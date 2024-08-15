«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Григорий Твалтвадзе Алексей Миллер Геннадий Орлов Футбол

Григорий Твалтвадзе ответил, что мешает «Спартаку» собрать состав как у «Зенита».

– (вопрос от слушателя) Поделитесь вашим мнением об игре «Зенита» против «Рубина». Каких игроков выделите?

– Да я не выделю никаких игроков. Я просто скажу, что «Зенит» просто на одной ноге переиграл соперника.

И знаете, в чем счастье «Зенита»? В том, что у него, в отличие от всех остальных команд, есть не только второй состав, но и третий.

Согласитесь, Геннадий Сергеевич, ни у кого нет такой скамейки.

– (вопрос Орлова) Ну кто мешает «Спартаку» сделать три состава, как «Зенит»?

– Вопрос риторический. Может быть, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Алексей Борисович Миллер? – сказал комментатор в беседе с журналистом Геннадием Орловым в эфире «Радио «Зенит».

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84 комментария
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Ответ Динозавр которому платит Озил
У вас в МИДе есть замечательный болельщик ))))) Не нужно стесняться 🤙🏻
Так он как раз основной работой занимается, а футбол хобби. У Миллера наоборот
+56
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+43
Федун однозначно не туда болел.
+24
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+19
А в руководстве Лукойла кто то вообще болеет за Спартак ?
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+19
Алексею Борисовичу Миллеру Газпромом бы заняться, а не рожей в полэкрана светить на каждом матче
+28
-14
+14
Ответ Циник Петербургский
Комментарий скрыт
Дружище, циник это когда острые, тонкие шутки. А с твои юмором тебе больше Петербургский Аншлаг подойдет.
+17
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+10
Ответ Роман
Миллер в день зарабатывает как в среднем житель России за 2 года. Ему не до газпрома)
Сколько зарабатывают в день талантливые приватизаторы из Лукойла?
+21
-11
+10
Т.е. в руководстве Спартака нет человека, который хотел бы не пилить бабки, а вкладывать их в команду?
Ну, это многое объясняет.
+14
-5
+9
Ответ Bryak
он газпремом никогда и не занимался, интеллекта не хватит, просто потоки денежные греет для шефа
Миллер так наруководил в конце 90х портом Питерским, что его оттуда с волчьим билетом попросили)))
+15
-7
+8
У вас в МИДе есть замечательный болельщик )))))

Не нужно стесняться 🤙🏻
+21
-14
+7
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Так он как раз основной работой занимается, а футбол хобби. У Миллера наоборот
И как успехи этой основной работы?
+8
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+6
Ответ Owen_the_Simple
>И знаете, в чем счастье «Зенита»? В том, что у него, в отличие от всех остальных команд, есть не только второй состав, но и третий Он не пробовал заявку на сезон Зенита посмотреть и посчитать игроков?
Я так смотрю, у Зенита по составу прибавляется примерно каждые два года. В 2026 будет уже четыре состава)
+7
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+5
Ответ Vatikan
Комментарий удален модератором
Немного не так!

"Так отсоси-ка ты Динамо три тысячи залуп!"
+9
-4
+5
Ответ Роман
Миллер в день зарабатывает как в среднем житель России за 2 года. Ему не до газпрома)
А что Алекперов нищий? Вроде в списке Форбса повыше стоит.
+12
-7
+5
Вчера посмотрели на второй состав Зенита...
Всегда поражают такие эксперты
+12
-9
+3
>И знаете, в чем счастье «Зенита»? В том, что у него, в отличие от всех остальных команд, есть не только второй состав, но и третий

Он не пробовал заявку на сезон Зенита посмотреть и посчитать игроков?
+19
-16
+3
Нытьё. Нынешняя основа Зенита, которая берёт титул за титулом, собрана за 103 миллиона евро. Вся : от Латышонка до Кассьеры.
У Спартака нет таких денег? Нет 100 млн евро за 5-6 трансферных окон?
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Ответ Роман
Петр1 москвич. Шах и мат.
А Юрий Долгорукий - москвич?
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Ответ Филипп Юзбашев
Какая то шиза у Питера по поводу Спартака
Они в Вологде на выеде за двойку перед матчех на проходе до стадиона пели про Спартак)))Не помню проходов мяса где вспоминали зенит.
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Ответ Роман
Давай ещё поговорим кто выкапал чёрное море)сравнил 300 лет и 900
Какой-то странный и витиеватый ответ на простой по сути вопрос. Так откуда родом Юрий Долгорукий?

*подсказка: Нет нужды давать точный ответ, достаточно чуть-чуть поработать головой и понять, что основатель города по умолчанию не может быть его уроженцем*
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Ответ Owen_the_Simple
Спартак-то московский какое отношение к Петербургу имеет, Леднев? Помимо того, что он тут полную авоську выгребает.
Петр1 москвич. Шах и мат.
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Ответ sled
Этот ленинградец, что родинку на колбасу поменял к Петербургу никакого отношения не имеет
Спартак-то московский какое отношение к Петербургу имеет, Леднев? Помимо того, что он тут полную авоську выгребает.
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Ответ Джиза
Дружище, циник это когда острые, тонкие шутки. А с твои юмором тебе больше Петербургский Аншлаг подойдет.
В прибалтике живёт чел, там такой юмор
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Так он как раз основной работой занимается, а футбол хобби. У Миллера наоборот
Огласи свои претензии к Миллеру по невыполнению своих обязанностей. В деталях
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Ответ супермяч
Может посмотреть на бюджеты в 2023г: Зенит - 15,9 млрд, Спартак - 9,5?
«Спартак» — лидер РПЛ по тратам на агентов за пять лет, клуб потратил больше 3 млрд рублей
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С каких пор Миллер в руководстве Зенита?
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раньше во всём Чубайс был виноват теперь Степашин?
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Ответ Вадим Григорьев
Ты даже не знаешь с чьей руки кормишься? Или опять прикинулся...
Главное бесплатные сосиски, а кто там в руководстве сидит, мне как бюджетнику все равно. Видел видео с виража на матче против Динамы..это кунтцкамера выехала на стадион )))
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Ответ Джиза
Дружище, циник это когда острые, тонкие шутки. А с твои юмором тебе больше Петербургский Аншлаг подойдет.
Гэри Эрл Грайс (англ. Gary Earl Grice; род. 22 августа 1966), выступающий под сценическим именем GZA (Джиза) — американский рэпер, автор песен. Является одним из основателей хип-хоп коллектива Wu-Tang Clan.
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В твоём комментарии остро не хватает рифмы.
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Ответ Александр Жердин
Посмотрите ведомость выплат агентам футболистов и многое станет понятно.
Может посмотреть на бюджеты в 2023г: Зенит - 15,9 млрд, Спартак - 9,5?
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Ответ unreality
Я так смотрю, у Зенита по составу прибавляется примерно каждые два года. В 2026 будет уже четыре состава)
Щас Иван Карпов подтянется - и слёту "закупит" для Зенита еще пару составов. Ему это запросто.
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