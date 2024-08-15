«Дай бог, чтобы Дзюба еще порадовал своей игрушкой». Комличенко о будущем Артема
Николай Комличенко хочет увидеть Артема Дзюбу в игре.
35‑летний форвард покинул «Локомотив» после завершения контракта. Сейчас он находится в статусе свободного агента. Сообщалось, что Дзюба может перейти в «Крылья Советов».
– Если брать из габаритных форвардов как вы, кто выделяется?
– Даже не знаю.
– Соболев?
– Он не играет сейчас. Раньше в каждой команде были габаритные нападающие, сейчас нас стало меньше (улыбается). В «Ростове» двое, в «Спартаке» был, Заболотный в «Химках». Дзюба закончил уже, можно так сказать.
– Думаете, Артем все?
– Посмотрим, но пока он молчит. Может и подпишет контракт. Дай бог, чтобы еще поиграл, порадовал своей игрушкой, – со смехом сказал нападающий «Ростова».