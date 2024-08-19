«Барселона» предложила Гюндогана «Аль-Насру». Илкай хочет вернуться в «Манчестер Сити» (365Scores)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган может стать одноклубником Криштиану Роналду.

Как сообщает портал 365Scores, «Барселона» предложила услуги немецкого полузащитника «Аль-Насру». Гюндоган, в свою очередь, предпочитает продолжить карьеру в Европе и мечтает вернуться в «Манчестер Сити», откуда перешел в «Барселону» прошлым летом.

Ранее появилась информация, что Гюндоган сообщил руководству «Барселоны» о желании покинуть клуб и уже связался со своей бывшей командой – «Манчестер Сити» не исключает возвращения полузащитника. В свою очередь, каталонский клуб не против ухода хавбека в связи с приходом Дани Ольмо и необходимостью продажи игроков для регистрации новичков.

Контракт Гюндогана с «Барселоной» истекает в 2025 году и может быть продлен еще на год. Со статистикой Илкая можно ознакомиться здесь.

32 комментария
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Барса проявляет чудовищную неблагодарность и бестактность. Гюдаган весь прошлый год тащил Барселону, когда она не отвечала его уровню. Илкаю удачи, а католонцы продолжают терять уважение.
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Бизнес по Лапортовскм. Взять свободным агентом, ввалить подписной бонус, предложить хорошую зарплату. Через год продать. Потом снова повторить.
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Лапорта во второй приход похоронил свою репутацию. Кинул Месси, мутная история с Куманом, цирк с Хави и эти бесконечные позорных схемы с трансферами.
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Ответ mantis123
Комментарий скрыт
Так он и приходил свободным агентом, всегда игрокам, которые приходят бесплатно переплачивают раза в 1.5-2 минимум. И клуб бы точно не нашел бы игрока близкого к уровню Гюндогана, за такую же цену, с учетом если бы надо было на трансфер раскошелиться.
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Кессье момент
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Смысл предлагать, если он туда не пойдет, очередные фантазии журналистов. Но в идеале надо сливать его в это ТО и брать опорника.
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Конечно, в "Аль-Наср" Гюндоган не захочет переходить.
Вот если бы его предложили в "Аль-Наср Роналду" - было бы другое дело.
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Лапортыч в FIFA 07 переиграл ахах. Я там тоже свободных игроков-звезд брал, по типу Недведа, Ван Нистелроя и т.д. Прописывал им огромную зарплату, иначе никак не переходили в маленькие клубы, и сразу продавал за хорошую цену) Или бразилов брать и через год-два продавать когда рейтинг прибавлялся)
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Зачем уходил из Сити?
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Сколько там Барса за Торреса ещё должна? Может и договорятся.
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Да уж с каждым днём всё лучше и лучше, жуть какая-то, Деку гений
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в Арсенал бы его. опыт и класс очень помог бы
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Ответ &_Bishep_&
Барса проявляет чудовищную неблагодарность и бестактность. Гюдаган весь прошлый год тащил Барселону, когда она не отвечала его уровню. Илкаю удачи, а католонцы продолжают терять уважение.
Хотя и сложно понять, о чём думал Илкай, переходя в Барсу. Там уже было целое портфолио из похожих кейсов...
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Ответ Pelerin
Да-да, это всё Деку портит Лапорте!
Ну он не маловажное звено
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Ответ &_Bishep_&
Барса проявляет чудовищную неблагодарность и бестактность. Гюдаган весь прошлый год тащил Барселону, когда она не отвечала его уровню. Илкаю удачи, а католонцы продолжают терять уважение.
Пока Барса ничего не проявляет, это лишь слухи, решать на их основе, кто там чего стоит... Если вам так хочется, у каталонцев и из реальных дел есть, за что хейтить.
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Ответ Streetbor
Бизнес по Лапортовскм. Взять свободным агентом, ввалить подписной бонус, предложить хорошую зарплату. Через год продать. Потом снова повторить.
Я так в старых частях фифа делал: подписывал скилловых свободных игроков и сразу же продавал 🙂
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Ответ Streetbor
Бизнес по Лапортовскм. Взять свободным агентом, ввалить подписной бонус, предложить хорошую зарплату. Через год продать. Потом снова повторить.
нехилый такой рычаг, мерзкий правда
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Осталось ещё болельщиков Барсы, которые поддерживают Лапорту и Деку?
Я вот лично уже не понимаю что они творят, надежды гаснут, теряется уважение к ним.
Очень надеюсь, что вотум близок.
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Нужен ли он Сити, вопрос.
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Это можно объяснить только желанием разгрузить з/п ведомость для какой-то другой важной покупки. Иначе это сложно понять.
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Псс пацаны Гюндоган не интересует? Из слабенького могу Лангле предложить.
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насколько мерзко в барселоне, ладно сбагрить игрока который не играл у тебя, но лидера
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Отпустите Гюндогана !!!!!!!!!!!!!!!!
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С лучшим игроком клуба обращаются как с мусором. С 98го года болею за Барсу, и с каждым голом удивляюсь очередным пробитиям днища. Началось всё с избрания Росселя в 2010м... Второй приход Лапорты ничего не изменил.
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