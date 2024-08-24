Станкович про 0:0 с «Зенитом»: «Горжусь выступлением «Спартака». Нужно отдать должное Латышонку»

Деян Станкович отметил игру вратаря «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).

– Вы расстроены результатом?

– В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки.

Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

– Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата?

– Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь, – отметил главный тренер « ».