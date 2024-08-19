Гвардиола не против возвращения Гюндогана. «Ман Сити» общается с агентами хавбека «Барсы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона возможные трансферы Пеп Гвардиола высшая лига Катар высшая лига Саудовская Аравия Илкай Гюндоган Фабрицио Романо Футбол

«Манчестер Сити» интересен Илкай Гюндоган.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «горожане» связались с представителями полузащитника, которого «Барселона» хочет продать. Главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола готов рассмотреть вариант с возвращением немецкого футболиста, покинувшего команду прошлым летом.

Отмечается, что на Гюндогана претендуют катарские, саудовские и другие клубы.

В прошлом сезоне хавбек провел 35 игр в Ла Лиге и сделал 8 голевых передач. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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78 комментариев
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Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли?

Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
+181
-11
+170
Ответ Opera10
Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли? Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
К сожалению трансферная политика совсем безумная, зачем нужно было брать Ольмо если понимали что с регистрацией проблема, где контракт с Найком, нужно делать дела, а не балаболит
+57
-3
+54
Пеп говорил в прошлом году, что ему не хватает Гюндогана, что он умнейший и очень креативный игрок, а теперь Сити станет сильнее, а что будет с Барселоной, которая разбазаривает такие кадры ещё большой вопрос…⚽️
+31
-2
+29
Ответ Potomok Budulaya
в чем он был лучшим?
По игре в мяч ногами.
+20
-2
+18
Лапорта не понимает, что это прям антиреклама переходов в Барсу, прям сигнал любому нормальному игроку, что в этот цирк суваться не стоит?
+18
-1
+17
Ответ TDB
Все так встали на сторону Гюндогана, будто он пришел и команда начала штамповать титул за титулом. Опытный футболист с хорошим видением поля. В игре без мяча мало пользы + возраст дает о себе, особенно на фоне носящегося без остановки Фермина. Так что, не велика будет потеря
Гюндоган был лучшим в Европе по созданию моментов, но кому это надо да? Носящиеся по полю Фермин и Гави будут создавать и созидать, ага
+12
-1
+11
Ответ Ничего Смешного
Изначально переход в этот шапито выглядел сомнительно(а-ля Ван де Бек в мю). Барса в такой парадигме какой год уже живёт
Гюндоган хотя бы играл, зачем с Ван де Беком сравнивать)
+11
-1
+10
Ответ Opera10
Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли? Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
Ольмо сам себя не зарегистрирует
+16
-8
+8
Лапорта не заслуживает второго срока.
Надеюсь сосьос не станут его переизбирать.
Убрать досрочно вряд-ли получится.
+5
0
+5
Это должно стать сигналом для всех игроков которых приглашают в Барсу. Кто и зачем к ним соглашается перейти из приличных игроков, вообще непонятно. Ольмо отдельная история, родился в Барселоне, воспитанник и тд, но легионеры🤷🏻‍♂️
+10
-6
+4
Ответ Ллб
🤡 тут только такие вот писаки, которые лезут со своим " единственно правильным " взглядом и обзывают целый клуб ’🤡’ из-за непонятного им решения. Гюндоган не ребёнок , чтобы его "зазвали" и "обидели несмышлёныша". Человек приходил под проект Хави и всех всё устраивало на момент перехода.Его жена мечтала жить в Барселоне, самому Илкаю нравился проект Хави и , главное, зарплатой его не обидели. Сейчас пришёл другой тренер с другим взглядом на игру, попросил Ольмо, которого ему и купили. Что теперь делать клубу в условиях финансовой нестабильности и перебора полузащитников, солить их что ли? Поэтому заканчивайте с включением подобных выражений, когда даже в сути не хотите разбираться , но летите в коменты осуждать за что-то
А что такого уникального дает Ольмо, что не могут другие полузащитники барсы? :)) или может условиях экономии просто не нужно покупать еще одного полузащитника за 60 миллионов?
+4
0
+4
Для Сити будет усилением, скорее всего опять с Реалом попадутся в ЛЧ, всё таки две явно лучшие команды на данный момент.
И если Гюндоган вернется, то это важное усиление перед битвами с Реалом, у которых ушел Кроос. Илкай+Родри в центре это будет главным преимуществом Пепа несмотря на подписание Мбаппе мадридцами. У Реала получается просто некем ответить в центре поля будет
+5
-1
+4
Ответ Opera10
Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли? Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
Да, он был лучшим. Но, кажется он разочарован, жалуется, высказывает замечания … крч кислит там. Лучше тогда уйти, он не мотивирован.
+3
0
+3
Ответ JENNINGS
Бессмысленный трансфер в «Барсу», зачем уходил, не понятно
Подёргать рычаг, зачем же ещё
