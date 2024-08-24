Станкович про 0:0 с «Зенитом»: «Горжусь выступлением «Спартака». Нужно отдать должное Латышонку»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Евгений Латышонок Матч ТВ Футбол

Деян Станкович отметил игру вратаря «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).

– Вы расстроены результатом?

– В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки.

Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».

Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.

– Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата?

– Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь, – отметил главный тренер «Спартака».

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108 комментариев
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Хорошо сыграли, чуть-чуть не повезло. Ну да пофиг, главное, что игра появилась. Ждем набора формы у Вилиана Жозе, чтобы появился качественный джокер на последние 15-20 минут матча.
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+126
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
То ли дело вопли СБГ по поводу гениальнейшего Педро, когда он в том сезоне в Москве хорошо сыграл. Уже и в реал за сто мультов вместо мбаппе продавали, и на голден боя номинировали. Это другое, понимать надо
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Мы не в той позиции, что б впадать в восторг. Понятно, что большая серия неудач, понятно зубоскальство болел Зенита. Нужно просто работать. Направление выбрано и неплохое. То что Станкович может тренировать-это факт. Такого цельного и агрессивного Спартака - я давно не видел. Приезжать в Питер и так нагло играть, хотя ты вот только получил команду. Это говорит о его уверенности и характере. Вопрос, думаю, в том, не облажается ли руководство и будет ли способствовать тому, что б он добился успеха. А он действительно тот кто может достичь.
+74
-4
+70
Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
Не покажешь, из каких его слов ты сделал выводы о праздновании?
Или традиционно сам выдумал?
+39
-3
+36
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Чет ваши львы без Глушенкова забыли из клетки выйти, не??
+38
-4
+34
Адекватный комментарий. Спартак выглядел неплохо
+23
-3
+20
Спокойно и достойно !
+20
-3
+17
Ответ Max Maximus
Комментарий удален модератором
Киев, Россия.
+20
-3
+17
Латышонок конечно хорошо отыграл,но играя полчаса в большинстве надо забивать, Зенит после мощного старта чуть подсдулся, надо было брать три очка.
+15
-1
+14
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ну вот зачем Вы об этом сейчас? Злоба? Ну ведь нормально же порубились)
+13
0
+13
Ничего мертвого Латышонок не вытащил, не оч понимаю восторга. Барриос сейв матча сделал так-то.
+16
-3
+13
маркиньос кстати хорош. а многие не понимали этот трансфер.
+13
0
+13
Маркиньос понравился, кстати.
Мелкий, но настырный и быстрый.
+16
-5
+11
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
У Спартака было 3 воспитанника в основе, а у Зенита сколько было россиян? Поэтому, выкусывать надо
+13
-2
+11
Ответ CoMoBo3
Ты комменты видел? У КБ началось откровенное встатие, цикл закрутился 😎
Вижу только от троллей питерских про «встатие».
Нормальные КБ радуются ИГРЕ. Тому, что она начала прорисовываться.
+10
-1
+9
И заметьте, нытья нет, аля карточка в начале помешала прессинговать 😁а нас, по сути, посадили на карточки.
+15
-6
+9
Пока что Станкович приятное впечатление производит 👌
+8
0
+8
Ответ bellyashe
Комментарий скрыт
Да-да, обмен с Реалом на винисиуса с доплатой 100 мультов от Переса
+11
-4
+7
Итого: если бы не саботаж дельфином игры с Оренбургом - может бы и в лидерах шли)

Начало на 4
+8
-2
+6
Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
Один человек из толпы выпал и это оправдание такой игры?
+6
0
+6
Спартак теперь команда, факт. Спасибо, тренер. 🙃
+6
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+5
Сидели в автобусе, как львы!🤣
+8
-3
+5
Станкович идеальный тренер Спартака, просто топ! Вперёд Спартак!
+6
-1
+5
Ответ CoMoBo3
Комментарий скрыт
А кто лидер то ?))) Этот с рукой что ли ? ))) А Пушкин вроде играл ) правда его не видно было )))
+6
-1
+5
Ответ Jurgen Klinsmann
маркиньос кстати хорош. а многие не понимали этот трансфер.
Да, ну нужен основной качественный левый вингер. Медина молодец, но это всё ж не основной его профиль. Зина слишком ватный, а Маркиньос весь матч так не отбегает. Он хорош в определённых условиях
+5
-1
+4
Ответ Юрий Кечко
Медина был хорош но хоть убей очень медленный для фланга , навешивает хорошо но без столба толку от этого , надо маркиньоса наигрывать или покупать звезду налево , раз готовы были выложить за турка столько то в бюджет это заложено Хлусевич худший игрок команды , его на поле быть не должно Мартинс надеюсь не разочаровал сильно и продолжит играть в основе Денисов вроде молодец но жиденько это тоже для борьбы за чемпионство Остальные на своих местах вроде В целом Спартак в кое то веке впорядке , и в таблице должен быть выше чем есть , как то так
Денисов и Хлусевич, отстой
+4
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+3
Мне Станкович чем-то Черчесова напоминает. Жесткий мужик, уважающий только дисциплину. Команды с такими тренерами всегда играют агрессивно, даже если силы на исходе.
+3
0
+3
Согласен, их спас вратарь
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0
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Ответ sho14
единственный ошибкой убрал Рябчука. надо было оставить его он бы помог команде
У него со здоровьем проблемы.. По этому заменили
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+3
Ответ ZarvuR2020
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Ну и кто впал? дураки-журналисты? так на дуа не дураки!
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+3
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