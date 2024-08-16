Черчесов опроверг назначение в «Лудогорец»: «Что за бред?! Готовлюсь к первому матчу Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену» 

Теги Станислав Черчесов высшая лига Болгария сборная Казахстана по футболу отставки Лудогорец Лига наций УЕФА Спорт-Экспресс Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов опроверг информацию о своем вероятном назначении в «Лудогорец».

— Извините за поздний звонок, но вы действительно уже в Болгарии, как утверждают местные издания?

— Что за бред?! Откуда эта информация?! Никто из «Лудогорца» ко мне не обращался, а даже если бы обратились бы, то мысли сейчас заняты совершенно другим. 

Готовлюсь к первому матчу сборной Казахстана в Лиге наций. Рекомендую всем соблюдать информационную гигиену. Еще раз задамся вопросом: откуда это все берется?! – сказал Черчесов.

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24 комментария
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Русской речи реформатор, знаменитый Мойдодыр,
Болгар будущий начальник и мадьяров командир!
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ну, Во-первых, здравствуйте.
во-вторых не Лудогорец, а бессменный чемпион Болгарии.
В-третьих, перезвоните завтра.
До свидания.
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Время позднего звонка уточните ? В три часа ночи звонили ?
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Ваши разведданные - дезинформация, у лудогорца нет данных о моей дислокации и позывном, а вообще, провожу финальную рекогносцировку и перегруппировку для первого удара по врагу - добавил тренер.
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Какой-нибудь болгарский Иван Карпов увидел в Разграде человека, похожего на Черчесова, и понеслась... )))
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Ну логично, Лудогорец опять снимут с еврокубков и оштрафуют за шейхов, туманные перспективы
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Вчера днём ещё объявили нового тренера Лудогорца, а они всё названивают. Чисто ради реакции.
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Що за глупости?! Откъде тази информация?! Никой от Лудогорец не се е свързал с мен, а и да се е свързал, сега мислите ми са заети с нещо съвсем друго.
Никогда коммандор не был так близок к провалу
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Горец не поедет в Лудогорец
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Зря Казахский что-ли выучил?!
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Ответ ros01
Какой-нибудь болгарский Иван Карпов увидел в Разграде человека, похожего на Черчесова, и понеслась... )))
Иванам Карповым всех национальностей не требуется увидеть что-либо, чтобы вбросить "инсайд". Что за неверие в мощь их фантазии? ;)
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Ответ svema
Ваши разведданные - дезинформация, у лудогорца нет данных о моей дислокации и позывном, а вообще, провожу финальную рекогносцировку и перегруппировку для первого удара по врагу - добавил тренер.
Во-первых, не тренер, а полевой командир. А во-вторых, здравствуйте!
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Ответ Усатый КозлоБык
А ну! Цыц! Журналюги!
Деза говоришь?))
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Ответ Oliver Kromwel
Шутка, повторенная 200 раз, уже давно не смешная, и лишь говорит о низком интеллекте шутника, не способного выдумать что-то новое
Ты недооцениваешь малолетних дебилов. под новостями о Мбаппе до сих пор про то, что он не Леонардо, а Донателло или как то так самые заплюсованные комменты.
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Ответ rusik krasav4ik
Ну логично, Лудогорец опять снимут с еврокубков и оштрафуют за шейхов, туманные перспективы
Шутка, повторенная 200 раз, уже давно не смешная, и лишь говорит о низком интеллекте шутника, не способного выдумать что-то новое
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Император Византии Стасик Болгаробойца
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Всё правильно на счёт гигиены- sports, прекратите печатать его вью и новости о нём!
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Как я понял, Журналист поздно ночью звонит и спрашивает, не в Болгарии ли он 🤡
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