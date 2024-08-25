Соучек и Боуэн помогли болбою, которого прижало рекламным экраном во время матча АПЛ
Игроки «Вест Хэма» помогли болбою во время матча АПЛ.
Инцидент случился во время празднования игроками «Вест Хэма» гола в ворота «Кристал Пэлас» (0:2) во 2-м туре АПЛ.
Под весом празднующих гол фанатов обвалилось ограждение у поля, из-за чего рекламный экран упал на болбоя. Мальчик зацепился манишкой за экран и не мог выбраться.
Томас Соучек и Джеррод Боуэн заметили это и помогли парню выбраться. Джеррод потом обнял мальчика.
Фото: кадр из трансляции