Семак о замене Мостового: «Вспомню только один острый момент с его участием. Он не смог воспользоваться ни скоростью, ни остротой, поэтому вышел Ерохин»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Ерохин Андрей Мостовой Страхиня Эракович Сергей Волков Футбол

Сергей Семак раскритиковал игру Андрея Мостового в матче со «Спартаком».

«Зенит» на своем поле сыграл вничью с красно-белыми (0:0) в 6-м туре Мир РПЛ.

Сергей Богданович, с чем связана ранняя замена Андрея Мостового? Казалось, в первые 45 минут он смотрелся неплохо.

– А почему вы так думаете?

Сугубо субъективный взгляд со стороны.

– А я думаю, что правый фланг у нас проседал. И по обороне те моменты, которые были у наших ворот в первом тайме, проходило опасное взаимодействие, и острота «Спартака» как раз шла с этого фланга. А что касается атакующих действий, конечно, нужно больше остроты.

Андрей – игрок, который обладает хорошей скоростью, но в первом тайме, к сожалению, я вспомню только один острый момент с его участием. Были подходы и моменты, мы говорили до игры, как нужно играть, и в этом отношении он сегодня не смог воспользоваться своими сильными качествами: ни скоростью, ни остротой.

По агрессии и единоборствам мы уступали, поэтому вышел Саша Ерохин, который лучше в этом компоненте. И игра, думаю, перевернулась. Потому что Ерохин за первые 15 минут три раза по воротам пробил. Поэтому я думаю, замена была оправданна.

Что касается замены Волкова, здесь то же самое. Сдвинули Эраковича, потому что он больше времени в команде, лучше понимает, лучше чувствует требования главного тренера. И, конечно же, в этом аспекте тоже стало лучше. Опять же, до удаления. Второй тайм до удаления мы смотрелись неплохо, на мой взгляд.

Было ли это планом на игру, чтобы вначале на какое-то время отдать если не инициативу, то хотя бы пространство и дальше вносить коррективы, или для вас было удивлением, что «Спартак» практически весь первый тайм играл первым номером?

– Нет, удивления не было. И замены были связаны с тем, чтобы мы могли более агрессивно встречать. Саша Ерохин, как я уже сказал, в этом отношении, если сравнивать с тем же Андреем, из игроков атакующей линии больше участвует в прессинге, оказывает больше давления на игроков соперника. Думаю, с этим и связаны замены, что мы немножко инертно начали.

В том, чтобы соперник больше контролировал мяч, нет ничего плохого, в принципе, для нас, потому что мы хотели использовать преимущество наших быстрых игроков. Но если у нас не получается использовать преимущество и мы при этом не играем агрессивно, значит нужно делать выводы, что мы и делаем по ходу матча, – сказал главный тренер «Зенита».

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73 комментария
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Почему новостей про Дурова нет на нашем сайте свободы и демократии?:))
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-21
+93
Ответ Piterboll
Что-то я не помню, когда еще Семак кого-то конкретно после матча так "полоскал"... видать сильно зацепило.
Ну так Мостовой задолбал. С тех пор, как он волосы покрасил, как Зиньковский, играет как кусок. И Зиньковский так же, кстати)
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+75
Ответ rigobersong
Почему новостей про Дурова нет на нашем сайте свободы и демократии?:))
Сейчас думают как привязать его к футболу.
+70
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+65
Ответ rigobersong
Почему новостей про Дурова нет на нашем сайте свободы и демократии?:))
"В августе 2021 года Дуров получил французское гражданство, что подтверждает его стремление к жизни в свободной и демократической стране. Франция, известная своей либеральной политикой и уважением к свободе слова, стала для него новой родиной. "
+70
-8
+62
Ответ Garikus89
Ну так Мостовой задолбал. С тех пор, как он волосы покрасил, как Зиньковский, играет как кусок. И Зиньковский так же, кстати)
Да вообще очень странное поколение российских вингеров выросло: Мостовой, Зиньковский, Макаров, Бакаев, Лесовой - все под одну копиру. Как жуки или черви навозные возятся с мячом и частенько порят много моментов. В этот список скоро добавится Пиняев, вполне вероятно.
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Что-то я не помню, когда еще Семак кого-то конкретно после матча так "полоскал"... видать сильно зацепило.
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Мостовой – главное дерево в команде, слабое звено. Ждём выздоровления Глушенкова, чтобы посадить Андрея обратно на его законное место на лавке 😎
+49
-11
+38
Ответ Евгения Тиунова
"В Париже (где играет ПСЖ) задержан Павел Дуров" Можно так:)
В Париже, где играет ПСЖ Сафонова...
+26
0
+26
на моей памяти, Сергей Богданович в первый раз за 6 лет кого то так сильно приложил в СМИ)) во всяком случае я ранее не припоминаю такого)
+25
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+22
Ответ Waio
Сейчас думают как привязать его к футболу.
Одна из претензий французских властей к Павлу Дурову — футбол. На 11-летие Telegram стало известно, что подписку на трансляции национальной Ligue 1 купили лишь 300 граждан страны.

