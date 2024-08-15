Черчесов близок к назначению в «Лудогорец». Тренер возглавил сборную Казахстана в июне («24 часа»)
Станислав Черчесов может стать тренером «Лудогорца», утверждают в Болгарии.
Российский тренер сборной Казахстана – кандидат на пост главного тренера действующего чемпиона Болгарии, пишут местные сайты «24 часа» и Gong.
Утверждается, что Черчесов уже находится в Разграде для переговоров. 60-летний тренер должен возглавить команду после матча с «Левски», который состоится 17 августа.
В начале июня Черчесов возглавил сборную Казахстана.
«Лудогорец» выиграл первые два матча нынешнего сезона чемпионата Болгарии. В этом году клуб выиграл лигу в 13-й раз подряд – лучшая действующая серия в мире.
Черчесов постоянно на матчах (и даже тренировках) РПЛ. Напоминаем: он тренер Казахстана