У «Динамо» 2 поражения в 3 последних матчах РПЛ – проиграли «Зениту» и «Краснодару»

«Динамо» дважды подряд проиграло прямым конкурентам за титул.

Бело-голубые на своем поле уступили « » (0:1) в 6-м туре Мир .

У команды 2 поражения в 3 последних матчах чемпионата – до этого проиграли «Зениту» (0:1) и победили «Крылья Советов» (1:0).

« » на данный момент располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, пропустив вперед «Краснодар» – у обеих команд по 12 очков. Впереди располагается «Зенит» с 14 очками. Сегодня свой матч проведет «Локомотив», у которого тоже 12 баллов.