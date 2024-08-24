Станкович про 0:0 с «Зенитом»: «Горжусь выступлением «Спартака». Нужно отдать должное Латышонку»
Деян Станкович отметил игру вратаря «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).
– Вы расстроены результатом?
– В таких матчах зачастую бывает, что эмоции перехлестывают. Бывают дополнительные ошибки.
Да, последние 30 минут мы играли в большинстве, имели моменты, но не смогли их реализовать. Нужно отдать должное Латышонку. Горжусь тем, как выступили футболисты «Спартака».
Мы с большим уважением относимся к каждой команде. Была прекрасная атмосфера, стадион, инфраструктура.
– Можно ли сказать, что «Спартак» хорошо прошел старт чемпионата?
– Мы можем положительно оценить [старт сезона], но впереди еще долгий путь, – отметил главный тренер «Спартака».
Или традиционно сам выдумал?
Мелкий, но настырный и быстрый.
Нормальные КБ радуются ИГРЕ. Тому, что она начала прорисовываться.
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