Куртуа не будет играть за Бельгию при Тедеско: «Мое недоверие к Доменико не способствовало бы нужной атмосфере. Болезненное, но логичное решение»
Тибо Куртуа объявил, что не будет играть в сборной при Доменико Тедеско.
Напомним, в июне прошлого года между голкипером и главным тренером сборной Бельгии возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.
«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной. Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.
К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.
Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей.
Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал голкипер «Реала» в соцсетях.
«🤥🤥🤥». Куртуа под словами Тедеско о том, что с Тибо он «перепробовал все», выложил три эмодзи «лжец»
Куртуа обиделся, что в товарке в отсутствии КДБ дали капитанскую повязку Лукаку, так как он лучший бомбардир, а не ему.
Наехал на Тедеско в интервью после ТОВАРКИ и потом ещё не пришёл на примирительный командный ужин только подлив масла в огонь, и покинул расположение сборной.
Мостовой назвал Куртуа лучшим вратарем 21 века
Ощущение такое, что среди топовых исполнителей там единственным приятным парнем был Эден.
Тибо же всегда был Тибо, ничего удивительно.
Там был один комментарии много лайков.
Там было написано: Поколения талантов которое были у Бельгии последние 10 лет, все испортилось и за Куртуа, он разрушал сборную всегда. Это писал чувак из Бельгии
Взрослый мужик, а повел себя как обиженный ребенок….. более бредовой причины отказаться выступать за сборную - я еще не слышал🤦🏻♂️
Когда собственные амбиции перевешивают всё остальное.