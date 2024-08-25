Соучек и Боуэн помогли болбою, которого прижало рекламным экраном во время матча АПЛ

Теги Вест Хэм премьер-лига Англия происшествия фото Кристал Пэлас Томаш Соучек Джеррод Боуэн болбои Футбол

Игроки «Вест Хэма» помогли болбою во время матча АПЛ.

Инцидент случился во время празднования игроками «Вест Хэма» гола в ворота «Кристал Пэлас» (0:2) во 2-м туре АПЛ.

Под весом празднующих гол фанатов обвалилось ограждение у поля, из-за чего рекламный экран упал на болбоя. Мальчик зацепился манишкой за экран и не мог выбраться.

Томас Соучек и Джеррод Боуэн заметили это и помогли парню выбраться. Джеррод потом обнял мальчика. 

 

Фото: кадр из трансляции 

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3 комментария
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Дедка за репку... А так молодцы
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Идеальная иллюстрация на обложку к сказке «Репка» :)
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Если не знать, то будто наоборот фигачит пацана экраном по хребту)
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