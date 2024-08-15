«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»

Григорий Твалтвадзе ответил, что мешает «Спартаку» собрать состав как у «Зенита».

– (вопрос от слушателя) Поделитесь вашим мнением об игре « » против «Рубина». Каких игроков выделите?

– Да я не выделю никаких игроков. Я просто скажу, что «Зенит» просто на одной ноге переиграл соперника.

И знаете, в чем счастье «Зенита»? В том, что у него, в отличие от всех остальных команд, есть не только второй состав, но и третий.

Согласитесь, Геннадий Сергеевич, ни у кого нет такой скамейки.

– (вопрос Орлова) Ну кто мешает «Спартаку» сделать три состава, как «Зенит»?

– Вопрос риторический. Может быть, в руководстве « » нет таких болельщиков, как Алексей Борисович Миллер? – сказал комментатор в беседе с журналистом в эфире «Радио «Зенит».

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