Черчесов близок к назначению в «Лудогорец». Тренер возглавил сборную Казахстана в июне («24 часа»)

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия высшая лига Болгария сборная Казахстана по футболу Лудогорец Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов может стать тренером «Лудогорца», утверждают в Болгарии.

Российский тренер сборной Казахстана – кандидат на пост главного тренера действующего чемпиона Болгарии, пишут местные сайты «24 часа» и Gong.

Утверждается, что Черчесов уже находится в Разграде для переговоров. 60-летний тренер должен возглавить команду после матча с «Левски», который состоится 17 августа.

В начале июня Черчесов возглавил сборную Казахстана.

«Лудогорец» выиграл первые два матча нынешнего сезона чемпионата Болгарии. В этом году клуб выиграл лигу в 13-й раз подряд – лучшая действующая серия в мире.

Черчесов постоянно на матчах (и даже тренировках) РПЛ. Напоминаем: он тренер Казахстана

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75 комментариев
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Не близок, а недалек...
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Полководец в Лудогорец
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Да пусть тренерует. В отличии от других тренеров, он хоть работу ищет и пытается выигрывать трофеи. А не бла бла на тв о том, как надо.
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Ответ stason79
Не близок, а недалек...
Не недалёк, а инфантилен
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Уверенным маршем идет усач по странам бывшего соцлагеря . Глядишь , и в третьей такой стране станет триумфатором . )
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Ответ Moffo
Полководец в Лудогорец
А если полевому командиру зададут вопрос на болгарском языке - он устроит скандал или всё же сумма контракта позволит "это стерпеть"❓🤔
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Отходит на более выгодные позиции
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Черчесов хочет ачивку - собрать чемпионства всех стран бывшей овд
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Стасу лучше в клуб. С этими любителями лошадь отведать далеко не уедешь, во всех смыслах.
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Будет совмещать по заветам Валеры
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Казахский в Болгарии не нужен, на русском сможет быдлить.
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Ответ Геннадий Тимченко
Где там и почему ты решил , что "все"❓ это другая страна и Уссатый стал тренером сборной Казахстана - и ты отказываешь в праве журналисту в его стране задать тренеру его национальной сборной вопрос на его родном языке ❓ однако-ж
Не передергивай. Была новость, что с этим журналистом усатый даже лично до этого общался и говорили на русском. Вся конфа тоже была на русском. И этот журналист уж точно знает, что Черчесов вообще не бумбум по казахски, но тем не менее задает вопрос. Мое мнение что это выглядит как провокация.
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Болгары ужаснулись
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А ведь только начал Казахский учить (
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Ответ Всё знаю
Ты серьезно думаешь , что у физрука есть заслуга на чм ?))
Ты сам говоришь - физрук. А сборной и нужен был физрук, который хотя бы заставил игроков бегать, в отличие от Слуцкого
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Ответ Ебздрогыч
После Лудогорца будет Эвертон
Что за Эвертон..? Название знакомое.. Шашлычка?
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Они 2:7 проиграли, им нужен настоящий полевой генерал.
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Ответ Красная стрела
Да пусть тренерует. В отличии от других тренеров, он хоть работу ищет и пытается выигрывать трофеи. А не бла бла на тв о том, как надо.
согласен, красавец
+2
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+1
Ответ Мукунку хороший
Что за Эвертон..? Название знакомое.. Шашлычка?
Это те, кого наказывают, потому что Сити нарушает финансовые правила.
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как он это делает?
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Скоропостижно:)))
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Ответ Геннадий Тимченко
Конечно, он возглавил сборную Казахстана и был возмущён, кто да казахский журналист спросил его на казахском языке, хотя, по мнению "великого дриблера штрафной", должен был говорить по русски ☝️
Там все говорили по русски, в том числе и тот самый журналист, который решил хайпануть. В Болгарии кто по русски говорит?
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Ответ Vladimir Zinkov
Ну тогда осталось Бундеслигу выиграть с Кельном, немецкий знает-проблем на пресс-конференциях быть не должно.
Ну тогда уж не с Кельном, раз по соцлагерю)
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Ответ Vladimir Zinkov
Ну тогда осталось Бундеслигу выиграть с Кельном, немецкий знает-проблем на пресс-конференциях быть не должно.
С Унионом тогда уж
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Большие перелеты.
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Ответ vas1105
как он это делает?
сам про себя новости придумывает
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше сосредоточиться на сборной, не?
Карпин с тобой не согласен.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше сосредоточиться на сборной, не?
Исключительно личное мнение. Тренер сборных это такой шабаш-калым, раз в 3-4 месяца собираешь солянку из малознакомых игроков, неделю с ними проводишь, тренируешь, разбираешь соперников, проводишь пару игр и до свидания снова на 3-4 месяца. Чем всё это остальное время заниматься - непонятно. Три месяца изучать игру условного Таджикистана? В клубе же ты с игроками ежедневно, контролируешь процесс, по две игры в неделю, ты реально управляешь и влияешь на итог. Но это сугубо ИМХО, вообще было бы интересно почитать материал на эту тему. Ау, спорц?
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше сосредоточиться на сборной, не?
Нет. Нужен отличный ото всех своих прошлых назначений процесс
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Лучше сосредоточиться на сборной, не?
Он же не за деньги.. да..? Он чисто Болгарскому клубу помочь..да? За скромную плату?
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