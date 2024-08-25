Миранчук – 5-й россиянин, сыгравший в МЛС

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Канзас-Сити ФК Торонто премьер-лига Россия Сборная России по футболу Максим Усанов Игорь Симутенков Родион Дьяченко Сергей Раад Алексей Миранчук Атланта Юнайтед Футбол

Алексей Миранчук стал 5-м россиянином, сыгравшим в МЛС.

28-летний полузащитник сборной России вышел на замену в составе «Атланта Юнайтед» на 61-й минуты матча регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2).

До Миранчука в высшем дивизионе системы футбольных лиг США и Канады играли еще четверо россиян.

Игорь Симутенков выступал за «Канзас-Сити» (2002-04, 49 матчей), Родион Дьяченко провел 42 игры за «Ди Си Юнайтед» (2006-2008), Сергей Раад лишь раз вышел на поле в составе «Канзас-Сити» в 2006 году, а Максим Усанов провел в МЛС 14 матчей за «Торонто» в 2010 году.

1 сентября «Атланта» в гостях сыграет с «Шарлотт».

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23 комментария
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По сути, только Симутенкова с Миранчуком можно назвать футболистами, остальные трое вообще ни о чём🧐
+47
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+43
Ответ Александра Дежина
Комментарий скрыт
Месси и Суарес записаны в список россиян?
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Надо было отметить что только 2-й профессиональный футболист в МЛС. ) Ну Дьяченко, Раад и Усанов это вообще не о том.
+17
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Ответ ApXuMaHqPuT
По сути, только Симутенкова с Миранчуком можно назвать футболистами, остальные трое вообще ни о чём🧐
Ну зачем вы так о воспитаннике Зенита Максиме Усанове! И за сборную России до 19ти попылил
В Сконто съездил, Петротрест
+14
-1
+13
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Настолько пофигу, что даже решил прокомментировать!))
+15
-3
+12
Ответ Burel
Комментарий скрыт
я долго за вами бежала , что бы сказать как вы мне безразличны
+14
-5
+9
Во всем виноват Шпинев, а так бы Миранчук до конца в Европе на виду за Еврокубки играл, выбрал деньги...
+8
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Ответ Roman
Комментарий скрыт
Миранчук хороший игрок, но переоценивать его не стоит.
+8
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Ответ Александра Дежина
Комментарий скрыт
Ну конечно же 2-й именно что российский профессиональный футболист.
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Мужа инстасамки забыли посчитать
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Надо же, оказывается Симутенков и в МЛС успел поиграть...
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в 28 карьеру заканчивать, конечно рановато, но выбор его и его агента.
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Ответ Roman
А в чем переоценка? Миранчук был звездой нашей РПЛ? На определенном этапе точно был. Почему бы ему не стать звездой в МЛС, которая по уровню ну точно не сильнее, чем РПЛ в досвошные времена
В МЛС из-за правила зарплат почти в каждой команде звезды + фактор Месси + слабая команда. Миранчуку будет очень сложно стать заметным.
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Ответ ОттоДракула
Миранчук хороший игрок, но переоценивать его не стоит.
как и большинство игроков пост советского пространства, Объективно сейчас оценивают только Мамардашвили.
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Ответ Burel
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А РПЛ это топ? А МЛС колхоз, ну ну:)))
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