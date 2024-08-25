Григорян о 0:0 «Зенита» и «Спартака»: «Волков был ужасен. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в 1-м тайме, но он человек деликатный, наверное. А Станкович не церемонился с Мартинсом»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак Деян Станкович премьер-лига Россия Александр Григорян Кристофер Мартинс Перейра Андрей Мостовой Матч ТВ Вендел Максим Глушенков Сергей Волков Футбол

Александр Григорян считает, что Сергей Волков провалил матч со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

– Роль Глушенкова сегодня для «Зенита» определяет то, что мы называем разницей. Он является ключевым игроком команды, при всем уважении к Венделу. Из‑под прессинга «Спартака» команде не удавалось выходить.

Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться.

– В перерыве заменили не только Волкова, но и Мостового.

– У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе, – сказал бывший тренер российских клубов. 

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24 комментария
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Единственное достоинство Волкова - скорость. Футбольного интеллекта нет совсем, а судя по интервью после перехода в Зенит, нет никакого. Видимо это был один из последних его выходов на поле в составе Зенита, дальше поедет в аренду.
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Мостовой всё красит волосы на фарт, лучше бы тренеровался дополнительно.
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Ответ v.shvetc-w
Мостовой всё красит волосы на фарт, лучше бы тренеровался дополнительно.
Вот они двое Зиньковский и Мостовой, причем раньше играли ощутимо лучше, им краска мозг чтоли проедает, ну покрасился ты один раз зачем потом постоянно как девушка в салон ходить краситься симпатичнее вы не стали от этого
+12
-2
+10
«Не стал церемониться» - не думаю, что здесь подходит эта фраза. Мартинса убрали не за плохую игру, а за то, что у него была желтая карточка, а он был заряжен, на эмоциях. Были серьезные риски, что сфолит снова.
А Волкова да, Семаку надо было убирать раньше. Отвратительно играл.
+10
-2
+8
Ерохин норм сыграл !
+4
-1
+3
Ответ freeman123
Арсен Адамов намного лучше выглядит чем Волков и только в скорости немного уступает ему. Я вообще не понимаю и не понимал зачем Зениту Волков когда есть Арсен.
Волкова в аренду, закрыть правый фланг Караваем и сербом 😎
+3
0
+3
А кто это Волков?
+6
-3
+3
Ответ Шухрат Казыев_1116231896
А кто это Волков?
Правый защитник , перешёл из Краснодара
+4
-2
+2
Ответ NikolayL
Единственное достоинство Волкова - скорость. Футбольного интеллекта нет совсем, а судя по интервью после перехода в Зенит, нет никакого. Видимо это был один из последних его выходов на поле в составе Зенита, дальше поедет в аренду.
Арсен Адамов намного лучше выглядит чем Волков и только в скорости немного уступает ему. Я вообще не понимаю и не понимал зачем Зениту Волков когда есть Арсен.
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Ответ v.shvetc-w
Мостовой всё красит волосы на фарт, лучше бы тренеровался дополнительно.
Не думаю, что ему хоть что-нибудь поможет 😎
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Ответ Ganibale
Вот они двое Зиньковский и Мостовой, причем раньше играли ощутимо лучше, им краска мозг чтоли проедает, ну покрасился ты один раз зачем потом постоянно как девушка в салон ходить краситься симпатичнее вы не стали от этого
Они играли в командах намного ниже уровнем, потому на фоне шлака как-то выделялись.
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Ответ igor.igorev
Паспорт его нужен.
у Арсена точно такой же паспорт))
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Ответ dimanchik179
Григорян Лучше тебе молчать и не говорить не разбираясь в футболе
А что он не так сказал? Волков и в Краснодаре был слабым звеном. А Мостовой это обычный бегунок без единой мысли в голове. Если бы не надобность в трёх паспортах на поле, то Андрюша бы с лавки вообще не поднимался.
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Причину замены Мартинса Станкевич доходчиво объяснил. И мнение Григоряна не корректно.
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Тогда Педро на лавке будет или Алип в основе, оба варианта не очень хорошие
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Мартинса заменили лишь из под ЖК, потому что слишком старался и забывался, так то получил ЖК на 11 минуте странную.
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Волкова еще не поздно в Оренбург отправить , окно еще не закрыто
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Ответ freeman123
Арсен Адамов намного лучше выглядит чем Волков и только в скорости немного уступает ему. Я вообще не понимаю и не понимал зачем Зениту Волков когда есть Арсен.
Паспорт его нужен.
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Ответ freeman123
у Арсена точно такой же паспорт))
На Адамове уже крест поставили.
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Ответ одиНгоРоДоднакоманда
Волкова еще не поздно в Оренбург отправить , окно еще не закрыто
Лучше в Сочи. Там точно заиграет.
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