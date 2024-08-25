Миранчук уступил Ройсу в дуэли дебютантов: у Марко 1+1 за полчаса, Алексей попал в перекладину

Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в выездном матче против лидера Западной конференции МЛС. Начал с поражения от «Лос-Анджелес Гэлакси» – 0:2.

«Гэлакси» не забил пенальти. Но затем сыграл фактор Ройса: голевая на Рики Пуча и гол

Все самое интересное в матче начались после появления звездных дебютантов: на 61-й минуте «Атланта Юнайтед» выпустила Миранчука, на 62-й «Гэлакси» ответил выходом Ройса.

Практически тут же «ЛА» получил право на пенальти. Талантливый воспитанник «Барсы» и до недавнего времени главная звезда «Гэлакси» Рики Пуч плотно пробил, и мяч встретил руку соперника. Почти 40-летний вратарь «Атланты» Брэд Гузан (с 2008-го по 2017-й выступал за «Астон Виллу», «Халл» и «Мидлсбро») потащил удар ганца Джозефа Пэйнтсила!

«Гэлакси» все же довел до победы.

76′ – Ройс сместился к центру штрафной и отпасовал на Пуча. Рики не промахнулся.

84′ – прострелили уже на самого Ройса: с первым ударом немца Гузан справился, но Марко никто не помешал добить. 2:0 – оба гола с участием звездного новичка «ЛА».

Миранчук запомнился одним ярким хайлайтом: попал ударом с разворота в перекладину. На WhoScored у Алексея оценка 6.4 – шестой показатель в команде. Ройса оценили на 8.2.

«Гэлакси» – первый клуб с 400 победами в регулярке МЛС

Да, победа стала для «Гэлакси» исторической: 400 побед в регулярных сезонах МЛС – такого еще никому не удавалось. У ближайшего преследователя – «Нью-Йорк Ред Буллс» – 374.

«Гэлакси» закрепил лидерство в Западной конференции: 52 очка после 27 матчей. Земляки из «Лос-Анджелес» отстают на пять баллов, но имеют три игры в запасе.

«Атланта» с 28 очками в 26 матчах идет девятой на Востоке. Это дает право на стыки за выход в плей-офф, но плотность в таблице сумасшедшая: последняя 15-я команда отстает всего на два очка.

Впереди у «Атланты» выезд к крепкому «Шарлотт» – шестой команде Востока. Матч пройдет утром 1 сентября.

А дебют на красавце «Мерседес-Бенц Стэдиум» у Миранчука только 15 сентября.

«Майами» вдесятером и без Месси прибил главного конкурента. Суарес забил на 1-й и 6-й минутах

Фото: atlutd.com