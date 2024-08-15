Дзюба может получить зарплату 5 млн рублей в месяц и 10 млн подъемными в «Крыльях». Губернатор должен одобрить переход (Иван Карпов)
Месячная зарплата Артема Дзюбы в «Крыльях Советов» может составить 5 млн рублей.
Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич ранее сообщил, что 35-летний футболист близок к переходу в команду тренера Игоря Осинькина.
По информации журналиста Ивана Карпова, Дзюба может подписать однолетний договор с «Крыльями Советов», по которому его зарплата составит 5 миллионов рублей в месяц. Также предусмотрены подъемные в размере 10 миллионов рублей.
Теперь сделку должен одобрить губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Отмечается, что в целесообразности приглашения форварда в команду есть большие сомнения. Инициатором возможного появления Дзюбы в «Крыльях Советов» стал агент Павел Андреев.
Нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».
В общей сложности Дзюба провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.
Хватит их тратить на долларовых миллионеров !