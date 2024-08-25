У «Динамо» 2 поражения в 3 последних матчах РПЛ – проиграли «Зениту» и «Краснодару»
«Динамо» дважды подряд проиграло прямым конкурентам за титул.
Бело-голубые на своем поле уступили «Краснодару» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.
У команды Марцела Лички 2 поражения в 3 последних матчах чемпионата – до этого проиграли «Зениту» (0:1) и победили «Крылья Советов» (1:0).
«Динамо» на данный момент располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, пропустив вперед «Краснодар» – у обеих команд по 12 очков. Впереди располагается «Зенит» с 14 очками. Сегодня свой матч проведет «Локомотив», у которого тоже 12 баллов.
Явно о себе нужно ролик сделать.
Но Карасев мог бы пенку и поставить на Ласкальте, его защитник хватал за руку.