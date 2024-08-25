Миранчук – 5-й россиянин, сыгравший в МЛС

Алексей Миранчук стал 5-м россиянином, сыгравшим в МЛС.

28-летний полузащитник сборной России вышел на замену в составе « » на 61-й минуты матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

До Миранчука в высшем дивизионе системы футбольных лиг США и Канады играли еще четверо россиян.

выступал за « » (2002-04, 49 матчей), провел 42 игры за « » (2006-2008), Сергей Раад лишь раз вышел на поле в составе «Канзас-Сити» в 2006 году, а Максим Усанов провел в МЛС 14 матчей за «Торонто» в 2010 году.

1 сентября «Атланта» в гостях сыграет с «Шарлотт».

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