Соучек и Боуэн помогли болбою, которого прижало рекламным экраном во время матча АПЛ

Игроки «Вест Хэма» помогли болбою во время матча АПЛ.

Инцидент случился во время празднования игроками « » гола в ворота « » (0:2) во 2-м туре .

Под весом празднующих гол фанатов обвалилось ограждение у поля, из-за чего рекламный экран упал на болбоя. Мальчик зацепился манишкой за экран и не мог выбраться.

Томас Соучек и Джеррод Боуэн заметили это и помогли парню выбраться. Джеррод потом обнял мальчика.

Фото: кадр из трансляции