Григорян о 0:0 «Зенита» и «Спартака»: «Волков был ужасен. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в 1-м тайме, но он человек деликатный, наверное. А Станкович не церемонился с Мартинсом»

Александр Григорян считает, что Сергей Волков провалил матч со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир .

– Роль Глушенкова сегодня для « » определяет то, что мы называем разницей. Он является ключевым игроком команды, при всем уважении к Венделу. Из‑под прессинга « » команде не удавалось выходить.

Ужасный матч выдал Волков. Думаю, хотелось заменить его еще в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться.

– В перерыве заменили не только Волкова, но и Мостового.

– У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе, – сказал бывший тренер российских клубов.