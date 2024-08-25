Данил Круговой: «Привык к Москве, в центре красиво. Но в Питере красивее»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Футбол

Данил Круговой рассказал о жизни в Москве.

– Привык к Москве. Еще, конечно, идет адаптация к городу, но уже более-менее понятно, что надо делать здесь, ха-ха.

– Что самое непривычное?

– Вставать в 7 утра. В Питере я не вставал так рано.

– Чем вообще отличается Москва от Петербурга?

– Мы в центре мало бываем – в основном находимся за городом, поэтому еще не заметил. Один раз ездили в центр – красиво и понравилось. Надеюсь, будет свободное время и съездим еще.

– Где более красиво?

– Без обид, но в Питере, – cказал защитник ЦСКА, выступавший за «Зенит».

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166 комментариев
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Как петербуржец, последние 7 лет живущий в Москве, давно выработал для себя идеальный рецепт жизни в России.

Москва существует для обычной жизни и работы (транспорт, инфраструктура, зарплаты, общественные пространства, власти больше делают для людей и т.д.)

Петербург существует для праздной жизни и отдыха (архитектура радует глаз, гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары)

Комбинируешь 2 этих состояния и наслаждаешься жизнью
+121
-33
+88
В Питере отойдешь от Невского и начинается ужас. Весь Литейный в рекламе продажной любви. На каждом доме и столбе. А это центр Питера.

В Москве такого даже на окраинах нет.
+105
-41
+64
Ответ Лев Бабенко
Как петербуржец, последние 7 лет живущий в Москве, давно выработал для себя идеальный рецепт жизни в России. Москва существует для обычной жизни и работы (транспорт, инфраструктура, зарплаты, общественные пространства, власти больше делают для людей и т.д.) Петербург существует для праздной жизни и отдыха (архитектура радует глаз, гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары) Комбинируешь 2 этих состояния и наслаждаешься жизнью
« гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары»

В чем это выражается ? В Москве пекарен не хватает ?

Ну да в Москве нет аналога «Севкабельпорта» Питера. Когда куча баров собраны в одном месте. Ну так и в Питере это единственное такое место в городе.
+69
-18
+51
Ответ Любитель шоколада
В Питере отойдешь от Невского и начинается ужас. Весь Литейный в рекламе продажной любви. На каждом доме и столбе. А это центр Питера. В Москве такого даже на окраинах нет.
жизнь в столице суетная, нервная, это отрицательно влияет на мужскую потенцию, москвичам любовь не нужна, что вы своим комментом и рассказали

бгг
+77
-29
+48
Такого сервиса как в Москве нет нигде в мире. был в Европе этой вашей, по сравнению с Москвой деревня
+55
-17
+38
Ответ Любитель шоколада
« гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары» В чем это выражается ? В Москве пекарен не хватает ? Ну да в Москве нет аналога «Севкабельпорта» Питера. Когда куча баров собраны в одном месте. Ну так и в Питере это единственное такое место в городе.
помимо Севкабеля есть еще Новая Голландия, Жуковского, Некрасова и Рубинштейна)
В Питере нормальные кофейни и пекарни на каждому углу и не стоят бешенных денег при этом, даже в самом центре.
+35
-1
+34
Ответ counsel
Если кому-то кажется, что Москва красивее Питера, то человек просто не чувствует вкус и цвет. Возможно последствия ковида
А что красивого в ободранной штукатурке на многих домах? Питер еще приводить в порядок и приводить годами.
+42
-11
+31
Не красивее, а красивее
+31
-1
+30
Питер – устоявшийся город-музей.
Москва – современный развивающийся мегаполис с 900-летней историей, совместивший в себе все эпохи Российского государства от Рюриковичей до сегодняшнего дня, включая наследие СССР.
+30
-3
+27
Человек просто высказал Своё мнение - а "народные" тут же возбудились....
+29
-14
+15
Ответ Лев Бабенко
Как петербуржец, последние 7 лет живущий в Москве, давно выработал для себя идеальный рецепт жизни в России. Москва существует для обычной жизни и работы (транспорт, инфраструктура, зарплаты, общественные пространства, власти больше делают для людей и т.д.) Петербург существует для праздной жизни и отдыха (архитектура радует глаз, гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары) Комбинируешь 2 этих состояния и наслаждаешься жизнью
Насчёт ресторанов и баров мимо. Мерседес бар, белый кролик, сиксти
+23
-9
+14
Какие "обиды"? Питер красивый город по мировым меркам. Входит в пятерку городов Европы на равных. Москва же - стерильный город утыканный камерами. Четко движется в сторону китайских мегаполисов. Сильные групповые интересы - тут без усилий занимаются "градостроительством". Стройка не щадит , ни памятники архитектуры , ни парки. Сотни зданий эпохи модерн и более поздних эпох "незаметно" исчезали и исчезают.
+24
-12
+12
Ответ Любитель шоколада
Суета в Москве ничем не отличается от суеты в других городах. В областных городах ты тратишь столько же времени на дорогу. Только в Москве ты это время будешь тратить в метро а в областных городах в пробках.
зря вы пробки затронули
статистика знает все: московский водитель в среднем стоит в пробке 250 часов в год, петербуржец - 130, далее города России идут по убыванию…
тут, понятное дело, москвичу становится не до любви

