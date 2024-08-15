«Зенит» отдал Сутормина в аренду «Ростову»
Алексей Сутормин арендован «Ростовом» у «Зенита».
Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона.
Срок действующего соглашения 30-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.
Всего Сутормин провел за «Зенит» 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.
Он так или иначе больше сотни матчей за "Зенит" сыграл. В хорошей форме был весьма полезен на своей позиции, к тому же удачно прикрыл позицию правого защитника, когда Караваев надолго вылетел.
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