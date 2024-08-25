Григорян о 0:0 «Зенита» и «Спартака»: «Волков был ужасен. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в 1-м тайме, но он человек деликатный, наверное. А Станкович не церемонился с Мартинсом»
Александр Григорян считает, что Сергей Волков провалил матч со «Спартаком».
«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.
– Роль Глушенкова сегодня для «Зенита» определяет то, что мы называем разницей. Он является ключевым игроком команды, при всем уважении к Венделу. Из‑под прессинга «Спартака» команде не удавалось выходить.
Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться.
– В перерыве заменили не только Волкова, но и Мостового.
– У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе, – сказал бывший тренер российских клубов.
А Волкова да, Семаку надо было убирать раньше. Отвратительно играл.