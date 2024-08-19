Гвардиола не против возвращения Гюндогана. «Ман Сити» общается с агентами хавбека «Барсы»

«Манчестер Сити» интересен Илкай Гюндоган.

По сведениям инсайдера , «горожане» связались с представителями полузащитника, которого « » хочет продать. Главный тренер английского клуба готов рассмотреть вариант с возвращением немецкого футболиста, покинувшего команду прошлым летом.

Отмечается, что на претендуют катарские, саудовские и другие клубы.

В прошлом сезоне хавбек провел 35 игр в Ла Лиге и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.