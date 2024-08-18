Угальде после 3:0 с «Факелом»: «РПЛ только начинается, борьба за чемпионство впереди. «Спартак» хочет выиграть»
Манфред Угальде считает «Спартак» претендентом на чемпионство в Мир РПЛ.
В матче 5-го тура красно-белые разгромили «Факел» со счетом 3:0. Угальде открыл счет на 3-й минуте матча и забил свой 5-й гол в нынешнем сезоне.
«Я много работаю, партнеры и тренерский штаб помогают мне. Чемпионат только начинается, мы хотим его выиграть. Борьба за чемпионство впереди.
В этом сезоне у меня стало больше возможностей забивать, чем в прошлом. Над этими возможностями работает вся команда», – сказал нападающий «Спартака».
15:1 – «Спартак» разогнался перед «Зенитом». Уже пятый раз в сезоне забили трижды
Совпадение?
Причем бороться за чемпионство, как мы видим все эти годы, необязательно. Достаточно просто говорить о борьбе.