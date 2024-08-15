«Зенит» отдал Сутормина в аренду «Ростову»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия трансферы Алексей Сутормин Футбол

Алексей Сутормин арендован «Ростовом» у «Зенита».

Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона.

Срок действующего соглашения 30-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.

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71 комментарий
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Более 100 матчей провел за зенит. Получается меньше 500₽/матч обошёлся
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Было бы забавнее, если Рубину
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Ответ Жирный Лукаку
Было бы забавнее, если Рубину
С правом выкупа за 5 млн долларов.
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Ответ bolshovandrey
Более 100 матчей провел за зенит. Получается меньше 500₽/матч обошёлся
Можно и другое посчитать. 127 игр - 24 результативных действия. Т.е, каждый пятый матч гол, либо голевая передача. 😊
+18
-2
+16
Не самый плохой игрок, но не уровень Зенита просто. Удачи ему)
+18
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Ответ Очки Дани Алвеса
И че вот тогда его у Рубина забрали, понятно же было, что играть в основе не будет.
А что, клубу нужны 11 футболистов в основу и больше никого?

Он так или иначе больше сотни матчей за "Зенит" сыграл. В хорошей форме был весьма полезен на своей позиции, к тому же удачно прикрыл позицию правого защитника, когда Караваев надолго вылетел.
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Ответ bolshovandrey
Более 100 матчей провел за зенит. Получается меньше 500₽/матч обошёлся
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа.

Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
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Без шуток, нормальный для РПЛ игрок, по самоотдаче вообще нет вопросов, если бы не травма Караваева и последующая суета с правым защитником с подписанием Адамова и Фернандеса, то думаю он мог быть спокойно в обойме до сих пор
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Определённо усиление для Ростова
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127 матчей 🤪🤪🤪🤪🤪 так - то он вообще много отыграл
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Удачи Легенда!!!
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Ну что ж, добро пожаловать. Надеюсь заиграет и принесёт пользу Ростову в борьбе за верха таблицы!
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Ответ Ебздрогыч
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа. Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
Какой может быть выкуп, если это аренда? Ещё и последний сезон принадлежит Зениту.
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Ответ bolshovandrey
Более 100 матчей провел за зенит. Получается меньше 500₽/матч обошёлся
Самое смешное, что вы до сих пор верите в сказку про 50.000₽ от Карпа, который сам признался, что придумывает новости про Зенит
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Ответ Ебздрогыч
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа. Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
Ебздрыгыч, что так быстро мой коммент снёс, не понравилась моя ирония? Ну извини, я не настолько хорош.
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Ответ Ебздрогыч
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа. Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
Может займут у кого.
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Ответ Н.Ф.
Контракт истекает в 2025 году. Надо срочно продавать, чтоб хоть как-то отбить вложенные в него бабки.
Вложенные в его бабки(50тр) за сто лет не отбить🤣
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Ответ Ебздрогыч
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа. Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
А за аренду Ростов арбузами расплачивается? Аренда же не бесплатная
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Ответ Робо
Собрали перспективных из РПЛ, ослабили клубы, а теперь раздают по филиалам.
Ну Оренбург и Сочи понятно филиалы, в ээтом вас не переубедить точно, но Ростов-то с чего филиал?
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Ответ Ебздрогыч
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона. Ни одна из сторон не сообщила о праве выкупа. Ростов небогатый клуб, лишние 10-20 тысяч рублей просто так выбрасывать не будет
К концу сезона он станет свободным агентом, а их выкупать не надо.
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Ответ Алексей Матыгин
сидеть на лавке надоело? вся карьера полетела под откос после перехода в Зенит
Куда она полетела-то? Человек сыграл достаточно матчей, на определённых этапах принёс достаточно ощутимую пользу, в рамках своих способностей и уровня. В любой команде такие игроки тоже нужны. Ну он далеко не Барриос и не Дуглас Сантос, о чём речь))) или в том же Спартаке все 20-25 игроков игроки основы 99 минут во всех матчах играют?)) уверен что сам Сутормин ни о чём не жалеет, в отличие от сонма сочувствующих на спортсе или ещё где-то
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Ответ Алексей Матыгин
сидеть на лавке надоело? вся карьера полетела под откос после перехода в Зенит
Постоянно выходил, часто играл и в основе на Кубок. Многократный чемпион всего
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Для Ростова он звезда. Удачи.
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Хороший игрок, но он должен постоянно играть чтобы раскрыться
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Обычно фото делают с футболкой, а здесь с шарфом (ладно хоть не с ковром), похоже на фан зону берут заводилой ....
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Ростову - только в плюс будет!
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Ого, в Ростове теперь пятый игрок, которому от 30 до 32 лет
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Собрали перспективных из РПЛ, ослабили клубы, а теперь раздают по филиалам.
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Норм для Ростова. Аренда, а если попрет, то можно и контракт подписать. Немного за возраст тревожно. Уже 30.
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Должно получиться в "Ростове". Помнится, Карпин называл его более всего похожим на себя из игроков сборной России.
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