Данил Круговой: «Привык к Москве, в центре красиво. Но в Питере красивее»
Данил Круговой рассказал о жизни в Москве.
– Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь, ха-ха.
– Что самое непривычное?
– Вставать в 7 утра. В Питере я не вставал так рано.
– Чем вообще отличается Москва от Петербурга?
– Мы в центре мало бываем – в основном находимся за городом, поэтому еще не заметил. Один раз ездили в центр – красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще.
– Где более красиво?
– Без обид, но в Питере, – cказал защитник ЦСКА, выступавший за «Зенит».
Москва существует для обычной жизни и работы (транспорт, инфраструктура, зарплаты, общественные пространства, власти больше делают для людей и т.д.)
Петербург существует для праздной жизни и отдыха (архитектура радует глаз, гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары)
Комбинируешь 2 этих состояния и наслаждаешься жизнью
В Москве такого даже на окраинах нет.
В чем это выражается ? В Москве пекарен не хватает ?
Ну да в Москве нет аналога «Севкабельпорта» Питера. Когда куча баров собраны в одном месте. Ну так и в Питере это единственное такое место в городе.
бгг
В Питере нормальные кофейни и пекарни на каждому углу и не стоят бешенных денег при этом, даже в самом центре.
Москва – современный развивающийся мегаполис с 900-летней историей, совместивший в себе все эпохи Российского государства от Рюриковичей до сегодняшнего дня, включая наследие СССР.
статистика знает все: московский водитель в среднем стоит в пробке 250 часов в год, петербуржец - 130, далее города России идут по убыванию…
тут, понятное дело, москвичу становится не до любви
бгг
Севкабель интересен не барами, их там несколько штук всего, а видами на большую воду.
И если ездишь в метро то никаких пробок у тебя не будет.
Бгг