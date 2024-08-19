Гвардиола не против возвращения Гюндогана. «Ман Сити» общается с агентами хавбека «Барсы»
«Манчестер Сити» интересен Илкай Гюндоган.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» связались с представителями полузащитника, которого «Барселона» хочет продать. Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола готов рассмотреть вариант с возвращением немецкого футболиста, покинувшего команду прошлым летом.
Отмечается, что на Гюндогана претендуют катарские, саудовские и другие клубы.
В прошлом сезоне хавбек провел 35 игр в Ла Лиге и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
Надеюсь сосьос не станут его переизбирать.
Убрать досрочно вряд-ли получится.
И если Гюндоган вернется, то это важное усиление перед битвами с Реалом, у которых ушел Кроос. Илкай+Родри в центре это будет главным преимуществом Пепа несмотря на подписание Мбаппе мадридцами. У Реала получается просто некем ответить в центре поля будет
Это будет ощутимым усилением для Сити. Могут спокойно взять очередной требл
Эх, рано Илкай к теплу потянулся
Если уж искать незаменимых для системы Пепа игроков, сильно влияющих на качемтво, то их минимум -- Праймовый КДБ и Родри , наверное -- и всё
Пока что ты только свои личные впечатления описал.
Гюндоган не ребёнок , чтобы его "зазвали" и "обидели несмышлёныша". Человек приходил под проект Хави и всех всё устраивало на момент перехода.Его жена мечтала жить в Барселоне, самому Илкаю нравился проект Хави и , главное, зарплатой его не обидели.
Сейчас пришёл другой тренер с другим взглядом на игру, попросил Ольмо, которого ему и купили.
Что теперь делать клубу в условиях финансовой нестабильности и перебора полузащитников, солить их что ли?
Поэтому заканчивайте с включением подобных выражений, когда даже в сути не хотите разбираться , но летите в коменты осуждать за что-то
Приход Флика, это большой плюс. При всём уважении к Хави, но как тренер, он гораздо слабее. По крайней мере, сейчас.
Просто я не понимаю, как можно ставить Деку спортдиром. Алемани был слаб, а этот ещё хуже.
У Лапорты, на одно хорошее решение, три ужасных.