«Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой». Комличенко о будущем Артема

Николай Комличенко хочет увидеть Артема Дзюбу в игре.

35‑летний форвард покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что может перейти в «Крылья Советов».

– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?

– Даже не знаю.

– ?

– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается). В « » двое, в «Спартаке» был, в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.

– Думаете, Артем все?

– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой, – со смехом сказал нападающий «Ростова».