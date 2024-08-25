Защитник ЦСКА Круговой о судействе в РПЛ: «Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу. Говорить с арбитрами лучше не надо, есть тренеры»
Защитник ЦСКА Данил Круговой критически высказался о судействе в Мир РПЛ.
– Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться. Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону.
Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу.
– Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?
– Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко, – сказал Круговой.
ЦСКА о решении ЭСК по фолу Сперцяна на Роше: «Наши игроки удалялись и получали дисквалификации в идентичных эпизодах. У нас остались вопросы. Хотим понять, тенденция ли это»
Вчерашний матч зенит- Спартак по движению крайне удивил- игроки действительно выкладывали в обеих командах и падали без сил.
Я уже приводил примеры: например в мае с ЦСКА Зенит судили так, что игроков ЦСКА потом пришлось кого оперировать, кто то несколько матчей пропустил. Чего только стоит то, что игрок Зенита бьёт в лицо рукой игрока ЦСКА и естественно ЖК получает игрок ЦСКА.
итак, ничего нового в этом нет. посмотрите любой сериал типа "Богатые тоже плачут". некоторым рабам создавались особые условия, которым позавидовали бы некоторые свободные. ну типа, хочу - холю и лелею, а не захочу - отправлю на самые тяжелые плантации (рудники, лесоповал и т д, в зависимости от антуража)