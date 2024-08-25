Защитник ЦСКА Круговой о судействе в РПЛ: «Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу. Говорить с арбитрами лучше не надо, есть тренеры»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Оренбург Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Защитник ЦСКА Данил Круговой критически высказался о судействе в Мир РПЛ.

– Я думаю, что игрокам не стоит в это лезть и разбираться. Конечно, когда матч идет, есть моменты, что судья свистит только в одну сторону.

Говорить с судьей лучше не надо. Есть тренеры, которые будут разговаривать с ними. Если честно, пока судят только в одну сторону, не в нашу.

– Спортивный директор «Оренбурга» недавно в жесткой форме высказался в адрес судей. Как оценишь его действия?

– Это эмоции. Мне кажется, надо было их проконтролировать и не говорить так резко, – сказал Круговой

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26 комментариев
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Всегда судят не в нашу сторону. Таков футбол)
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Признаться такие же мысли были вчера, когда Рошу посадили на желтую на третьей минуте
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вчерашнее судейство был момент когда сбили Файзуллаева возле штрафной Акрона судья ноль внимания через какое то время игрок ЦСКА сбил аналогичным способом игрока Акрона есть нарушение
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Ответ Kadom1981
вчерашнее судейство был момент когда сбили Файзуллаева возле штрафной Акрона судья ноль внимания через какое то время игрок ЦСКА сбил аналогичным способом игрока Акрона есть нарушение
Было такое. Судья в первом тайме очки или линзы потерял.
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16 уоманд. Всё жалуются что судят не в их сторону. А в чью тогда? Сами игроки " разговаривать с судьями не будем, есть тренеры" и болтают с судьёй га всех в сумме 30 минут игры, и это ещё большинство команд не бегают даже)))
Вчерашний матч зенит- Спартак по движению крайне удивил- игроки действительно выкладывали в обеих командах и падали без сил.
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Ответ ЦСКА УСБ
Привык в Зените что им всегда судьи подсуживают, вот на контрасте и сказал "пока судят только в одну сторону, не в нашу". Пока каких то серьёзных ошибок в этом сезоне в пользу соперников ЦСКА я не видел, а мелкие были в обе стороны.
В обе? А Вы смотрели вчера первый тайм? Всё одну сторону свистел, свистун.
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Ответ Приорат70
Если бы Зенит хотя бы судили нейтрально, в прошлом сезоне СБГ оформили бы чемпионство туров за пять до конца чемпионата
Когда Зенит судили нейтрально, то он 3-5 место занимал.
Я уже приводил примеры: например в мае с ЦСКА Зенит судили так, что игроков ЦСКА потом пришлось кого оперировать, кто то несколько матчей пропустил. Чего только стоит то, что игрок Зенита бьёт в лицо рукой игрока ЦСКА и естественно ЖК получает игрок ЦСКА.
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Ответ валя_стакан
Кошмар, ни одной ошибки решающей против них не было с начала сезона, а он уже разнылся
Вы в себе? Есть притензия к уровню судейства, как по мне, а не к предвзятости, пока не будет доказано обратного. Ни кто не ноет, а констатируют факт.
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Ответ Некорректный туберкулез
Было такое. Судья в первом тайме очки или линзы потерял.
ага может и потерял очки только вот знаете сейчас напишу коммент и минусы пойдут будь здоров вот эти очки или линзы они потеряли после того как появилась новость что Круговой переходит летом как свободный агент в ЦСКА и пошли матчи со сомнительным судейством
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Ответ Приорат70
pergusev: Рабовладельцы, начисляющие зарплату больше, чем "свободным" людям, что-то новое
заранее говорю что мой ответ не в контексте сравнения с какими-то ни было спортивными командами.
итак, ничего нового в этом нет. посмотрите любой сериал типа "Богатые тоже плачут". некоторым рабам создавались особые условия, которым позавидовали бы некоторые свободные. ну типа, хочу - холю и лелею, а не захочу - отправлю на самые тяжелые плантации (рудники, лесоповал и т д, в зависимости от антуража)
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Ответ Некорректный туберкулез
В обе? А Вы смотрели вчера первый тайм? Всё одну сторону свистел, свистун.
Я говорю не про конкретный матч, а про игры в целом.
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Ответ Приорат70
Если бы Зенит хотя бы судили нейтрально, в прошлом сезоне СБГ оформили бы чемпионство туров за пять до конца чемпионата
Да, да,))) Покажи мне героя судейского корпуса, который рискнёт карьерой и будет засуживать Зенит!)
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Ответ Владислав88
ЭА что с Зенитом? С левейшая пенка, со Спартаком не удалили Мартинса. С Динамо не вышло затормозить, зпто со Сраоиаком всё получилось. Дай, Бог, чтоб столичные клуб также судили.
Вы, как мне видится, выбрали не тот клуб, за который переживать. Фирменной мулькой поклонников команды из Тарасовки как раз являются заговоры.)
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Ответ Владимир Morozov
Ну ты с Зенитом то не сравнивай))
Он ещё не отошёл от рабовладельцев.
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Место жительства сменить можно, а вот вытравить из себя провинциальность гораздо сложнее! Без обид.) )))
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У нас судьи судят только в сторону одного клуба , даже если он не играет в этом матче , главное постараться отобрать очки у конкурентов.
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Можно подумать, что тренерам карточки и дискву за разговоры с судбями не дают.
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pergusev: Рабовладельцы, начисляющие зарплату больше, чем "свободным" людям, что-то новое
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