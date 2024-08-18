Угальде после 3:0 с «Факелом»: «РПЛ только начинается, борьба за чемпионство впереди. «Спартак» хочет выиграть»

Теги Спартак премьер-лига Россия Факел Манфред Угальде Футбол

Манфред Угальде считает «Спартак» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.

В матче 5-го тура красно-белые разгромили «Факел» со счетом 3:0. Угальде открыл счет на 3-й минуте матча и забил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.

«Я много работаю, партнеры и тренерский штаб помогают мне. Чемпионат только начинается, мы хотим его выиграть. Борьба за чемпионство впереди.

В этом сезоне у меня стало больше возможностей забивать, чем в прошлом. Над этими возможностями работает вся команда», – сказал нападающий «Спартака».

15:1 – «Спартак» разогнался перед «Зенитом». Уже пятый раз в сезоне забили трижды

Материалы по теме

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
удачи тебе Угальде, больше голов и пользы команде
+45
-3
+42
Стоило только Соболя из состава убрать,и игра сразу же наладилась.
Совпадение?
+35
-5
+30
Манфред, дорогой, не надо этих разговоров про чемпионство. Просто выходите на каждый матч как на последний и выкладывайтесь на поле. Этого будет достаточно.
+12
-3
+9
Ответ Дядя Гор
Наивный. Борются все,а забирает титул Зенит.
самоуверенный какой))
+10
-5
+5
Ответ Stazzz
Манфред, дорогой, не надо этих разговоров про чемпионство. Просто выходите на каждый матч как на последний и выкладывайтесь на поле. Этого будет достаточно.
Как будто бы он сам начинает эти разговоры, к журналистам лезет что бы рассказать. что думает о своей игре и о сезоне в целом...
+4
0
+4
Ответ ARAMIS777
Стоило только Соболя из состава убрать,и игра сразу же наладилась. Совпадение?
Возможно,четвёрка тех кого не было из состава на стадионе,плюс Николсон не проходят под скоростную концепцию Станковича и он не видит в них перспективы.А в составе сейчас перебор и думаю вот вот определятся лишние.
+2
0
+2
Ответ ARAMIS777
Стоило только Соболя из состава убрать,и игра сразу же наладилась. Совпадение?
Да понятно что соболь с джикией были токсичны для команды
+4
-2
+2
Ответ Марат Мулюков
самоуверенный какой))
Последнее несколько лет разве не так?))
+3
-2
+1
Ответ Stazzz
Манфред, дорогой, не надо этих разговоров про чемпионство. Просто выходите на каждый матч как на последний и выкладывайтесь на поле. Этого будет достаточно.
Мон шер, но говорить про борьбу спартаковцев обязывает ромбик.
Причем бороться за чемпионство, как мы видим все эти годы, необязательно. Достаточно просто говорить о борьбе.
0
0
0
Ответ Денис Уколов
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Наталья Ларионова
Пожалуй я отскриню комменты в этом посте. А то потом опять спартачи будут говорить, что не кричали о чемпионстве после 5 туров)
Очень насыщенная у Вас жизнь видимо...
+1
-1
0
Ответ Кондитер
Да понятно что соболь с джикией были токсичны для команды
В чём?!!
0
0
0
Ответ ARAMIS777
Стоило только Соболя из состава убрать,и игра сразу же наладилась. Совпадение?
Мы с Соболевым сами разберемся.
0
0
0
Ответ freeman123
Последнее несколько лет разве не так?))
ну так может кто-то откинется и чемпионству вашему каюк))
+1
-1
0
Интересно, он просто адекватный, или ему сказали так выступить?
0
0
0
Успехов тебе Угальде и дальше в Спартаке и за Спартак!Также важно,чтобы и все наши игроки прогрессировали и сыгрывались,ВСЕ!В этом матче молодцы!!! Угальде, Бабич, Барко!!! Важно, чтобы наладили игру,при которой угроза сопернику исходит от любого нашего игрока!!!Есть над чем работать!!!
0
0
0
После сегодняшней стоячей ничьи Зенита поверил ,что команды с футбольной периферии ( а к ним в нынешних реалиях и Москва относится) смогут составить достойную конкуренцию доминатору .
0
0
0
Комментарий удален модератором
С такой игрой вполне могут. Другое дело, сколько такая красивая игра продолжится?
+3
-3
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий