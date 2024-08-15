Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов» (Константин Генич)

Теги Локомотив Крылья Советов Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Константин Генич Футбол

Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в «Крыльях Советов».

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в шоу «Коммент.Превью».

«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды.

Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к «Крыльям» и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна.

Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил», – поделился информацией Генич.

35-летний нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».

В прошлом сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 3 передачи в 21 матче в Мир РПЛ.

В общей сложности Артем провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.

«Крылья Советов» занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 3 очка в 4 матчах.

60 комментариев
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Осинькин умеет работать с молодежью)) может и этот юниор заиграет у него
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Пусть эти мега таланты свой клуб создают и играют: Дзюба, Джикия, Соболев, Шунин, Антон Миранчук, Марио Фернандес...
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Руки прочь от Крыльев Советов!
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Осинькин славится умением работать с молодёжью, а Дзюба по уму остановился в развитии в 12-15 летнем возрасте, так что у Осинькина должен заиграть)
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Ответ Streetbor
Очень перспективный 36 летний пешеход)
Вспомнился старый анекдот
- Дзюба, вставай, пора уже на поле выходить!
- Отвали, дай поспать...
- Да ты задолбал, там поспишь!
+8
0
+8
Ответ Vitor Dia
На кой он крыльям….
у них забивать некому
+7
-1
+6
Ответ dimonivanov
Пусть эти мега таланты свой клуб создают и играют: Дзюба, Джикия, Соболев, Шунин, Антон Миранчук, Марио Фернандес...
А тренером Абаскаля назначить"!
+7
-2
+5
Ответ prosto cosmos
Осинькин умеет работать с молодежью)) может и этот юниор заиграет у него
Главное чтобы этот юниор половое созревание без эксцессов прошëл
+5
0
+5
Ответ Северный болельщик
Руки прочь от Крыльев Советов!
Рукоблуд. Добро пожаловать. Мне кажется в нашей ситуации он поможет. Ибо писарский, шитов и цыпченко это инвалиды
+7
-3
+4
Ответ dimonivanov
Пусть эти мега таланты свой клуб создают и играют: Дзюба, Джикия, Соболев, Шунин, Антон Миранчук, Марио Фернандес...
Клуб "Сбитый летчик" или "All extinguished (погасшие) stars"
+6
-3
+3
Генич вышел на тропу инсайдеров. Ждём опровержения от Карпа или подтверждения.
+3
0
+3
Возможно, вот-вот, чуть-чуть, на пол шишечки. Инфа сотка от Генича.
+4
-1
+3
Ответ Макс Фет
у них забивать некому
Так и с Дзюбой забивать будет некому.
+5
-3
+2
Забьет 10+ в сезоне. Скриньте
+2
0
+2
Ответ dimonivanov
Пусть эти мега таланты свой клуб создают и играют: Дзюба, Джикия, Соболев, Шунин, Антон Миранчук, Марио Фернандес...
Ну этот клуб уже есть, в подмосковье, в РПЛ даже играют)
+2
0
+2
Осинькин то в курсе про это молодое дарование?
+1
0
+1
Ответ Северный болельщик
Руки прочь от Крыльев Советов!
Руки Дзюбы не для скуки. "Крыльям" ничего не грозит.
+2
-1
+1
Будет интересно!
Дзюба против бывших рвет и мечет!
А бывших уже половина чемпионата!
+1
0
+1
Помянем Крылья.
+3
-2
+1
Странно что не в Химки, там более подходящая для него компания.
+1
0
+1
Может еще и в пердиве успеет поиграть
+2
-1
+1
Нужен матёрый "дядька-весельчак".
+1
-1
0
Только не это чудовище..
0
0
0
Нафига? Он же пешеход... а КС стараются играть в быстрый футбол, правда далеко не всегда получается )))
0
0
0
Пешком поведёт Крылья в пердив.
+1
-1
0
Ответ Северный болельщик
Руки прочь от Крыльев Советов!
Теперь логотипом самарского клуба можно летучую мышь делать. И переименовывать команду в "Рукокрылья советов".
+2
-2
0
Ответ Иван Балашов
Теперь логотипом самарского клуба можно летучую мышь делать. И переименовывать команду в "Рукокрылья советов".
Как можно заминусовать такое высказывание? У кого рука поднялась? Поржал от души!
0
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Ответ Вечно в бане
Помянем Крылья.
их и так уже помянуть можно. может хоть Дзюба поможет
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Ответ Михаил1970
А тренером Абаскаля назначить"!
Газзаева - на оставшиеся деньги от организуемого им объединённого чемпионата России и Украины ☝️
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Ответ dimonivanov
Мостового
Помощником
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