бгг
+17
-8
+9
общий фон конечно в Питере потрясающий, но со временем начинаешь присматриваться к деталям и удивляешься как же можно было так запустить всю эту красоту?
+8
0
+8
Петербург конечно же живописнее. Но для жизни Москва -рай
+12
-4
+8
Ответ Ничего Смешного
Насчёт ресторанов и баров мимо. Мерседес бар, белый кролик, сиксти
Самые худшие назвали ) не считая кролика
+7
0
+7
Ответ Kanye East_1116222356
Такого сервиса как в Москве нет нигде в мире. был в Европе этой вашей, по сравнению с Москвой деревня
вы правы ++
+11
-4
+7
Ответ Любитель шоколада
« гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары» В чем это выражается ? В Москве пекарен не хватает ? Ну да в Москве нет аналога «Севкабельпорта» Питера. Когда куча баров собраны в одном месте. Ну так и в Питере это единственное такое место в городе.
В Москве десятки мест, где в одном месте находится сразу несколько баров.
Севкабель интересен не барами, их там несколько штук всего, а видами на большую воду.
+7
0
+7
Конечно исторический центр Санкт- Петербурга красивее не только Москвы но и вообще всех городов мира. На открытом пространстве,где не было старой застройки,как в Риме например, создавали шедевры лучшие архитекторы Европы.Но никакой особой советской и нынешней власти в этом нет. Наоборот очень много испортили,куда их кривые ручки дотянулись. Москва при Собянине стала более комфортным городом для жизни,чем Питер.
+13
-6
+7
По инфраструктуре, ухоженности, современному подходу к реализации уличного пространства, ночной иллюминации, инновационных решений обустройства парков Питеру остаётся конкурировать с Казанью и Нижним. Москва вне конкуренции.
+11
-5
+6
Ответ LifeStream
Так то почти в любом городе стараются ездить на метро(при его наличии), ну кроме Омска конечно
В Питере метро покрывает не весь город. Во многих районах у тебя выбор между «стоять в пробках» и «стоять в пробках».
+6
0
+6
Ответ Счастье жить
зря вы пробки затронули статистика знает все: московский водитель в среднем стоит в пробке 250 часов в год, петербуржец - 130, далее города России идут по убыванию… тут, понятное дело, москвичу становится не до любви бгг
В Москве есть метро которое покрывает весь город (в отличии от Питера). Поэтому в метро ездят даже генеральные директора и учредители организаций.

И если ездишь в метро то никаких пробок у тебя не будет.
+12
-7
+5
Ответ Александр
Комментарий скрыт
В России давно научились варить пиво не хуже, чем в Германии. Так же как и в Германии можно наткнуться на пиво сомнительной варки. Это уже не аргумент.
+9
-4
+5
Ответ Лев Бабенко
Как петербуржец, последние 7 лет живущий в Москве, давно выработал для себя идеальный рецепт жизни в России. Москва существует для обычной жизни и работы (транспорт, инфраструктура, зарплаты, общественные пространства, власти больше делают для людей и т.д.) Петербург существует для праздной жизни и отдыха (архитектура радует глаз, гораздо лучше развиты рестораны, пекарни и бары) Комбинируешь 2 этих состояния и наслаждаешься жизнью
Вот я живу по твоим рецептам и нереально плюсую
+7
-2
+5
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
то ли дело живописные кварталы Мурино, Кудрово и Девяткино 😍
+7
-2
+5
Ответ Guus Ivanovich
Петербург конечно же живописнее. Но для жизни Москва -рай
Оба варианты на мой личный взгляд крайне суетливые, это конечно все на любителя, но я не переношу мегаполисы , в маленьких городах или за городом куда комфортнее себя ощущаю
+6
-2
+4
Неплохо так крысовой большую деревню возбудил😁
Бгг
+8
-4
+4
Ответ sanek_rabona
В России давно научились варить пиво не хуже, чем в Германии. Так же как и в Германии можно наткнуться на пиво сомнительной варки. Это уже не аргумент.
Ну не стесняйся, назови эти бренды.
+6
-2
+4
конечно столько колоний !,у нас дорогу не могут в порядок привезти .
+5
-1
+4
Питеру бы деньги Москвы и нормального управленца и был бы рай. Но увы.
+4
-1
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