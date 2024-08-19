«Барселона» предложила Гюндогана «Аль-Насру». Илкай хочет вернуться в «Манчестер Сити» (365Scores)
Илкай Гюндоган может стать одноклубником Криштиану Роналду.
Как сообщает портал 365Scores, «Барселона» предложила услуги немецкого полузащитника «Аль-Насру». Гюндоган, в свою очередь, предпочитает продолжить карьеру в Европе и мечтает вернуться в «Манчестер Сити», откуда перешел в «Барселону» прошлым летом.
Ранее появилась информация, что Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб и уже связался со своей бывшей командой – «Манчестер Сити» не исключает возвращения полузащитника. В свою очередь, каталонский клуб не против ухода хавбека в связи с приходом Дани Ольмо и необходимостью продажи игроков для регистрации новичков.
Контракт Гюндогана с «Барселоной» истекает в 2025 году и может быть продлен еще на год. Со статистикой Илкая можно ознакомиться здесь.
Вот если бы его предложили в "Аль-Наср Роналду" - было бы другое дело.
Я вот лично уже не понимаю что они творят, надежды гаснут, теряется уважение к ним.
Очень надеюсь, что вотум близок.