Угальде после 3:0 с «Факелом»: «РПЛ только начинается, борьба за чемпионство впереди. «Спартак» хочет выиграть»

Манфред Угальде считает «Спартак» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

В матче 5-го тура красно-белые разгромили « » со счетом 3:0. Угальде открыл счет на 3-й минуте матча и забил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.

«Я много работаю, партнеры и тренерский штаб помогают мне. Чемпионат только начинается, мы хотим его выиграть. Борьба за чемпионство впереди.

В этом сезоне у меня стало больше возможностей забивать, чем в прошлом. Над этими возможностями работает вся команда», – сказал нападающий « ».

15:1 – «Спартак» разогнался перед «Зенитом». Уже пятый раз в сезоне забили трижды