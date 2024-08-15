Дзюба близок к переходу в «Крылья Советов» (Константин Генич)
Артем Дзюба, вероятно, продолжит карьеру в «Крыльях Советов».
Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич в шоу «Коммент.Превью».
«Я знаю, что этот трансфер вот-вот должен состояться. Артем Дзюба, возможно, в ближайшее время пополнит состав самарской команды.
Мне сказали, что он вот-вот должен присоединиться к «Крыльям» и окажется в Самаре до закрытия трансферного окна.
Это мои знания, но официально об этом еще никто не говорил», – поделился информацией Генич.
35-летний нападающий находится без команды в статусе свободного агента после завершения срока договора с «Локомотивом».
В прошлом сезоне Дзюба забил 4 гола и сделал 3 передачи в 21 матче в Мир РПЛ.
В общей сложности Артем провел 426 матчей в РПЛ и записал на свой счет 161 мяч.
«Крылья Советов» занимают 13-ю позицию в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 3 очка в 4 матчах.
- Дзюба, вставай, пора уже на поле выходить!
- Отвали, дай поспать...
- Да ты задолбал, там поспишь!
Дзюба против бывших рвет и мечет!
А бывших уже половина чемпионата!