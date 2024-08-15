«Зенит» отдал Сутормина в аренду «Ростову»

Алексей Сутормин арендован «Ростовом» у «Зенита».

Клубы объявили об аренде полузащитника до конца сезона.

Срок действующего соглашения 30-летнего игрока с клубом из Санкт-Петербурга истекает в 2025 году.

Всего Сутормин провел за « » 127 матчей, забил 13 голов и сделал 11 результативных передач. Его статистика – здесь.