Дзюба может получить зарплату 5 млн рублей в месяц и 10 млн подъемными в «Крыльях». Губернатор должен одобрить переход (Иван Карпов)

Теги Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Павел Андреев Футбол

Месячная зарплата Артема Дзюбы в «Крыльях Советов» может составить 5 млн рублей.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ранее сообщил, что 35-летний футболист близок к переходу в команду тренера Игоря Осинькина.

По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба может подписать однолетний договор с «Крыльями Советов», по которому его зарплата составит 5 миллионов рублей в месяц. Также предусмотрены подъемные в размере 10 миллионов рублей.

Теперь сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Отмечается, что в целесообразности приглашения форварда в команду есть большие сомнения. Инициатором возможного появления Дзюбы в «Крыльях Советов» стал агент Павел Андреев.

Нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».

В общей сложности Дзюба провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.

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112 комментариев
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После таких одобрений губернаторов в отставку нужно отправлять, а лучше на Колыму.
+185
-8
+177
Хватит тратить бюджетные деньги на профессиональных спортсменов.
+99
-5
+94
70 млн бюджетных денег спустить в сортир? Отличная идея! Бабла же завались, все нужды населения закрыты давным-давно, можно и престарелому футболисту обеспечить шикарную пенсию.
+65
-4
+61
В Самарской области всё на мази, раз губер хочет вбухать 70 лямов на сбитого лётчика.
+60
-3
+57
Ответ Vvild
70 млн бюджетных денег спустить в сортир? Отличная идея! Бабла же завались, все нужды населения закрыты давным-давно, можно и престарелому футболисту обеспечить шикарную пенсию.
по такому принципу надо весь руфутбол закрывать, в принципе я согласен
+56
-2
+54
Ответ Петрович
После таких одобрений губернаторов в отставку нужно отправлять, а лучше на Колыму.
Сейчас есть места «потеплей» и куда ближе к дому…
+41
-1
+40
Ответ гилберт
Как понять хватит? Все время тратили, а теперь хватит?
да
+18
-1
+17
Ответ Петрович
После таких одобрений губернаторов в отставку нужно отправлять, а лучше на Колыму.
Вспоминаю зарплатные требования Дзюбы 1-2 сезона назад. Измельчал ныне читатель 100 книг.)
+12
0
+12
Ответ Антон Фалафель
В Самарской области всё на мази, раз губер хочет вбухать 70 лямов на сбитого лётчика.
Источник новости видели? Фамилия Карпов вам ни о чем не говорит?
+12
-1
+11
В Курске людям дали по 10к, а здесь миллионеру паспортисту 10 млн подъемных - какой позор
+14
-3
+11
Ответ Леха Нету
Губернатор? А чего не Путин?
Может потому что команда висит на бюджете области и губернатор по факту президент клуба?
+11
-1
+10
интересно, что такого выдающегося может совершить Дзюба за 60 000 000 деревянных в год и нужно ли это кому-нибудь из тех, чьи налоги пойдут ему на зарплату?... в то же время за эти деньги можно детский сад построить... или художку для детей... или спортивную площадку для тех же детей... или взрослым стрип-клуб открыть, он и то будет полезнее и прибыльнее Дзюбы...
+12
-3
+9
Опять бюджетные деньги ?
Хватит их тратить на долларовых миллионеров !
+9
0
+9
Ответ Reigher
Хватит тратить бюджетные деньги на профессиональных спортсменов.
Как понять хватит? Все время тратили, а теперь хватит?
+16
-9
+7
Блин..за что ?))))
+6
0
+6
Губернатор? А чего не Путин?
+12
-6
+6
Ответ Автобус Папы Карло
Нужды населения никогда не будут закрыты. Это утпопия. И ни в одной стране мира
Обожаю такую логику! Ну раз не будут закрыты, так пропади всё пропадом, гуляют всё!
+9
-3
+6
Из своего кармана пусть платит или найдёт спонсора для "юного "Дзюбы. Своих молодых и перспективных игроков распродали и подписывают столба, который будет стоять в штрафной.
+6
0
+6
А он, реально, так нужен "Крыльям" (с точки зрения спортивной составляющей)?
+4
0
+4
Ответ Vvild
70 млн бюджетных денег спустить в сортир? Отличная идея! Бабла же завались, все нужды населения закрыты давным-давно, можно и престарелому футболисту обеспечить шикарную пенсию.
Нужды населения никогда не будут закрыты. Это утпопия. И ни в одной стране мира
+12
-8
+4
А зачем платить подъемные свободному агенту, которым ни один клуб больше не интересуется?
+3
0
+3
Ответ Леха Нету
Губернатор? А чего не Путин?
Некогда.
+5
-2
+3
Крылья! Не надо пачкаться!!
+3
0
+3
Губернатор... Вот они - профессиональные футбольные клубы России.
+3
-1
+2
Если губернатор рассчитывает, что Дзюба окончательно развалит Крылья и отправит их в Первую лигу, где бюджет клуба можно будет сократить в разы, снизив нагрузку на областной бюджет, то оk. В ином случае это очень плохая идея.
+2
0
+2
Ответ Леха Нету
Губернатор? А чего не Путин?
А Крылья Советов ща чей счет существуют ? Обычный региональный клуб
+2
0
+2
"В крыльях советах" 🤣🤣🤣
+2
0
+2
Не президент (или какая там должность у руководителя клуба), ни главный тренер, а губернатор. Понятно, что финансируется команда, так или иначе из государственных средств, но слух режет.
+2
0
+2
Что такое подьемные? За что их платят? Тем более когда клуб финансируется за счет бюджета области
+3
-1
+2
И так Крылья не тянут, ещё такой балласт. Сергеева или Соболева ещё понятно
+2
0
+2
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