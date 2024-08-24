Гол «МЮ» «Брайтону» отменили из-за офсайда. Гарначо бил в пустые, но мяч залетел в ворота от колена Зиркзе

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брайтон Крэйг Поусон Бруну Фернандеш Джошуа Зиркзе Алехандро Гарначо Футбол

Гол «Манчестер Юнайтед» отменен из-за офсайда.

На 70-й минуте матча 2-го тура АПЛ «МЮ» забил второй гол «Брайтону» при счете 1:1, но он не был засчитан.

Джошуа Зиркзе был в центре штрафной, когда Бруну Фернандеш простреливал с правого края, и попытался забить в подкате. Мяч прошел на левую штангу, где находился Алехандро Гарначо. Тот пробил по пустым воротам, и мяч летел в сетку.

Однако Зиркзе начал вставать, мяч попал ему в колено, после чего влетел в ворота. После ВАР главный арбитр Крэйг Поусон отменил гол из-за офсайда.

Фото: кадр из трансляции

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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30 комментариев
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Фернандеш нормально выкатить не смог на два метра,а курьез смешной )
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Бруно привет. У тебя два свободных партнера на пустые ворота. И тебя никто не опекает. Вместо спокойного паса пихнул Гарначо уходящий от него мяч. Виноват дающий.
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новые роналду и нани, не иначе)
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Ответ DolJun
новые роналду и нани, не иначе)
Правда там Нани забрал у Роналду один из красивейших его голов в карьере, вдвойне обидно.
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Ответ LIv93
Только в МЮ так возможно сделать🙈 просто жесть. Зирке тоже виноват, мяч пропустил и зачем-то решил в ворота закатиться. Видно, что скользить начал уже после того, как мяч мимо него прошел
Да не виноват он, он хотел замкнуть прострел, но Бруно отдал сильно, в итоге голландец не успел, но тело уже по инерции двигалось к воротам, он же не сверхчеловек чтобы вопреки законам физики остановить свое тело)
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ахахахаха, ну что , опять наблюдаем умное лицо тен хаага при беспонтовой игре?😂😂😂
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+4
Ответ Censormorum
Бруно привет. У тебя два свободных партнера на пустые ворота. И тебя никто не опекает. Вместо спокойного паса пихнул Гарначо уходящий от него мяч. Виноват дающий.
Бруну мог бы отдать лучше, но нападающий, который хочет играть в МЮ обязан такое забивать даже с неудобного паса.

Не виню Гарначо, момент нелепый, бывает, но странно вешать на Бруну собак.
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Ответ 2vdhrvmmzf
Тут больше к Гарначо вопрос, мог спокойно забивать и не ударяя в сторону своего в оффсайде
Гарначо уже пробегал линию паса,он по уходящему мячу бил.Те,кто играли в футбол профессионально,поймут сложность такого удара
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Ответ БроИзБенфики
Великий Манчестер)))💪💪💪
Сити
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Ответ markus_9986@mail.ru
Хорош угарать вам ))) мю нормальный клуб и должен играть в лч . А то реально с ними какая то фигня постоянно происходит ))
Вместо кого? Кто-то менее нормальный?
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Ответ PavAl
Вот почему нет в правилах того,что такие голы надо засчитывать? Все равно же по факту там был бы гол,ни один игрок Брайтона не спас бы. А тем более,что Зиркзее все это сделал не специально…
В НХЛ молодцы, не парятся. При выходе в ноль, с помехой если не забил всё-равно гол. А в футболе Суарес отнял полуфинал у Ганы. Ну и ничего
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Хорош угарать вам ))) мю нормальный клуб и должен играть в лч . А то реально с ними какая то фигня постоянно происходит ))
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Гарначо до своего кумира Месси очень далеко
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когда-то Федя Смолов так делал в Анжи))
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Ответ Папа Футбола
Правда там Нани забрал у Роналду один из красивейших его голов в карьере, вдвойне обидно.
Кстати там не было офсайда у нани
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Мяч летел в ворота могли бы и защищать
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Зиркезе не успевал убрать ногу, всё произошло быстро. Это ладно, кто мне скажет в чём величие Эрика если он ничего в атаке МЮ так и не построил? Два фланговых игрока за счёт скорости и техники выходят на ударную позицию, так они играют и против Вулверхэмптона, и против Манчестер Сити. Иногда это работает, и всё... Надо было увольнять болтуна и пригласить Де Дзерби
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Это очень смешной момент, беззлобно)
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Правила для всех одинаковые. Офсайд есть офсайд
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Ответ PavAl
Вот почему нет в правилах того,что такие голы надо засчитывать? Все равно же по факту там был бы гол,ни один игрок Брайтона не спас бы. А тем более,что Зиркзее все это сделал не специально…
Как бы Вы сформулировали правило?
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Ответ Yeti_17
Как бы Вы сформулировали правило?
Отменить офсайд, внутри штрафной площади, также, как его нет и на своей половине поля. Ну какое преимущество получает атакующая команда, когда пасуются внутри штрафной? Там всегда чуть ли не полкомнды обороняющейся, а в такой ситуации как у МЮ, дак вообще сами виноваты (оборона), что остались в "дураках" и позволили оказаться двум игрокам соперника перед пустым воротами, при наличии своих игроков в штрафной
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Ответ serov1
Отменить офсайд, внутри штрафной площади, также, как его нет и на своей половине поля. Ну какое преимущество получает атакующая команда, когда пасуются внутри штрафной? Там всегда чуть ли не полкомнды обороняющейся, а в такой ситуации как у МЮ, дак вообще сами виноваты (оборона), что остались в "дураках" и позволили оказаться двум игрокам соперника перед пустым воротами, при наличии своих игроков в штрафной
Согласен. Полный анахронизм. Тот случай, когда "буква закона" работает против "смысла закона". А смысл футбола это голы.
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Великий Манчестер)))💪💪💪
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