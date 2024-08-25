У «Динамо» 2 поражения в 3 последних матчах РПЛ – проиграли «Зениту» и «Краснодару»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Краснодар Марцел Личка Футбол

«Динамо» дважды подряд проиграло прямым конкурентам за титул.

Бело-голубые на своем поле уступили «Краснодару» (0:1) в 6-м туре Мир РПЛ.

У команды Марцела Лички 2 поражения в 3 последних матчах чемпионата – до этого проиграли «Зениту» (0:1) и победили «Крылья Советов» (1:0).

«Динамо» на данный момент располагается на 3-й строчке турнирной таблицы, пропустив вперед «Краснодар» – у обеих команд по 12 очков. Впереди располагается «Зенит» с 14 очками. Сегодня свой матч проведет «Локомотив», у которого тоже 12 баллов.

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25 комментариев
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2451
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«Вперед, **людки! Вперед, тупые!»
Явно о себе нужно ролик сделать.
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чемпионы
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Ответ riverman1980
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Маяк работает!
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Сами виноваты, столько моментов запороли.
Но Карасев мог бы пенку и поставить на Ласкальте, его защитник хватал за руку.
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Ответ Antonio Gaudi
Зенит и Спартак разыграют чемпионство. Пока не видно за счёт чего Динамо, Краснодар, Локо и ЦСКА могут решить свои игровые проблемы.
Не разыграют.
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Динамо в норме, просто борьба плотная
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Ответ Antonio Gaudi
Зенит и Спартак разыграют чемпионство. Пока не видно за счёт чего Динамо, Краснодар, Локо и ЦСКА могут решить свои игровые проблемы.
Оптимистичный фан тазер
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и другим проиграет, много амбиций.
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Просрали прямым конкурентам! Зато про чемпионство только и балаболят.
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Звание плюшевых переходит в белоголубые лапки
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Зато каждое поражение приближает к чемпионству
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Эх, Динамо, Динамо...
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С такой реализацией, которая была в матче, трудно побеждать. Спасибо ещё вратарям, много выручали.
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Могли и не проиграть. Где-то не фортануло.
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Играли хорошо, не ссали. Реализация ни к черту, но так бывает когда не идет в ворота мяч. Ну и лысый демон чистую пенку не назначил, гореть ему синим пламенем
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Зенит и Спартак разыграют чемпионство. Пока не видно за счёт чего Динамо, Краснодар, Локо и ЦСКА могут решить свои игровые проблемы.
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