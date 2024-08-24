Гол «МЮ» «Брайтону» отменили из-за офсайда. Гарначо бил в пустые, но мяч залетел в ворота от колена Зиркзе

Гол «Манчестер Юнайтед» отменен из-за офсайда.

На 70-й минуте матча 2-го тура АПЛ «МЮ» забил второй гол «Брайтону» при счете 1:1, но он не был засчитан.

Джошуа Зиркзе был в центре штрафной, когда Бруну Фернандеш простреливал с правого края, и попытался забить в подкате. Мяч прошел на левую штангу, где находился Алехандро Гарначо. Тот пробил по пустым воротам, и мяч летел в сетку.

Однако Зиркзе начал вставать, мяч попал ему в колено, после чего влетел в ворота. После ВАР главный арбитр Крэйг Поусон отменил гол из-за офсайда.

Фото: кадр из трансляции

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