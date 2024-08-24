Семак про 0:0 со «Спартаком»: «Не лучшая игра «Зенита», результат радовать не может. Произошла разбалансировка состава»

Сергей Семак недоволен выступлением «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).

«В первом тайме « » смотрелся интереснее, у них было больше подходов. Мы неправильно строили атаки, медленно их развивали.

Во второй половине мы перестроились, стали появляться моменты. До удаления мы владели преимуществом. Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве.

Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много», – отметил главный тренер « ».