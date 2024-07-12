Черчесов о задаче с Казахстаном: «Я непьющий, но видел, как открывается шампанское и летят брызги. Если закрыл и снова открыл – их уже не бывает. Так и здесь»

Теги Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная Австрии по футболу Сборная Словакии по футболу сборная Казахстана по футболу Евро-2024 Матч ТВ Лига наций УЕФА Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов ответил на вопрос о задачах во главе сборной Казахстана.

– В минувшем цикле сборная Казахстана стояла на пороге выхода на Евро. Какие задачи стоят перед вами?

– Хотя я человек непьющий, но часто видел, как открывается шампанское и летят брызги. Но если закрыл его и снова открыл – их уже не бывает.

Так и здесь. Есть команды определенного уровня. Сегодня сборная Казахстана в таком же положении. На определенном этапе сработало.

У Грузии тоже сработало. Теперь надо это стабилизировать. Даже если брать чистую статистику, то после нашего поражения от Греции и все три следующие встречи были проиграны.

Значит, дошли до определенного пика, теперь идет спад. Его надо остановить и опять начать восхождение. Понятно, что если мы участвуем в соревновании, то все должны делать по максимуму.

Кстати, на чемпионате Европы я смотрел игры Словении и Австрии, которые являются нашими соперниками по Лиге наций.

– Что для себя при этом подметили?

– Ровные команды. Словения – она такая машинистая. Вратарь Облак – отдельная тема. Но и механизм в целом работает.

Австрийцы немного звезднее, что ли, и играют в более современный футбол. Неслучайно они так выступили на Евро.

Начинаем, правда, с Норвегии, где Холанд и компания. На бумаге мы на своем месте. Но наша задача – менять это на поле.

Главное знать, в каком состоянии мы будем к этому моменту. Это важнее всего. Серьезные соперники… Будем готовиться, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Сос мыслом
+44
-3
+41
Черчесов о задаче с Казахстаном: «Я человек непьющий, но видел, как ментос кидают в колу и летят брызги. Если колу кинуть в ментос – их уже не бывает. Так и здесь»
+33
-4
+29
Ответ Ебздрогыч
Черчесов о задаче с Казахстаном: «Я человек непьющий, но видел, как ментос кидают в колу и летят брызги. Если колу кинуть в ментос – их уже не бывает. Так и здесь»
Фарш невозможно провернуть назад и мясо из котлет не восстановишь
+19
-2
+17
брызги золотого дождя
+16
-4
+12
Ответ Дамир Устемиров
Здесь должна быть фраза из фильма Банды Нью-Йорка, фраза непревзайденного Дэй-Льюиса !
"Да что, черт побери, ты такое несёшь...")))
+11
0
+11
Не говорите ему, что если закрыть и потрясти бутылку, то брызги снова будут :)
+10
-1
+9
0 матчей, а интервью уже раздал чуть ли не больше, чем условный Дешам, который 12 лет тренирует французов.
+9
-2
+7
Какой же он душнила...
+6
0
+6
Мы здесь, потому что там.
+6
-1
+5
Здесь должна быть фраза из фильма Банды Нью-Йорка, фраза непревзайденного Дэй-Льюиса !
+6
-1
+5
Ответ Carasa
Сос мыслом
Сос тасом
+6
-1
+5
Ответ Carasa
Фарш невозможно провернуть назад и мясо из котлет не восстановишь
Попробуй произнести эту фразу на мотив песни жизнь невозможно повернуть назад) Неплохо получается
+7
-3
+4
VK-цитатник и культовая серия историй про Чак Норриса просто отдыхают
+5
-2
+3
Ответ Unnamed80
Попробуй произнести эту фразу на мотив песни жизнь невозможно повернуть назад) Неплохо получается
спасибо кэп
+3
0
+3
"Не люблю это слово. Звезды - они на небе."
"Австрийцы немного звезднее, что ли,..."
+3
0
+3
Он реально поехавший
+3
0
+3
Интересно, когда всё это надоест казахам???
+3
-1
+2
Машинистая? Это какая?
+1
0
+1
Шта?
+1
0
+1
Каза без понтов - беспонтовый казах сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов
+1
0
+1
Ответ Антон Фалафель
Интересно, когда всё это надоест казахам???
Казахи любят понты, так что им такое должно отлично заходить)
+1
0
+1
Он не в себе. Не надо таких. Казахстан и хорошо
+2
-1
+1
Ответ chatone gpt0ne
такое ощущение, что он это на казахском языке пытался произнести, а переводил кто-то с матчтв...
Черданцев
0
0
0
Ответ London-D
0 матчей, а интервью уже раздал чуть ли не больше, чем условный Дешам, который 12 лет тренирует французов.
Ну тут вы ошибаетесь. Интервью Дешама, не связанное с послематчевыми или предматчевыми пресс-конференциями мало кому интересны, тут про них и не пишут. А вот хайпануть по полной на известных нам в РФ личностях так тут каждую фразу отдельными "новостями" будут вываливать по 20 раз в день.
0
0
0
Философ уровня Циципаса)
+1
-1
0
🗿Чë ахаха
+1
-1
0
Чё….?
+1
-1
0
Не шампанское, а вино игристое.
0
0
0
Черчесов так много накидывает лишних слов и движений, что мне сложно понять, хороший тренер он или просто фарт местами.
0
0
0
" ...Я на своем веку много раз видел как выпадают волосы. Я был уверен, что за падением, всегда идёт рост. Пока не вышло...."
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий