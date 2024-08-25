Семак о замене Мостового: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин»

Сергей Семак раскритиковал игру Андрея Мостового в матче со «Спартаком».

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир .

– Сергей Богданович, с чем связана ранняя замена Андрея Мостового? Казалось, в первые 45 минут он смотрелся неплохо.

– А почему вы так думаете?

– Сугубо субъективный взгляд со стороны.

– А я думаю, что правый фланг у нас проседал. И по обороне те моменты, которые были у наших ворот в первом тайме, проходило опасное взаимодействие, и острота « » как раз шла с этого фланга. А что касается атакующих действий, конечно, нужно больше остроты.

Андрей – игрок, который обладает хорошей скоростью, но в первом тайме, к сожалению, я вспомню только один острый момент с его участием. Были подходы и моменты, мы говорили до игры, как нужно играть, и в этом отношении он сегодня не смог воспользоваться своими сильными качествами: ни скоростью, ни остротой.

По агрессии и единоборствам мы уступали, поэтому вышел Саша Ерохин, который лучше в этом компоненте. И игра, думаю, перевернулась. Потому что Ерохин за первые 15 минут три раза по воротам пробил. Поэтому я думаю, замена была оправданна.

Что касается замены , здесь то же самое. Сдвинули Эраковича, потому что он больше времени в команде, лучше понимает, лучше чувствует требования главного тренера. И, конечно же, в этом аспекте тоже стало лучше. Опять же, до удаления. Второй тайм до удаления мы смотрелись неплохо, на мой взгляд.

– Было ли это планом на игру, чтобы вначале на какое-то время отдать если не инициативу, то хотя бы пространство и дальше вносить коррективы, или для вас было удивлением, что «Спартак» практически весь первый тайм играл первым номером?

– Нет, удивления не было. И замены были связаны с тем, чтобы мы могли более агрессивно встречать. Саша Ерохин, как я уже сказал, в этом отношении, если сравнивать с тем же Андреем, из игроков атакующей линии больше участвует в прессинге, оказывает больше давления на игроков соперника. Думаю, с этим и связаны замены, что мы немножко инертно начали.

В том, чтобы соперник больше контролировал мяч, нет ничего плохого, в принципе, для нас, потому что мы хотели использовать преимущество наших быстрых игроков. Но если у нас не получается использовать преимущество и мы при этом не играем агрессивно, значит нужно делать выводы, что мы и делаем по ходу матча, – сказал главный тренер « ».