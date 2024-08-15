«Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой». Комличенко о будущем Артема

Теги Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Антон Заболотный Николай Комличенко Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Николай Комличенко хочет увидеть Артема Дзюбу в игре.

35‑летний форвард покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».

– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?

– Даже не знаю.

– Соболев?

– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается). В «Ростове» двое, в «Спартаке» был, Заболотный в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.

– Думаете, Артем все?

– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой, – со смехом сказал нападающий «Ростова».

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34 комментария
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Слишком перспективная ветка…)
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В смысле новое видео обнародовал ?
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Орзул: Комличенко снял у меня с языка!
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Нельзя ли этот пост объединить с постом о мозолистых губах Загитовой? А вообще Спортс сегодня прекрасен!
+12
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+11
Так это для него было то видео?
+12
-4
+8
Ответ Potapson
Нельзя ли этот пост объединить с постом о мозолистых губах Загитовой? А вообще Спортс сегодня прекрасен!
Спасибо, прочитал про Загитову, 😆 ))
+6
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НЕ НАДО ДЯДЯ!!!
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Дзюба что то новое сотворил?
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🤭🤭🤭😋😋😋🍆🍆🍆
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Ответ Wiley Fox
Орзул: Комличенко снял у меня с языка!
"Ой, Мария, не берите в голову, берите в....."
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Фу, как некультурно (с)
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девчата замерли ...в ожидании
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Артёму в суд бы подать .Опять в топе будет
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Понеслась господа )))
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радовать игрушкой можно и после карьеры))
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С Алиэкспресс игрушка? Какого цвета?
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Сначало губы Алины, теперь игрушка Дзюбы
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Ответ FunyaFun
Слишком перспективная ветка…)
Артем и его ИГРУШКА 🤣
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Ответ FunyaFun
Слишком перспективная ветка…)
Для людей с гнилым чувством юмора. Попозже заходи.
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Значит, 5G от Мегафон, всё же, подключил.
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“Игрушка Дзюбы… кого она радует сейчас?”
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