К сожалению, не реализовали моменты. Надо принимать такие поражения. Не всегда выигрывает команда, которая играет лучше. В футболе решают голы. Соперник забил, поэтому победил.

– Было сложнее играть до тройной замены у «Краснодара» или после?

– Олусегун – игрок для контратак, он может очень хорошо убежать. С отличным нападающим, таким как Кордоба, тем более. Были 2-3 неплохие ситуации, когда Даса помогал впереди. Не хватало гола, мы должны были забрать минимум очко.

Порадовала защита. Бальбуэна и Майсторович справились с Кордобой, хоть в конце у него и были возможности забить. У него очень высокий уровень. Уверен, что мы можем строить игру на таких матчах. Иногда после таких проигрышей можно сделать маленький прыжок вверх, – сказал главный тренер «Динамо».

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19 комментариев
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Ответ ДудьСдулся
Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза . ЕСЛИ команда А в новом сезоне уже использовала максимальное количество замен в матче (согласно регламенту, их пять), а игрок получил черепно-мозговую травму, то тренерский штаб может произвести шестую замену. Соответственно, по спортивному принципу, право на шестую замену получает команда Б..." Динамо может смело требовать переигровку...
Ты хоть сам прочитал о чём написал????
+5
0
+5
По поводу кто лучше играет у каждого тренера свое видение игры, как и у болельщиков. Всегда кажется, что их команда играет лучше. А вот как на самом деле? А на самом деле лучше те, кто выигрывают.
+8
-4
+4
Ответ валя_стакан
Полностью переиграли этот Краснодар, но за них играл Карасев
Поэтому он быстренько посадил троих игроков Краснодара в начале второго тайма на жк, чтобы поменьше в единоборства вступали
+6
-2
+4
Матч ужасный. Нет игрока завершения атаки. Карраскаль нулевой и Бителло сдулся. Уровень атаки позволяет переигрывать только команды нижней части таблицы. Все матчи с сильными конкурентами он проиграл.
+6
-3
+3
Ответ dorjus18
Поэтому он быстренько посадил троих игроков Краснодара в начале второго тайма на жк, чтобы поменьше в единоборства вступали
Ко второму тайму счет по фолам был с трехкратным перевесом Краснодара, и Карасев в паре моментов мог спокойно наказывать коров.
+1
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+1
Ответ dorjus18
Поэтому он быстренько посадил троих игроков Краснодара в начале второго тайма на жк, чтобы поменьше в единоборства вступали
Поэтому он их посадил только во втором тайме, а не в первом
+1
0
+1
Ответ БолельщикСоСтажем
Ждём победу от Оренбурга в следующем туре
ощущение что там в лучшем случае сгоняют вничью. командная игра нечто, она не поставлена, с кем будут выигрывать? с гладышевым,макаровым,дасой и маричалем? сдал фомин...надежда на Костю? но выходит игрок с края и шлеп по мячу, а в центре тюкавин. а где убийственные удары? все щёчкой, словно инвалиды, противно все это наблюдать. личка конечно позитивный человек,но он тренер и в первую очередь он отвечает за игру, может ежовые рукавицы надеть и пощупать вышеуказанных, киселеобразных персон.
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И снова 0:1 от Краснодара) кажется, тут маловато "маленького прыжка")
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Динамо повезло, что у нас Кордоба, кроме как толкаться и выигрывать борьбу - ничегошеньки не умеет. Столько моментов запороть это надо еще суметь.
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Ответ Serp57
Ты хоть сам прочитал о чём написал????
Чел думает, что замены по чмт делаются только если уже было 5 замен в матче, а не идут как +1 (видимо, если замена по чмт была в матче первой, то команды должны оставаться с четырьмя)
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Ответ валя_стакан
Полностью переиграли этот Краснодар, но за них играл Карасев
И зачем контроль мяча и смысл этих 20 ударов в створ если они были так себе? Краснодар тоже был в реализации так себе. Но одного раза им хватило.
+1
-1
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Ответ днм восток
ощущение что там в лучшем случае сгоняют вничью. командная игра нечто, она не поставлена, с кем будут выигрывать? с гладышевым,макаровым,дасой и маричалем? сдал фомин...надежда на Костю? но выходит игрок с края и шлеп по мячу, а в центре тюкавин. а где убийственные удары? все щёчкой, словно инвалиды, противно все это наблюдать. личка конечно позитивный человек,но он тренер и в первую очередь он отвечает за игру, может ежовые рукавицы надеть и пощупать вышеуказанных, киселеобразных персон.
Состав Динамо, надо усиливать состав. А таких как Макаров, Гладышев, Даса, да и Фомина держать подальше от основы.
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