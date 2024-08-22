Куртуа не будет играть за Бельгию при Тедеско: «Мое недоверие к Доменико не способствовало бы нужной атмосфере. Болезненное, но логичное решение»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Тибо Куртуа соцсети Доменико Тедеско Футбол

Тибо Куртуа объявил, что не будет играть в сборной при Доменико Тедеско.

Напомним, в июне прошлого года между голкипером и главным тренером сборной Бельгии возникли разногласия, в результате чего Куртуа неожиданно покинул расположение команды перед отборочным матчем Евро-2024 с Эстонией.

«Я хочу обратиться к бельгийцам и всем болельщикам нашей сборной. Я очень горжусь, что представляю свою страну на поле, как и каждый, кто поддерживает «красных дьяволов». Я считаю большой честью носить футболку национальной команды. Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что смогу надеть ее более 100 раз.

К сожалению, после разговора с тренером и долгих размышлений я решил не возвращаться в сборную Бельгии под его руководством. В этом вопросе я принимаю на себя свою долю ответственности. Однако, забегая вперед, скажу, что мое недоверие к нему не способствовало бы поддержанию необходимой атмосферы.

Федерация, с которой я также неоднократно обсуждал это, принимает мою позицию и причины, которые привели меня к этому болезненному, но логичному решению. Я сожалею, что, возможно, разочаровал некоторых болельщиков, но я убежден, что это лучший вариант для сборной, поскольку это завершит дискуссию и позволит команде сосредоточиться на достижении своих целей.

Спасибо вам за вашу неизменную поддержку, любовь и понимание», – написал голкипер «Реала» в соцсетях.

«🤥🤥🤥». Куртуа под словами Тедеско о том, что с Тибо он «перепробовал все», выложил три эмодзи «лжец»

Куртуа без Евро. Как так? Что за конфликт с Тедеско?

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58 комментариев
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Куртуа первый начал конфликт из ничего и вынес это в медиа.
Куртуа обиделся, что в товарке в отсутствии КДБ дали капитанскую повязку Лукаку, так как он лучший бомбардир, а не ему.
Наехал на Тедеско в интервью после ТОВАРКИ и потом ещё не пришёл на примирительный командный ужин только подлив масла в огонь, и покинул расположение сборной.
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Титулов у него до жопы,а со сборной титула все равно не будет, они проспали свое лучшее поколение
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
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Следующая новость
Мостовой назвал Куртуа лучшим вратарем 21 века
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Ответ Nikita Ufimtsev
Следующая новость Мостовой назвал Куртуа лучшим вратарем 21 века
"Сразу видно, что человек играл в футбол. Ход мыслей футболный. Понимает, что Тедеско не тренер. А я ему щас Абаскаля покажу ещё!"
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Нет, не надо, тот же Ибра прекрасный игре вроде бы но портил всю раздевалку в Барселоне, или возьмём Денисова, прекрасный игрок, но испортил всю раздевалку в том супер звёздном Зените. Примеров до жопы, некоторые ловят звезду и портят в итоге всю команду. По пенальти Бельгия не выигрывала серии благодаря своему вратарю в играх на ЧМ и ЧЕ, хотя я могу ошибиться здесь и отделаться, если кто поправит признаю свою вину. Здесь Тибо намерено шёл на конфликт чтобы не играть за сборную обвинив тренера, он банально после травмы, теперь вызовы в сборную ему не нужны, он от этих поездок ещё больше будет ломаться и пропускать игры в составе Реала поэтому Либо мог бы сказать, мне не нужна сборная так и так, но он не мог так сказать на него накинулся, ты не патриот и он решил как крыса обвинит мол тренер виноват,
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Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
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Ответ dreamstep
Куртуа подтверждает резюме крысы - зачем так публично высказываться?
Ну он не сильно жестко тут высказался. Сказал что это его решение, и он не хочет раздувать скандал. А хотел бы - выдал бы подробности.
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Команда кстати поддержала Тедеско, что как бы намекает… так что да, надо было Куртуа уметь решать конфликты
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Ответ Влад Тюрин
Куртуа первый начал конфликт из ничего и вынес это в медиа. Куртуа обиделся, что в товарке в отсутствии КДБ дали капитанскую повязку Лукаку, так как он лучший бомбардир, а не ему. Наехал на Тедеско в интервью после ТОВАРКИ и потом ещё не пришёл на примирительный командный ужин только подлив масла в огонь, и покинул расположение сборной.
Это рофл или что? Тибо обиделся, что не дали тряпку в ничего не нужном матче? Господи, там мозг 15-тилетней девочки похоже. Зовите доктора Кокса, он выпишет ему бедолаге рецепт на два мужских яичка
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Хорошая новость для Реала.
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-10
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Как, однако, это безымянное чучело позволяет себе оскорблять легенду Спартака.
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Ответ Alexx109o
Поражает, что тедеска все еще тренер Бельгии, и что в чью то дурную голову вообще залетела мысль назначить такую бездарность тренером топовой сборной
Александр, залогинься под полным именем.
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Ответ ruslan_khaibulov
Титулов у него до жопы,а со сборной титула все равно не будет, они проспали свое лучшее поколение
Примерно так его убеждал произнести эти слова некий Александр М.
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+10
Эго носатого не помещается в заявке в сборную, поэтому он там и не находится
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Миньоле собрал вещи и резко рванул в сборную
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Бельгия его отсутствия на прошедшем Евро не заметила. Его сменщик играл отлично. Так что Куртуа может дальше дуться и обижаться, Бельгия, что с ним, что без него вечный лузер.
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Не хочешь Тедеско, значит получишь Абаскаля)
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Ответ Бенисио Дель Пьеро
Примерно так его убеждал произнести эти слова некий Александр М.
Он же Македонский
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Ответ headmaster
Ну он не сильно жестко тут высказался. Сказал что это его решение, и он не хочет раздувать скандал. А хотел бы - выдал бы подробности.
ну как бы это не его решение. его решение было расплакаться, что не дали капитанскую повязку
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Бельгийская сборная, конечно, удивительная.