Причина — огромная цена. 15 евро за один матч, 30 — за месяц (пять игр) и 40 — за месяц на все встречи первой лиги. Люди бойкотировали телевизор и пользовались телегой, где показывали "пиратские" трансляции.

oh, cette démocratie

Да пожалуйста)
+22
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+20
Мост на выход по ходу. Зазнался парень, не работая над собой совершенно.
+12
-1
+11
Подумал сначала, что Семак вспоминает матч 99 года против Франции. Моста тогда заменили в первом тайме)
+12
-2
+10
Ответ La Crosse Bobcats
на моей памяти, Сергей Богданович в первый раз за 6 лет кого то так сильно приложил в СМИ)) во всяком случае я ранее не припоминаю такого)
Под каждым постом с критикой Семака такие есть. Открой Семака и почитай его высказывания. Совсем недавно в этом сезоне жёстко критиковал Васильева
+12
-2
+10
Ответ Da prozecutor
Мост на выход по ходу. Зазнался парень, не работая над собой совершенно.
Видос выкладывал зато на неделе, как мешает Барриосу на физиопроцедурах. Чисто дурачок, он пылинки с того сдувать должен.
+9
0
+9
Мостовой - это просто караул. Типичный продукт лимита.
+11
-4
+7
Ответ Waio
Сейчас думают как привязать его к футболу.
"В Париже (где играет ПСЖ) задержан Павел Дуров"
Можно так:)
+6
0
+6
Достал Андрюша тренера,первый раз такое от С
емака слышу.
+5
0
+5
да, к сожалению он не царь
+5
-1
+4
Ответ rigobersong
Почему новостей про Дурова нет на нашем сайте свободы и демократии?:))
Что творилось бы с либерашками, если в России его арестовали, уже такие эпитеты полились, а пока молчание)))
+9
-5
+4
Ответ tolstiy
Мостовой очень сильно сдал. Больше внешним видом своим занят, чем футболом...
А когда он хорошо играл? Обычный бегунок без единой мысли в голове.
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Ответ tolstiy
Мостовой очень сильно сдал. Больше внешним видом своим занят, чем футболом...
Я бы еще добавил... инстаграмщицами.
А сдал... не знаю... По-моему всегда невнятным был, особенно в еврокубках и сборной.
+4
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Бесполезный игрок. Не обыгрывает один в один, вперед не играет, острых передач в штрафную не делает. Получает мяч на фланге и смещается в центр, чтобы отдать назад или поперек. Вся его игра.А ему уже 26 лет.
Если бы не лимит, давно бы пылил в Оренбурге или Ростове.
+4
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+4
Ответ Ваня Аналитик
вышел "острый" и "быстрый" Ерохин...Мостовой уже отвык брать инициативу на себя в построениях Семака - там все определяют бразильцы...
А Глушенков просто не привык к требованиям Семака, так получается?
Аналитик от бога...
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0
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Слишком много говорит,но мало работает над собой.У бразильцев спад,а Мостовой не привык брать игру на себя.
+5
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Ответ Da prozecutor
Мост на выход по ходу. Зазнался парень, не работая над собой совершенно.
Его бы давно выгнали, но паспорт его нужен. Хочешь не хочешь, но 3 паспорта на поле должны быть.
+3
0
+3
Ответ Burel
"В августе 2021 года Дуров получил французское гражданство, что подтверждает его стремление к жизни в свободной и демократической стране. Франция, известная своей либеральной политикой и уважением к свободе слова, стала для него новой родиной. "
А знаете, кто ещё француз? -...

Изидор!
Вот и заголовок статьи Романа Муна готов, "один на нары, а другой в Сандерленд". И тег #Зенит можно оставить, чё два раза вставать-то?
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Ответ Бен Гаан
Отдайте Мостового в ЦСКА. Он нам нужен. Думающий, отличный игрок.
Не может игрок без мозгов быть думающим.
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Ответ Владислав88
Зато мёртвых Вендела и Клауда до упора держал, менять и критиковать бразильцев которые отбывали номер на поле (а Вендел ещё и подставил Эраковича на красную) у него конечно нет яиц. Зато на Мосте мужика каждый раз даёт. Да во всей команде только Мост и Педро бегали, остальный пешком всю игру. Какой же он убогий.
Мне тоже казалось, что Мост единственный играть пытался, но в этой южной Америке тяжело нынче и они друг с другом играют, но судя по всему это мнение не мейнстрим и уходит в минус.

Так же пишут про какой-то яркий матч, а я такого ***** не видел, будто по объявлению всех набрали. Спартак был, как обычно, а Зенит подтянулся к его уровню. Отсюда и ничья безголовая.

Я видимо не понимаю чего-то.
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Ответ Бен Гаан
Отдайте Мостового в ЦСКА. Он нам нужен. Думающий, отличный игрок.
Пусть думает у вас,забирайте.
+1
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Ответ Garikus89
Ну так Мостовой задолбал. С тех пор, как он волосы покрасил, как Зиньковский, играет как кусок. И Зиньковский так же, кстати)
Я помню в том году он уже был с перевесом и не особо резкий
+1
0
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