+10
-7
+3
Вернётся в Сити и снова выиграет лч
+6
-3
+3
Мда.
Это будет ощутимым усилением для Сити. Могут спокойно взять очередной требл
+2
0
+2
Ответ people people
Только что с Ковачичем и Нуньесом делать тогда? Не куда Гюндогана ставить
Нуньес пока черная лошадка. Ковачич тоже не сказать, что как влитой встал в систему. Плюс Кевин траыматичен и возрастной. Так что Гюнда лишним не будет
+2
0
+2
Конечно он не против. Это ведь системообразующий игрок.
Эх, рано Илкай к теплу потянулся
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+2
Ответ JENNINGS
Ольмо сам себя не зарегистрирует
В следующем сезоне будут Ольмо продавать, видимо тенденция будет такая))
+2
0
+2
Ответ Opera10
Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли? Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
все источники утверждают что Флик больше всего не рассчитывал ...
+2
0
+2
Ответ people people
Гюндоган был лучшим в Европе по созданию моментов, но кому это надо да? Носящиеся по полю Фермин и Гави будут создавать и созидать, ага
Флику он не подходит
+1
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+1
Ответ Galym Muratuly
Мансити с Гюндоганом в команде разорвали всю Европу включая Реал Мадрид 4:0. Если ты так себе позволяешь говорить о нем, значит память у тебя как у бройлера
Бройлеры, тут средние юзеры пишущие такую вот чушь, непонимающие, что Сити меняет игроков как хочет , но всё равно остается доминирующей силой в Европе. То что раз обыграли Реал 4:0 , а на другой ,этот автобус , вдруг, неожиданно выстоял и дотерпел до пенальти, (хотя по игре доминация Сити на Этихаде была точно не меньше , чем при 4:0), ничего не говорит о конкретной незаменимости Гюндогана.
Если уж искать незаменимых для системы Пепа игроков, сильно влияющих на качемтво, то их минимум -- Праймовый КДБ и Родри , наверное -- и всё
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Зачем тогда его прошлым летом брали
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Ответ people people
У Барсы отбитые сосьос, они Бартомеу турнули только когда уже пожар даже для детей был очевиден. Уверен выберут, Лапорта еще больше вокруг себя родственников и друганов соберет и продолжит топить Барсу.
Столько невыполненных обещаний. Не знаю, неужели каталонцы настолько на голову отбитые?
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Ответ Иван Чеховъ
По игре в мяч ногами.
Кстати вопрос корректный, в чем ты считаешь Гюндоган был лучшим?
Пока что ты только свои личные впечатления описал.
+1
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+1
Ответ Opera10
Барселона просто клоуны. Зазвали игрока в проблемную команду, он был по сути лучшим игроком сезона. Что делают великие Деку и Лапорта? Сливают его из-за зарплаты..ну не ослы ли? Илкаю только всего наилучшего, возвращение в Сити будет отличным решением для всех сторон
🤡 тут только такие вот писаки, которые лезут со своим " единственно правильным " взглядом и обзывают целый клуб ’🤡’ из-за непонятного им решения.
Гюндоган не ребёнок , чтобы его "зазвали" и "обидели несмышлёныша". Человек приходил под проект Хави и всех всё устраивало на момент перехода.Его жена мечтала жить в Барселоне, самому Илкаю нравился проект Хави и , главное, зарплатой его не обидели.
Сейчас пришёл другой тренер с другим взглядом на игру, попросил Ольмо, которого ему и купили.
Что теперь делать клубу в условиях финансовой нестабильности и перебора полузащитников, солить их что ли?
Поэтому заканчивайте с включением подобных выражений, когда даже в сути не хотите разбираться , но летите в коменты осуждать за что-то
+13
-12
+1
Для Сити будет супер, если он вернётся
+1
0
+1
Ответ Evgen_Hazard
Подёргать рычаг, зачем же ещё
Сейчас бы фанам Челси поучать как вести трансферную политику) У вас Боули вон за 2 года слил 1,3млрд евро на неликвид. По сути клуб никак не ограничен в тратах и хозяин может дергать свой рычаг сколько хочет.
+1
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Ответ people people
Только что с Ковачичем и Нуньесом делать тогда? Не куда Гюндогана ставить
нунес вообще не уровень сити его бы продать бы кому то
+1
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+1
Ответ people people
Я это понял, когда каталонцы тоже стали гнать на Хави за слова о том, что у Барсы нет ресурсов, чтобы бороться с Реалом. То есть они мыслят также как Лапорта и поддержали его увольнение
Увольнение Хави это решение Лапорты. Может, в соцсетях кто-то и поддерживал это, но не думаю, что в целом это поддерживалось.
Приход Флика, это большой плюс. При всём уважении к Хави, но как тренер, он гораздо слабее. По крайней мере, сейчас.
Просто я не понимаю, как можно ставить Деку спортдиром. Алемани был слаб, а этот ещё хуже.
У Лапорты, на одно хорошее решение, три ужасных.
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