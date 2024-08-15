«Может, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Миллер?» Твалтвадзе на вопрос Орлова о том, что мешает красно-белым сделать состав как у «Зенита»
Григорий Твалтвадзе ответил, что мешает «Спартаку» собрать состав как у «Зенита».
– (вопрос от слушателя) Поделитесь вашим мнением об игре «Зенита» против «Рубина». Каких игроков выделите?
– Да я не выделю никаких игроков. Я просто скажу, что «Зенит» просто на одной ноге переиграл соперника.
И знаете, в чем счастье «Зенита»? В том, что у него, в отличие от всех остальных команд, есть не только второй состав, но и третий.
Согласитесь, Геннадий Сергеевич, ни у кого нет такой скамейки.
– (вопрос Орлова) Ну кто мешает «Спартаку» сделать три состава, как «Зенит»?
– Вопрос риторический. Может быть, в руководстве «Спартака» нет таких болельщиков, как Алексей Борисович Миллер? – сказал комментатор в беседе с журналистом Геннадием Орловым в эфире «Радио «Зенит».
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Ну, это многое объясняет.
Не нужно стесняться 🤙🏻
"Так отсоси-ка ты Динамо три тысячи залуп!"
Всегда поражают такие эксперты
Он не пробовал заявку на сезон Зенита посмотреть и посчитать игроков?
У Спартака нет таких денег? Нет 100 млн евро за 5-6 трансферных окон?
*подсказка: Нет нужды давать точный ответ, достаточно чуть-чуть поработать головой и понять, что основатель города по умолчанию не может быть его уроженцем*
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В твоём комментарии остро не хватает рифмы.