«Барселона» предложила Гюндогана «Аль-Насру». Илкай хочет вернуться в «Манчестер Сити» (365Scores)

Илкай Гюндоган может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает портал 365Scores, « » предложила услуги немецкого полузащитника « ». Гюндоган, в свою очередь, предпочитает продолжить карьеру в Европе и мечтает вернуться в « », откуда перешел в «Барселону» прошлым летом.

Ранее появилась информация, что Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб и уже связался со своей бывшей командой – «Манчестер Сити» не исключает возвращения полузащитника. В свою очередь, каталонский клуб не против ухода хавбека в связи с приходом Дани Ольмо и необходимостью продажи игроков для регистрации новичков.

Контракт Гюндогана с «Барселоной» истекает в 2025 году и может быть продлен еще на год. Со статистикой можно ознакомиться здесь.