Семак про 0:0 со «Спартаком»: «Не лучшая игра «Зенита», результат радовать не может. Произошла разбалансировка состава»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак недоволен выступлением «Зенита» в матче со «Спартаком» (0:0).

«В первом тайме «Спартак» смотрелся интереснее, у них было больше подходов. Мы неправильно строили атаки, медленно их развивали.

Во второй половине мы перестроились, стали появляться моменты. До удаления мы владели преимуществом. Дальше снова пришлось перестраиваться. Даже в меньшинстве мы играли лучше, чем в первом тайме в большинстве.

Такой результат нас радовать не может. Произошла разбалансировка состава. Не самая лучшая игра с нашей стороны. Но ничего страшного, игр будет еще много», – отметил главный тренер «Зенита».

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163 комментария
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Ну да, надо срочно человек 5 докупить, а то чего то не хватает плотности на скамейке
+237
-50
+187
Так вроде состав вполне основной, не? Кроме Караваева и Глушенкова, да и то второй - игрок атаки. Буду признателен, если меня кто-то поправит
+112
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+104
Ответ wonderwall
Ну да, надо срочно человек 5 докупить, а то чего то не хватает плотности на скамейке
От создателей «у Сити 30 Холаннов и КДБ в составе»🤓
+79
-21
+58
Ответ wonderwall
Ну да, надо срочно человек 5 докупить, а то чего то не хватает плотности на скамейке
Основная задача, это не плотность скамейки, а ослабление конкурентов, даже если эти игроки в итоге будут на скамейке, но за то, не будут играть у соперника, эта из фирменная фишка....
+85
-39
+46
разбалонсировка состава? это из-за одного Глушенкова? Ну Сергей Семак, ну давай не будем, говори как есть, уважай соперника.
+47
-7
+40
Бездарность в очередной раз это подтвердил, фланг волков мостовой провал, замена ерохина провал, можно было заменить на Горшкова и двинуть выше пару клаудиньо вендел, а уж что вытворили дважды вендел и бариос с передачами поперек поля это полный треш, он тамне объясняет, что если даешь поперек поля то дай так, чтобы никто не смог перехватить, а не давать в недодачу, так эраковича подставить под красную это жесть. Ну, а трусливая тактика в первом тайме это вот весь Семак в этом убожество.
+63
-26
+37
Какая разбалансировка, на лавке есть Артурчик за 15 миллионов. И никто про него не говорит, это вам не Угальде песочить
+37
-3
+34
Когда после сельдерея начинаешь есть мясо, то происходит разбалансировка
+43
-16
+27
Ответ sd4fmwrvz8
Результат?да вы радоваться должны что очко заработал для вас Латышонок,там минимум счет 0:3 должен был быть
Ну вот, а мне спартачи на соседней ветке доказывают, что у них эйфории нет
+34
-10
+24
Латышонок спас очко Зениту
+28
-8
+20
Произошло то что и всегда без ключевого игрока Вы показали свой низкий уровень как тренер )))В очередной раз убедился что Вы может и хороший человек но как тренер и тактик очень слабый
+25
-8
+17
Ответ SMART789
Комментарий скрыт
У реала тоже костяк 10 лет не менялся, ну и? Вот как кроос и модрич творили целое искусство на поле всё это время и их никто не выучил, так и у нас вендел, Клауд, Сантос и Барриос до сих пор лучшие игроки в чемпионате
+15
-1
+14
Ну наконец-то Соболева купят!
+24
-11
+13
Стоило Зениту столкнуться с командой с хорошо поставленной игрой (очень удивительно для Спартака, да и не ожидал, что Станкович такой идейный тренер, а не просто выдающийся в прошлом футболист) и команда уже не так убедительно выглядит. Как будто словил флэшбэки с их провальных матчей в еврокубках
+13
-4
+9
Повезло сегодня ленинградцам
+12
-5
+7
Считаю, Станкович - переиграл Семака! Ожидаемый однобокий перекос на девый фланг атаки - Семак обязан был это предусмотреть! Станкович, как человек опытный - после неудаления Мартинса - снял его сразу! Даже перерыв не ждал- потому что это удаление 💯 ! А эраковича не остудили после первой жк! Дальше Станкович ускорил этот же фланг заменой рябчука! Уверен, что дальше такое будет читаемо всеми командами, но почему Семак не придумал ничего - непонятно
+7
-1
+6
Результат?да вы радоваться должны что очко заработал для вас Латышонок,там минимум счет 0:3 должен был быть
+35
-29
+6
Ну по факту да-два разных тайма,второй более убедительный.
Атаки мне кажется даже были острее после удаления ,и их было больше.
Мостовой разачоровал, Латышонок-ну,тут без слов)
+10
-4
+6
Ответ svaz
Бездарность в очередной раз это подтвердил, фланг волков мостовой провал, замена ерохина провал, можно было заменить на Горшкова и двинуть выше пару клаудиньо вендел, а уж что вытворили дважды вендел и бариос с передачами поперек поля это полный треш, он тамне объясняет, что если даешь поперек поля то дай так, чтобы никто не смог перехватить, а не давать в недодачу, так эраковича подставить под красную это жесть. Ну, а трусливая тактика в первом тайме это вот весь Семак в этом убожество.
"вытворили дважды вендел и бариос с передачами поперек поля это полный треш, он тамне объясняет, что если даешь поперек поля то дай так, чтобы никто не смог перехватить, а не давать в недодачу"

Надо быть очень, ооочень особенным персонажем, чтобы думать что Вендел и Барриос этого не знают, а Семак от них это скрывает. Ну да что говорить, это же svaz. Мели, Емеля, твоя неделя.
+8
-2
+6
Опять мулатов не хватило
+9
-4
+5
Не считаю, что Семак поплыл. Наоборот находит в себе силы называть вещи своими именами. Респект. Всё наладится
+19
-14
+5
Ответ Виктор
Комментарий скрыт
Ты всерьез считаешь, что отскочил Спартак? Ну глянь статистику хотя бы, если глаза не видят и не различают очевидных вещей.
+6
-1
+5
А почему не порадоваться отскоку?
+8
-4
+4
Поплыл Богданыч, это ему не с Карпиным куражиться
+16
-13
+3
Семака в 1 тайме переиграл Станкович, но Семак грамотно среагировал на унылый 1 тайм. Ерохин отлично вошёл, все время открывался и получал мяч, бил. Удаление , конечно, сломало план.

В следующем матче хочется увидеть Мантуана и Сергеева в старте. А то Кассьера играет как в позапрошлом сезоне - вроде бегает, открывается, но свои полумоменты не реализует.
+4
-1
+3
Ответ Andreew
Опять мулатов не хватило
даешь 11 бразилов в старте и еще всю скамейку запасных из них. и желательно всех не дешевле, чем 15-20 лямов)))
+3
0
+3
По моему Зенит так и не смог решить прошлогодние проблемы. С помощью Глушенкова из удалось прикрыть, но не решить. Только ща счёт класса выигрывают, но в игровом плане Зенит в кризисе.
+4
-1
+3
Рад за зенит, с набранным ещё одним очко.
+5
-2
+3
Разбалансировка поплавковой камеры.
+2
0
+2
неправильно строили атаки ..какого икса Кассьера вообще сегодня делал на поле до 83 минуты ?
+3
-1
+2
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