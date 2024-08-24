Семак про 0:0 со «Спартаком»: «Не лучшая игра «Зенита», результат радовать не может. Произошла разбалансировка состава»
Сергей Семак недоволен выступлением «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).
«В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, у них было больше подходов. Мы неправильно строили атаки, медленно их развивали.
Во второй половине мы перестроились, стали появляться моменты. До удаления мы владели преимуществом. Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве.
Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много», – отметил главный тренер «Зенита».
Атаки мне кажется даже были острее после удаления ,и их было больше.
Мостовой разачоровал, Латышонок-ну,тут без слов)
Надо быть очень, ооочень особенным персонажем, чтобы думать что Вендел и Барриос этого не знают, а Семак от них это скрывает. Ну да что говорить, это же svaz. Мели, Емеля, твоя неделя.
В следующем матче хочется увидеть Мантуана и Сергеева в старте. А то Кассьера играет как в позапрошлом сезоне - вроде бегает, открывается, но свои полумоменты не реализует.