Ощущение такое, что среди топовых исполнителей там единственным приятным парнем был Эден.

Тибо же всегда был Тибо, ничего удивительно.
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Ну и прекрасно. Бензема тоже не играл при трусе Дешмане, зато за Реал божил и получил самый заслуженный ЗМ за последнее время.
А Бензема случайно ничего противоправного не делал ? Может причина какая то была по которой его в сборную большую часть времени не вызывали ?
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+2
Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Я как-то читал комментарии на каком-то сайте.
Там был один комментарии много лайков.
Там было написано: Поколения талантов которое были у Бельгии последние 10 лет, все испортилось и за Куртуа, он разрушал сборную всегда. Это писал чувак из Бельгии
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Резануло «безальтернативно» — как будто вы вещаете истину последней инстанции. Алиссон, Тер Штеген - не хуже будут. Это вот моя субъективная альтернатива
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Ответ Александр Бельский_1116331976
Сборная не уволила этого клоуна после Евро, позор, к Куртуа нет вопросов - надеюсь, этот конфликт ускорит избавление команды от тренера уровня Спартака
К Куртуа нет вопросов?
Взрослый мужик, а повел себя как обиженный ребенок….. более бредовой причины отказаться выступать за сборную - я еще не слышал🤦🏻‍♂️
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Ответ войд
Сильнейший вратарь в мире завершает свою карьеру в сборной,тем лучше для Реала)
Я что то пропустил? Косста? Доннарума? Едерсон? Мамардашвили? Кто из них заканчивает в сборной?)
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Из-за капитанской повязки разнылся. Позорище.
Когда собственные амбиции перевешивают всё остальное.
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Сборная всё-равно днище. Что он там есть, что его нет. Короче для болельщиков Реала это хороший расклад.
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Да, видели мы костолома на прошедшем Евро. Сделал разницу, бгг.
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Ответ ruslan_khaibulov
Титулов у него до жопы,а со сборной титула все равно не будет, они проспали свое лучшее поколение
У Италии-то на Евро-21 было лучшее поколение за последние 20 лет, да? На Испанию в этом году тоже каждый второй ставил.
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Ответ AlexZhano__
Прав он или нет, но сборная просрала безальтернативно лучшего вратаря мира последних лет. Такие конфликты надо уметь решать.
Не стоит никогда один игрок больше, чем команда.
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